ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"גרועה יותר איתו". בלינגהאם הבעיה של ריאל?

הקשר האנגלי חזר מפציעה ישר להרכב של צ׳אבי אלונסו, וסיפק הופעה לא טובה בכלל. בתקשורת הספרדית מנתחים איפה יוכל להיכנס השחקן לפאזל של הבלאנקוס

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)
אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

ג׳וד בלינגהאם צריך להיות שחקן הרכב בריאל מדריד של צ׳אבי אלונסו. את זה כולם במועדון יודעים, וגם האנגלי והמאמן מודעים לכך. תחילת העונה הטובה של הבלאנקוס, עם רצף הניצחונות ללא הקשר, הייתה מעט בעייתית, מכיוון שעכשיו לא ברור כיצד הוא יוכל להיות משולב במערך הקבוצה בצורה שתועיל לה, יותר מאשר תזיק.

השחקן המצטיין של ריאל היה חשוב ביותר בזכייתה בדאבל היוקרתי של עונת 2023/24, ואלונסו לא זר למציאות הזו. בלינגהאם הוא שחקן הרכב קבוע אם הוא כשיר, ולכן המאמן שילב אותו בהדרגה. תחילה שיחק דקה אחת בלבד מול אספניול. מול לבאנטה קיבל הקשר כבר 20 דקות, ובדרבי, הוא פתח בהרכב, מהלך שהוביל לתבוסה של הלבנים ולהתעוררות בעיה.

ריאל מדריד הובילה את הליגה במשחקים הראשונים בנושא חטיפות הכדורים בחצי של היריבה. 31 חטיפות למשחק בשטח הקריטי הזה, היו לבלאנקוס. נגד אתלטיקו מדריד? רק 11. לקבוצה של צ׳אבי אלונסו היו 19.5 בעיטות לשער ל-90 דקות, כשבדרבי, עם האנגלי בהרכב, הנתון הזה עמד על שישה איומים בלבד. 

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

ריאל מדריד הייתה יותר גרועה עם ג׳וד בלינגהאם בהרכב. האנגלי נגע בכדור 43 פעמים בלבד, בדיוק כמו טיבו קורטואה. היו לו גם חמש מסירות בלבד לשליש האחרון, ושבעה איבודים, כשברור שמצופה משחקן שאמור להיות אחד המנועים של הקבוצה למספרים הרבה יותר גבוהים בנתונים האלה, בטח במשחקים הגדולים כמו בדרבי. 

