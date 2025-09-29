יום שני, 29.09.2025 שעה 19:41
"מתוסכל, אני מודע לצורה שבה אני משחק"

פדריקו ואלוורדה הודה במסע"ת: "מתקשה להרגיש בנוח, שחקן יודע כשהוא לא עושה דברים כמו שצריך". על הדרבי הוסיף: "מכה קשה, הגישה היא דרישה בסיסית"

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה נבחר לדבר לקראת המשחק של ריאל מדריד מול קייראט מחר (שלישי) ב-19:45, ונאלץ להתמודד עם משימה לא פשוטה לאחר התבוסה בדרבי לאתלטיקו. סגן קפטן הקבוצה הסביר את התחושות בחדר ההלבשה, ודיבר על היכולת המאכזבת אישית.

הקשר פתח בנוגע להפסד בדרבי: “אלו היו יומיים מאוד קשים. זו הייתה מכה חזקה, אבל דיברנו המון. מאז שהגעתי למדריד, לא זכור לי שהתכנסנו כל כך הרבה כדי לדבר. דיברנו על הגישה שלנו במגרש ועל מה שנמצא על כף המאזניים. גם עם המאמן והצוות היו שיחות רבות”.

על התקופה תחת צ’אבי אלונסו: “שיחקנו לא מעט משחקים, אבל הזמן עם המאמן החדש עוד קצר. צריך לתת הכול. היו לנו שני הפסדים כואבים איתו, מול פ.ס.ז’ ובדרבי, וזה חלק מהכדורגל, אבל כשאתה שחקן של ריאל מדריד אסור שזה יקרה. אנחנו צריכים לשחק אחרת, להתאחד בפנים ובחוץ”.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

ואלוורדה הודה כי הוא נמצא בתקופה פחות טובה: “אני מתוסכל. אני מודע לצורה שבה אני משחק. שחקן יודע כשהוא לא עושה דברים כמו שצריך על המגרש”, הודה הקשר. “התחלתי היטב בפרויקט החדש, אבל עכשיו אני מתקשה להרגיש בנוח. אמשיך לתת את כולי בתור קפטן, על המגרש ומחוצה לו”.

האורוגוואי נשאל בנוגע לעמדות שבהן הוא מעדיף לשחק במגרש: “לא נולדתי לשחק כמגן, לא גדלתי על זה. שיחקתי שם והצלחתי, ואני גאה בזה, אבל זה לא המקום הטבעי שלי. יש דברים שקשה לי בהם, כמו סגירה הגנתית מאחור. כל חיי שיחקתי בקישור, אבל ברור שתמיד עשיתי מה שהמאמן ביקש. מעולם לא סירבתי לשחק כמגן או בכל עמדה אחרת. אני תמיד שם בשביל הקבוצה ובשביל ריאל מדריד”.

לבסוף, אמר על הגישה בדרבי: “בריאל מדריד אסור שדברים כאלה יקרו. חייבים להיות עם מוטיבציה בכל משחק, ובמיוחד בדרבי. גישה היא לא נושא לדיון, זו דרישה בסיסית. אפשר לטעות במסירה, בהגנה או בהחמצה, אבל אסור לטעות בגישה. בפתיחה שידרנו כאילו תיקו מספיק לנו, וזה לא מתקבל על הדעת. כקפטן, אני אומר כבר עכשיו שאנחנו נתאחד מחדש”.

