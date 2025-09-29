ביה”ד העליון קיבל את ערעורו של הישאם זועבי

עונשו של מאמן הכדורגל, הישאם זועבי, הומתק. היום (שני), בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, התקיים לו דיון בתיק 13-25/26, בפני אב בית הדין, עו”ד רותי ליטבק, עו”ד דוד יהב ועו”ד נזי חלבי. המערער בתיק היה הישאם זועבי, כאמור, שיוצג בידי עו”ד תמיר קלדרון ועו”ד רמי זועבי, כשמנגד, עו”ד גלעד ברגמן, ב”כ ההתאחדות לכדורגל.

בסוף פסוק, ציינו אב”ד, עו”ד רותי ליטבק, עו”ד דוד יהב ועו”ד נזי חלבי, “חזקה על התביעה שהמליצה על קבלת הסדר הטיעון, לאחר ששקלה את כל האינטרסים בעניין. אשר על כן, אנו מחליטים לקבל את הערעור ולהותיר את העונש עליו הסכימו הצדדים במסגרת הסדר הטיעון – עונש איסור להימצא בתחום שדה המשחק עד ל-30/11/2025”.

המערער, הישאם זועבי, מאמן כדורגל, הורשע בבית הדין המשמעתי בהסדר טיעון לפיו הסכימו הצדדים כי העונש שיוטל על המערער הינו איסור להימצא בתחום שדה המשחק עד ליום 30/11/2025. בית הדין המשמעתי סבר כי העונש המבוקש הינו קל מדי ואינו הולם את חומרת העבירה אותה ביצע הנאשם.

על כן, השית עליו עונש הרחקה מכל פעילות, במסגרת כל קבוצה החברה בהתאחדות לכדורגל, עד ליום 28/02/2026, וכן הרחקה לצמיתות, על תנאי, לשנתיים, בכל הרשעה חוזרת. המערער טען כי בית הדין סטה מהסדר הטיעון בכל הקשור אליו, בטענה כי מדובר בעבורה חמורה המצדיקה עונש מרתיע.

עו"ד רמי זועבי ועו"ד תמיר קלדרון (באדיבות המצולמים)

זאת הואיל ומדובר “גם בהרשעה בעבירה בו גורם הכפוף לתקנוני ההתאחדות יודע על מעשים בלתי ספורטיביים (הימורים) ונמנע מלדווח על כך”, והפנה הוא להחלטת בית הדין, בסעיף ארבע לפסק הדין. לדברי המערער, קביעה זו של בית הדין לא מופיעה כלל בהסדר הטיעון וחורגת ממנו. המערער הפנה להחלטה בעניין קבוצת אום אל פאחם וטען שעניינם חמורים בהרבה מאלו שמדובר כאן.

ב”כ המשיבה טען כי יש לקבל את הסדר הטיעון, בשל ההשלכות הרוחביות והציבוריות והן בשל הקשיים הראייתיים. כמו כן, ציין כי אין בית דין חשוף לכל החומר הראייתי ולכל ההיבטים הציבוריים והספורטיביים של האירוע רב המימדים החמור שהתרחש. “ללא בלי היסוס, ולאחר לבטים רבים, החלטנו לקבל את הערעור, הגם שאנו סבורים שההסדר הינו קל למדי ביחס לחומרה”.

עו”ד תמיר קלדרון ועו”ד רמי זועבי ממשרד עוה”ד דורון, טיקוצקי ושות’, שייצגו את הישאם זועבי, מסרו ל-ONE כי “אנו שמחים על התוצאה ועל כך שבית הדין העליון אימץ את הסדר הטיעון. מר זועבי יסיים לרצות בקרוב את עונשו ומחכה בקוצר רוח לשוב למגרשים, להמשיך לפעול למען הספורט בישראל ולתרום מניסיונו ומהידע הרב שצבר”.