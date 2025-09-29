יום ראשון, 04.01.2026 שעה 17:20
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2424-2616הפועל כפר שלם7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2120-2017הפועל עכו9
2124-1717הפועל רעננה10
2027-2316עירוני מודיעין11
1729-1617הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1536-2717מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

ביה”ד העליון קיבל את ערעורו של הישאם זועבי

בהרכב 3 שופטים נקבע כי עונשו של המאמן יומתק בהתאם להסכם הטיעון מאיסור להימצא בתחום שדה המשחק עד לפברואר 2026 לאיסור בפועל עד ל-30/11/2025

הישאם זועבי (חג'אג' רחאל)
הישאם זועבי (חג'אג' רחאל)

עונשו של מאמן הכדורגל, הישאם זועבי, הומתק. היום (שני), בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, התקיים לו דיון בתיק 13-25/26, בפני אב בית הדין, עו”ד רותי ליטבק, עו”ד דוד יהב ועו”ד נזי חלבי. המערער בתיק היה הישאם זועבי, כאמור, שיוצג בידי עו”ד תמיר קלדרון ועו”ד רמי זועבי, כשמנגד, עו”ד גלעד ברגמן, ב”כ ההתאחדות לכדורגל.

בסוף פסוק, ציינו אב”ד, עו”ד רותי ליטבק, עו”ד דוד יהב ועו”ד נזי חלבי, “חזקה על התביעה שהמליצה על קבלת הסדר הטיעון, לאחר ששקלה את כל האינטרסים בעניין. אשר על כן, אנו מחליטים לקבל את הערעור ולהותיר את העונש עליו הסכימו הצדדים במסגרת הסדר הטיעון – עונש איסור להימצא בתחום שדה המשחק עד ל-30/11/2025”.

המערער, הישאם זועבי, מאמן כדורגל, הורשע בבית הדין המשמעתי בהסדר טיעון לפיו הסכימו הצדדים כי העונש שיוטל על המערער הינו איסור להימצא בתחום שדה המשחק עד ליום 30/11/2025. בית הדין המשמעתי סבר כי העונש המבוקש הינו קל מדי ואינו הולם את חומרת העבירה אותה ביצע הנאשם.

על כן, השית עליו עונש הרחקה מכל פעילות, במסגרת כל קבוצה החברה בהתאחדות לכדורגל, עד ליום 28/02/2026, וכן הרחקה לצמיתות, על תנאי, לשנתיים, בכל הרשעה חוזרת. המערער טען כי בית הדין סטה מהסדר הטיעון בכל הקשור אליו, בטענה כי מדובר בעבורה חמורה המצדיקה עונש מרתיע.

עו"ד רמי זועבי ועו"ד תמיר קלדרון (באדיבות המצולמים)עו"ד רמי זועבי ועו"ד תמיר קלדרון (באדיבות המצולמים)

זאת הואיל ומדובר “גם בהרשעה בעבירה בו גורם הכפוף לתקנוני ההתאחדות יודע על מעשים בלתי ספורטיביים (הימורים) ונמנע מלדווח על כך”, והפנה הוא להחלטת בית הדין, בסעיף ארבע לפסק הדין. לדברי המערער, קביעה זו של בית הדין לא מופיעה כלל בהסדר הטיעון וחורגת ממנו. המערער הפנה להחלטה בעניין קבוצת אום אל פאחם וטען שעניינם חמורים בהרבה מאלו שמדובר כאן.

ב”כ המשיבה טען כי יש לקבל את הסדר הטיעון, בשל ההשלכות הרוחביות והציבוריות והן בשל הקשיים הראייתיים. כמו כן, ציין כי אין בית דין חשוף לכל החומר הראייתי ולכל ההיבטים הציבוריים והספורטיביים של האירוע רב המימדים החמור שהתרחש. “ללא בלי היסוס, ולאחר לבטים רבים, החלטנו לקבל את הערעור, הגם שאנו סבורים שההסדר הינו קל למדי ביחס לחומרה”.

עו”ד תמיר קלדרון ועו”ד רמי זועבי ממשרד עוה”ד דורון, טיקוצקי ושות’, שייצגו את הישאם זועבי, מסרו ל-ONE כי “אנו שמחים על התוצאה ועל כך שבית הדין העליון אימץ את הסדר הטיעון. מר זועבי יסיים לרצות בקרוב את עונשו ומחכה בקוצר רוח לשוב למגרשים, להמשיך לפעול למען הספורט בישראל ולתרום מניסיונו ומהידע הרב שצבר”.

