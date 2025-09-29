"מכבי ת"א תמיד יריבה קשה בגלל סגנון המשחק"

מכבי תל אביב תפתח את עונת היורוליג שלה מחר (שלישי) ב-20:45 כש”תתארח” אצל אנדולו אפס במשחק שייערך במונטנגרו ולא בטורקיה בגלל המצב הביטחוני. בהמשך השבוע יפגשו הטורקים גם את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השני.

לקראת המשחק מול הצהובים, שחקן הטורקים שיין לארקין אמר: “מכבי תל אביב תמיד יריבה קשה בגלל סגנון המשחק שלה. כדי להגביל את ההתקפות המהירות שלהם נצטרך להיות מרוכזים מאוד ולהחזיק יותר בכדור”.

הגארד הוסיף באופטימיות: “אם נעשה זאת ונילחם כמו שאנחנו רוצים בהגנה, אני חושב שתהיה לנו התחלה טובה לעונה”.

שיין לארקין בפעולה (IMAGO)

מאמן אנדולו, איגור קוקושקוב, הוסיף: “מתחילים את היורוליג במשחק ביתי בחוץ. זה חיסרון, אבל אין שום דבר שניתן לעשות. היו לנו רק ארבעה אימונים ביחד כקבוצה, זה חיסרון גדול עבורנו.

“למרות זאת, אף אחד לא יתעסק בתנאים שלנו או איך אנחנו מתכוננים למשחק, אז אנחנו צריכים להתכונן היטב, להתרכז ולתת את המיטב שלנו. צריכים לנצח במשחק”.