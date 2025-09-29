יום שני, 29.09.2025 שעה 19:40
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

"מכבי ת"א תמיד יריבה קשה בגלל סגנון המשחק"

לארקין, גארד אנדולו, דיבר לקראת המשחק של קבוצתו מול הצהובים מחר ב-20:45: "נצטרך להחזיק יותר בכדור". קוקושקוב: "היו לנו רק 4 אימונים כקבוצה"

|
שיין לארקין (IMAGO)
שיין לארקין (IMAGO)

מכבי תל אביב תפתח את עונת היורוליג שלה מחר (שלישי) ב-20:45 כש”תתארח” אצל אנדולו אפס במשחק שייערך במונטנגרו ולא בטורקיה בגלל המצב הביטחוני. בהמשך השבוע יפגשו הטורקים גם את הפועל תל אביב במסגרת המחזור השני.

לקראת המשחק מול הצהובים, שחקן הטורקים שיין לארקין אמר: “מכבי תל אביב תמיד יריבה קשה בגלל סגנון המשחק שלה. כדי להגביל את ההתקפות המהירות שלהם נצטרך להיות מרוכזים מאוד ולהחזיק יותר בכדור”.

הגארד הוסיף באופטימיות: “אם נעשה זאת ונילחם כמו שאנחנו רוצים בהגנה, אני חושב שתהיה לנו התחלה טובה לעונה”.

שיין לארקין בפעולה (IMAGO)שיין לארקין בפעולה (IMAGO)

מאמן אנדולו, איגור קוקושקוב, הוסיף: “מתחילים את היורוליג במשחק ביתי בחוץ. זה חיסרון, אבל אין שום דבר שניתן לעשות. היו לנו רק ארבעה אימונים ביחד כקבוצה, זה חיסרון גדול עבורנו.

“למרות זאת, אף אחד לא יתעסק בתנאים שלנו או איך אנחנו מתכוננים למשחק, אז אנחנו צריכים להתכונן היטב, להתרכז ולתת את המיטב שלנו. צריכים לנצח במשחק”.

