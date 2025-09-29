ילדים ב': חדרה ניצחה והצדיעה לחלל צה"ל

קבוצת ילדים ב' של הפועל חדרה צפון, המודרכת על ידי יאיר בדנר, החלה בשבת האחרונה את עונת 25/26 ברגל ימין - עם ניצחון 3:5 במשחק ביתי מאתגר מול צעירי קלנסוואה, במסגרת המחזור הראשון של ליגת צפון השרון.

כבר בדקה השלישית האורחת מקלנסוואה עלתה ליתרון 0:1, אך כעבור 12 דקות שער שכבש נועם מולה קבע שוויון 1:1. המחצית השנייה נפתחה בסערה מצידה של חדרה, צמד שערים שכבש שגיא בקר חוללו מהפך והעניקו לחדרה כבר בדקה ה-38 יתרון 1:3. שער שכבשה קלנסוואה בדקה ה-45 צימק את יתרונה של חדרה ל-2:3, אך כעבור 11 דקות שגיא בקר השלים שלושער והעלה את חדרה ליתרון 2:4. קלנסוואה לא ויתרה, שער שכבשה בדקה ה-65 צימק את יתרונה של חדרה ל-3:4, אך שער שכבש איתי באינסאי בשלהי המשחק סגר עניין והעניק לחדרה ניצחון 3:5.

לאורך המשחק כולו על גדר היציע הופיע דגל עם תמונתו של רס"ל (במיל') ניצן שסלר ז"ל, מחדרה, לוחם בגדוד 7155, עוצבת ׳חוד החנית׳ (55), שנפל בקרב בדרום רצועת עזה בינואר 2024, חודש לפני יום הולדתו ה-22. ניצן שסלר, יליד 2002, שיחק בשנתוני החטיבה הצעירה ובשנתוני נערים ב' ונערים א' בקבוצות הייצוג של הפועל חדרה, בשנתון ילדים א' שיחק במכבי ברקאי ובשנתון נערים ג' שיחק במכבי הרצליה.

(ניצן שסלר במדי מכבי הרצליה (צילום יקי גיל (אחר)

יאיר בדנר היה שבע רצון מביצועי קבוצתו: “משחק ראשון של העונה, זה תמיד מרגש. הקבוצה עברה טלטלה בחודש וחצי האחרונים, עם מאמן שעזב וחוסר וודאות בנוגע להמשך. לפני כשבועיים הצטרפתי לקבוצה וניסיתי באופן מהיר לבנות תלכיד לקראת המשחק הראשון. למרות זמן עבודה מאוד קצר, נהניתי מאוד לראות את הילדים ושמחתי לראות, שהדברים מתחילים להתחבר. אני גאה בהם על איך ששיחקו. מה שמאפיין את הקבוצה זה קודם כל החדר הלבשה, יש פה ילדים מדהימים וטובים”.

בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה הוסיף בדנר: “מבחינת המטרות, כרגע יש לי שתיים מרכזיות: הראשונה - לפתח ולקדם את השחקנים, מה שיוביל בסוף להצלחת הקבוצה והמועדון בעתיד. המטרה השנייה - להקנות להם ערכים. במשחק היה דגל ביציע עם תמונתו של רס"ל במיל' ניצן שסלר ז״ל שנפל בעזה. חשוב למועדון ולי קודם כל לפתח את הילדים כבני אדם. אנחנו נקפיד בהמשך העונה לעשות מחוות נוספות”.

ניצן שסלר במדי צה"ל (פרטי)

במחזור הקרוב מצפה לשחקני הפועל חדרה משחק דרבי עירוני, בו תתארח הקבוצה אצל קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית אליעזר. צעירי קלנסוואה תקווה להתאושש מההפסד במשחק מול השכנה הגיאוגרפית של יריבתה האחרונה, קבוצת "צו פיוס" של מ.כ אור עקיבא.