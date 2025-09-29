"הדרבי עדיין כואב, זה לא היה רק עניין של גישה"

ריאל מדריד מתכוננת למפגש מחר (שלישי, 19:45) מול קייראט אלמטי של דן גלזר ועופרי ארד, במסגרת המחזור השני של שלב הבתים בליגת האלופות. אחרי ההפסד בדרבי, המאמן צ’אבי אלונסו התייצב למסיבת העיתונאים ודיבר בכנות על מצב הקבוצה, היריבה הקזחית והצורך לחזור למסלול הניצחונות.

"יש סיבות מקצועיות, לא היינו בשיאנו” אמר אלונסו על התבוסה 5:2 בדרבי. “זה לא היה רק עניין של גישה. זה חלק מתהליך הלמידה. אנחנו כאן כבר 58 ימים, נכון? וככה זה. זה כאב, זה עדיין כואב, אבל עכשיו אנחנו חוזרים למצב ליגת האלופות".

על חוסר הגישה בדרבי: "אנחנו חייבים להמשיך הלאה. עברו 24 שעות, ועכשיו אנחנו חושבים על מה שצריך לעשות מחר, על ההרכב שיעלה. אנחנו לא רוצים לאבד נקודות".

על קייראט: "ראינו את המשחקים שלהם, מול סלטיק, מול ספורטינג... יש להם שלד מגובש, אפשרויות התקפה שונות. הם יודעים לשלב טוב, משחקים ישיר, יש להם דרך ברורה. הם צריכים להתחרות ברמה גבוהה. ניתחנו אותם גם כקבוצה וגם באופן אישי. לא הכרתי אותם יותר מדי, עכשיו אני מכיר הרבה יותר. ברור שיש דברים שמדאיגים אותנו; הם בליגת האלופות כי הם ראויים להיות שם. ספורטינג ניצחו אותם, אבל גם להם היו הזדמנויות. בבית, עם ההתלהבות... אנחנו צריכים להיות מוכנים”.

על ההכנות למשחק: "לשחק טוב, ללחוץ טוב, להגן טוב, לתקוף טוב... עם הפורמה שלנו, עם מי שיעלה לשחק, זה יהיה משחק תחרותי. קייראט מאורגנת היטב ונמצאת במומנטום חיובי. נצטרך לקחת את זה ברצינות מהדקה הראשונה."

על הרוטציות: "אנחנו נתחיל עם 11 שחקנים, ואלה יהיו 11 שחקני ריאל מדריד. זו תהיה קבוצה תחרותית מול יריבה שעושה בכורה בליגת האלופות ותדרוש מאיתנו רמה גבוהה."

על המרחק מקזחסטן והלו״ז: "צריך לדעת להסתגל. שינינו קצת את המסלול הרגיל. מי שחכם, מסתגל הכי טוב. המשחק הזה הוא עוד משחק, בלי תירוצים."

על החיבור בחדר ההלבשה: "לא ראיתי חוסר בשיחות בין שחקנים, להפך, ראיתי שיש. וזה חיוני כדי לבנות תוכנית משחק ורוח קבוצתית. אנחנו בשלב הבנייה. אני לא יודע כמה זמן זה יימשך. לפעמים, כדי להתקדם צעד קדימה, צריך לחזור שני צעדים אחורה. אנחנו נשתפר."

על ג’וד בלינגהאם, שפתח בדרבי אחרי הפציעה הארוכה שעבר אך לא הציג יכולת טובה: "כל משחק מלמד אותי דברים. אני אוהב לנתח אותם, לראות מה הכנו ומה באמת יצא. עם השחקנים שיש לנו, אפשר לעשות כמה דברים שונים. אנחנו צריכים את ג’וד, את פדה ואלוורדה, את ארדה גולר... בדרבי זה לא יצא כמו שציפינו, אבל לקראת מה שמגיע, יש לנו הרבה אפשרויות".

על המחשבות אחרי הדרבי: "אני חושב שהתחושה צריכה להישאר 24 שעות, בין אם מנצחים ובין אם מפסידים. אחר כך בא הניתוח. זה לא היה רק עניין של גישה. זה גם קצב, היבטים טקטיים, מרכיבים במשחק. להגיד שזה רק גישה זה קצת פשטני. לא התחרינו כמו שצריך. עשינו את הניתוח ואנחנו נשתמש בזה. עכשיו, מצב ליגת האלופות".

על המשחק עצמו: "זה משחק בליגת האלופות. זה לא משנה מי היריבה או איפה המשחק, אנחנו רוצים לנצח. חשוב לפתוח טוב, כבר ניצחנו בבית, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת נקודות גם בחוץ".