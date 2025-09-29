יום שני, 29.09.2025 שעה 19:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
123-136מ.ס קריית ים1
119-156מ.ס כפר קאסם2
116-116מכבי פ"ת3
117-106הפועל כפר שלם4
108-126הפועל ר"ג5
103-75מכבי הרצליה6
102-55הפועל ראשל"צ7
1010-116עירוני מודיעין8
85-55הפועל כפ"ס9
75-55בני יהודה10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

דקה 41: בני יהודה - הפועל חדרה 0:1

ליגה לאומית, מחזור 6: הכתומים מחפשים המשכיות מול היורדת ועלו ליתרון משער של סטינה (35'). במקביל: הרצליה - ראשל"צ 0:1, נוף הגליל - כפ"ס 1:0

|
רז נחמיאס (שחר גרוס)
רז נחמיאס (שחר גרוס)

המחזור השישי של הליגה הלאומית נערך בשעה זו, עם שלושה משחקים שמתקיימים במקביל ולמעשה ייסגרו את אותו הסיבוב. במוקד – בני יהודה רוצה להמשיך במומנטום ומארחת את הפועל חדרה. בנוסף, מכבי הרצליה פוגשת את הפועל ראשון לציון שנעצרה במחזור הקודם והפועל נוף הגליל מארחת את הפועל כפר סבא.

בני יהודה – הפועל חדרה 0:1

הכתומים מהשכונה מארחים כעת את היורדת הטרייה מליגת העל, כאשר שתי הקבוצות, כל אחת במסלולה, רוצות להתחיל לתפוס תאוצה ולטפס מעלה בטבלת הליגה הלאומית. בני יהודה מגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים והיריבה מהשרון עדיין לא ניצחה העונה, אך תהיה זו משוכה מאתגרת בכל זאת לתל אביבים כאשר בחמשת המשחקים האחרונים בין הצדדים, לא הצליחה הקבוצה מהשכונה לנצח אף לא פעם אחת.

אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)
הטקס בפתיחה (שחר גרוס)הטקס בפתיחה (שחר גרוס)
שחקני הפועל חדרה (שחר גרוס)שחקני הפועל חדרה (שחר גרוס)
שחקני בני יהודה (שחר גרוס)שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

דקה 35, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: ג’ורקוביץ’ הדף בעיטה מרחוק, אך הכדור הגיע היישר אל ויקטור סטינה שניצל זאת כדי לכבוש שער בכורה בכתום.

מכבי הרצליה – הפועל ראשון לציון 0:1

בעקבות תחילת המחזור השישי אתמול, ירדה הפועל ראשון לציון זמנית עד למקום השביעי, אך הטבלה צמודה וניצחון במשחק מול מכבי הרצליה, שפתחה גם היא את העונה בצורה טובה וממוקמת במקום השישי טרם שריקת הפתיחה, יכול להחזיר לכתומים את המקום הראשון בחזרה. אלא שמשום ששני הצדדים עם מספר נקודות זהה, גם ניצחון הרצלייני יעניק למארחת אפשרות להיות בפסגה.

דקה 17, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: טום טוליץ’ בעט נהדר, הכדור פגע בקורת השער והכניע את אריק ינקו. 

הפועל נוף הגליל – הפועל כפר סבא 1:0

הפועל נוף הגליל מארחת בשעה זו את הפועל כפר סבא כאשר המשחק הוא קריטי לשתי הקבוצות. הצפוניים פתחו את העונה רע כאשר במאזנם נקודה אחת בלבד בה זכו במחזור הקודם לאחר 2:2 מול כפר שלם, הקבוצה מהגליל תצטרך ניצחון כדי להתחיל לעלות בטבלה ולהתרחק מירידה אפשרית בסוף העונה. מנגד, הירוקים מהשרון רוצים לצאת עם ידם על העליונה כדי להתברג בחלק העליון של הטבלה כבר מעכשיו – בשביל להיות תחרותיים במאבק על העלייה לליגת העל.

דקה 34, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב מאגף שמאל גרם לערבובייה ברחבת המארחת, ארזי עט על הכדור ודחק לרשת.

