"עוד מוקדם להצהיר מטרות, פלייאוף? יהיה קשה"

מכבי תל אביב ערכה את האימון המסכם שלה לפני היציאה לפודגוריצה, שם תתארח אצל אנדולו אפס במסגרת מחזור הפתיחה של היורוליג. הצהובים מתחילים את הקמפיין האירופי שלהם באופן שונה משהתחילו את התחרות מאז שהוקמה ועל שינויי הפורמט השונים - עם שבוע משחקים כפול כשביום שלישי ישחקו מול חניכיו של איגור קוקושקוב וביום שישי מול פאריס. כלל השחקנים יוצאים לנסיעה וכשירים.

עודד קטש: “מעבר להתרגשות שהמפעל מתחיל, היינו מעדיפים שיתנו לנו עוד קצת זמן להתכונן. אנחנו בונים על זה שיש עוד כמה קבוצות שלא הספיקו לעשות הכנה אופטימלית וגם חוות קשיים. אנחנו לא מרגישים מאה אחוז מוכנים, אנחנו מרגישים עוד בתהליך של טרום העונה, אבל מתחילים הדברים האמיתיים ואנחנו משחקים בטח במשחק הראשון וגם בשני נגד קבוצות טובות. אנדולו מאוד מוכשרת ויש לה המון גארדים. היינו צריכים לבחור איזה שחקנים להראות, ברמה כזאת, ואני חושב שעד שנשחק את הכדורסל שאנחנו רוצים לשחק, מה שיכול לעזור לנו זה שפת גוף ואנרגיות טובות ואקסטרה מאמץ שנרצה להביא”.

מה ראיתם מאנדולו ומפאריס ששונה מהעונה שעברה?

“שתי קבוצות מעט שונות שעושות את הדברים טיפה אחרת, אבל בהחלט מרשימות. אני לא יכול להתייחס לשני המשחקים ביחד, אבל קודם אנדולו כמו שאמרתי קבוצה מאוד מוכשרת עם המון גארדים, יוצרים וקליעה ועם מאמן שעושה דברים אחרים ומאוד יצירתי. זה די ברור שנצטרך לעצור אותם ברמה הקבוצתית, זה לא רק שחקן אחד”.

שחקני מכבי תל אביב (פרטי)

האם זה נותן אופטימיות שגם אנדולו שלצד הבסיס שלה, עדיין צירפה לא מעט שחקנים ולא תשטוף בהתחלה?

“אני רוצה להאמין, זה יכול לעזור לנו, אבל אני חושב שהרבה יותר קל לצרף שחקנים כמו ווילר באב וג’ורדן לויד שמכירים את היורוליג ואת הסגנון של הכדורסל, זה יותר קל משחקנים שצריכים להתרגל לכדורסל שונה”.

לאורך השנים האחרונות המטרה המוצהרת הייתה פלייאוף, מה המטרה העונה?

“זה מאוד יומרני להגיד את זה. לעשות פלייאוף גם ככה קשה, בטח כשהעונה היורוליג גדל ובטח במצבנו, אבל אנחנו רוצים להיות שם. אני חושב שזו לא שיחה שמתאימה לפתיחת העונה, בואו נעבור 8-10 מחזורים ונדבר”.

האימון המסכם של מכבי תל אביב (פרטי)

נגד יריבות באירופה זה היה נראה מעט יותר טוב. יש לך את כל הסגל שאתה יכול להשתמש בו, אז למה אפשר לצפות נגד אנדולו ואילו הכנות עושים כשהיורוליג נפתח בשבוע משחקים כפול?

“כן זה מטורף ויש עוד שבועות כפולים, גם ככה זה היה עומס, אבל זה מה יש ועם זה נתמודד. אי אפשר לקחת הרבה, אנחנו לא שיחקנו נגד פרטיזן. היא הייתה מאוד חסרה וללא גבוהים, והרבה שחקני נוער, אי אפשר לקחת מזה. זה הולך להיות משחק ברמה אחרת מול אינטנסיביות אחרת ויכולות אחרות”.