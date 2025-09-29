יום שני, 29.09.2025 שעה 20:45
יום שני, 29/09/2025, 20:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 5
הפועל ב"ש
דקה 12
0 0
שופט: אביעד שילוח
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דורון בן דור | 29/09/2025 20:30
עבדולאי סק (שחר גרוס)
קרב מסקרן במיוחד מתרחש בשעה זו באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. 

מכבי חיפה הגיעה במומנטום פחות טוב למשחק הזה. הקבוצה של דייגו פלורס איבדה שתי נקודות יקרות ב-1:1 בדרבי מול הפועל חיפה, כאשר היא חייבת כעת שלוש נקודות על מנת לא לתת לצמרת הגבוהה לברוח לה כבר בשלב כל כך מוקדם של העונה, רגע לפני שהיא פוגשת למשחק ענק נוסף את האלופה, מכבי ת”א, במחזור הבא. 

מנגד, הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה פנטסטית. מחזיקת הגביע של רן קוז’וק מושלמת אחרי ארבעה מחזורים, עם 12 נקודות מ-12 אפשריות, כאשר כל תוצאת תיקו ומעלה תעלה אותה בחזרה למקום הראשון על חשבונה של מכבי תל אביב. 

הפועל באר שבע הפגינה עליונות כמעט מוחלטת בעונה שעברה מול מכבי חיפה, כאשר היא ניצחה אותה בארבעה מתוך חמישה משחקים בליגה ובגביע, כאשר משחק אחד הסתיים ב-3:3 משוגע בטרנר. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית ראשונה
  • '2
  • החמצה
  • הירוקים המשיכו בפתיחה הסוערת כשפודגוראנו גם הפעם היה מעורב כשהצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ומסר לטריבנטה סטיוארט, אבל החלוץ הג'מייקני פספס מעט את הכדור אחרי שהחליק ושלח אותו לידיו של אופיר מרציאנו שהסתדר בקלות עם הניסיון
  • '1
  • החמצה
  • פתיחה מהירה של מכבי חיפה, כשסוף פודגוראנו שלח כדור עומק למתיאס נהואל, שמצא את עצמו ללא שמירה ברחבה וניסה לנגוח, אבל פגש את הכדור בצורה רעה והיה רחוק לחלוטין מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את מפגש הענקיות לדרך! הפועל באר שבע תסיים ראשונה את המחזור הזה, או שמכבי חיפה תצמצם פערים בפסגה בסיום?
דן ביטון. ימשיך ביכולת המופלאה שלו גם הערב? (עמרי שטיין)דן ביטון. ימשיך ביכולת המופלאה שלו גם הערב? (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב. ישמור על רשת נקייה? (עמרי שטיין)גאורגי ירמקוב. ישמור על רשת נקייה? (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע מתכוננים למשחק (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע מתכוננים למשחק (עמרי שטיין)
איתן אזולאי וטריבנטה סטיוארט מתחממים (עמרי שטיין)איתן אזולאי וטריבנטה סטיוארט מתחממים (עמרי שטיין)
