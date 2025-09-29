הרכבים וציונים



עבדולאי סק (שחר גרוס) עבדולאי סק (שחר גרוס)

קרב מסקרן במיוחד מתרחש בשעה זו באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל.

מכבי חיפה הגיעה במומנטום פחות טוב למשחק הזה. הקבוצה של דייגו פלורס איבדה שתי נקודות יקרות ב-1:1 בדרבי מול הפועל חיפה, כאשר היא חייבת כעת שלוש נקודות על מנת לא לתת לצמרת הגבוהה לברוח לה כבר בשלב כל כך מוקדם של העונה, רגע לפני שהיא פוגשת למשחק ענק נוסף את האלופה, מכבי ת”א, במחזור הבא.

מנגד, הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה פנטסטית. מחזיקת הגביע של רן קוז’וק מושלמת אחרי ארבעה מחזורים, עם 12 נקודות מ-12 אפשריות, כאשר כל תוצאת תיקו ומעלה תעלה אותה בחזרה למקום הראשון על חשבונה של מכבי תל אביב.

הפועל באר שבע הפגינה עליונות כמעט מוחלטת בעונה שעברה מול מכבי חיפה, כאשר היא ניצחה אותה בארבעה מתוך חמישה משחקים בליגה ובגביע, כאשר משחק אחד הסתיים ב-3:3 משוגע בטרנר. איך זה ייגמר הפעם?