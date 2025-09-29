יום שני, 29.09.2025 שעה 15:24
"כאב ראש נהיה טבעי, אפשר להגיד שאני בסיוט"

סאן מנחם, שיזכה לטקס הוקרה לפני המשחק מול ב"ש הערב, בראיון ל"שיחת היום": "כרגע לא אתעסק בכדורגל", "מספידים את חיפה כאילו היא קבוצה מליגה ג'"

|
סאן מנחם (עמרי שטיין)
סאן מנחם (עמרי שטיין)

אחרי שרשם 213 הופעות, בהן זכה עם הקבוצה בשלוש אליפויות ואף היה חלק מההעפלה לליגת האלופות, סאן מנחם יזכה הערב (שני, 20:30) לכבוד הראוי לו ממכבי חיפה. השחקן, שנאלץ לפרוש כתוצאה מפציעת הראש החמורה והמסוכנת שחווה, עלה לדבר לקראת הערב המרגש בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.  

אתה מתרגש לחזור הערב לסמי עופר, ספר על התחושות.
”זה מאוד מרגש, תקופה ארוכה לא הייתי באצטדיון וזה כמו חזרה הביתה. כמו בן אדם שהיה גר בחו”ל הרבה שנים. לראות את הקהל והאנשים, זה מאוד מרגש”.

בטח חשבת על הרגע הזה לא מעט, מה הרגשת שקיבלת את שיחת הטלפון שמודיעה על כך.
”זה היה אמור לקרות כבר בשנה שעברה, אך זה לא יצא לפועל. מאוד שמחתי ששלחו לי הודעה שנערכים לעשות לי את הטקס מול ב”ש”.

מה אתה עושה בימים אלה?
”לצערי לא יותר מדי. יש לאשתי מותג של בגדים שאני מדי פעם עוזר לה בכל מיני דברים, אבל בגדול אני לא יכול לעשות יותר מדי דברים”.

חשבת על איזה תפקיד בכדורגל? רצית להשתלב במכבי חיפה.
”הבנתי שכדי להיות עוזר מאמן של נוער, אני צריך לעבור משהו כמו 3-3.5 שנים כדי להגיע לתואר הזה”.

אז נטשת את הרעיון הזה?
“החלטתי שזה לא נראה לי הגיוני שאחכה את הזמן הזה בשביל להיות עוזר מאמן לנוער”.

ואין משהו אחר בתחום?
”לא, אני מאוד רציתי נוער וילדים גם בהיבט המנטלי. זה גם היה ספציפי למכבי חיפה, כל מועדון אחר זה לא היה מדגדג לי. אני חושב שהיה לי ערך מוסף להביא לנוער ולהבין מה זה המועדון הזה”.

סאן מנחם (עמרי שטיין)סאן מנחם (עמרי שטיין)

אז לא תתעסק בכדורגל?
”כרגע לא”.

כשאתה מביט מהצד על מכבי חיפה, מה אתה חושב?
”זה לא שקר שאלה לא השנים היפות שהיו בתקופתי, אבל אחרי 3 שנים מאוד עמוסות ומלאות תארים, זה נהוג שתבוא ירידה. המועדון הזה הוא לא אחד שלא יילחם על כל תואר, זה מועדון ותיק מאוד שעובר כל תקופה קשה כזו או אחרת”.

אתה עדיין סובל מכאבים בגלל הפגיעה?
“כן, יש לי הרבה התמודדויות ביום יום שלי והרבה כדורים שאני לוקח. זה לא פשוט. זה עדיין מלווה אותי וכנראה ילווה אותי לכל החיים. אני מנסה לחיות עם זה, קשה ואי אפשר להילחם בזה – בכאבי ראש, בצפצופים באוזניים ובסחרורות. זה נהיה סוג של טבעי בשבילי. אפשר להגיד שאני עובר סיוט”.

היום יש איזה רגע שאתה אומר ‘אולי הייתי צריך לעצור לפני’?
”לא, אני מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא וכנראה שזה היה הזמן לסיים את הפרק הזה בחיים שלי. בסופו של דבר הרווחתי את החיים שלי”.

אתה מתכנן תביעות בעניין?
”יש לי תביעות פתוחות שלוקחות המון זמן, בסוף נקבל מה שאנחנו צריכים לקבל”.

דעתך על המשחק הערב לצד הטקס המרגש? מכבי חיפה יכולה לנצח את ב”ש?
”שמעתי הרבה אנשים שמספידים את מכבי חיפה, כאילו שב”ש משחקים נגד קבוצה מליגה ג’. זה קצת צורם לי. אני מקווה שהם יצליחו להשתיק המון פיות”.

