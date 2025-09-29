יום שני, 29.09.2025 שעה 15:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

סכנין פרסמה סרטון של אוהדי מכבי ת"א מתפרעים

צפו: סכנין פרסמה סרטון ממצלמות האבטחה שבו נראים אוהדי הצהובים פורצים לחניון ומיידים אבנים לעבר רכבים. אוהדי האורחת: "גרסה חלקית של האמת"

|
אוהדי מכבי תל אביב בדוחא (צילום מסך)
אוהדי מכבי תל אביב בדוחא (צילום מסך)

אחרי האירועים המכוערים אמש (ראשון) סביב המשחק של בני סכנין מול מכבי תל אביב באצטדיון דוחא, בבני סכנין הוציאו הודעה רשמית, בה הם מגנים את ירי הזיקוקים לעבר הרחב של רועי משפתי, אך גם טוענים כי התגובה לדברים היא “קיצונית”, וכי “מדובר בשפנות ובהסתה מכוונת נגד אוהדי סכנין”.

בבני סכנין כתב בהודעה רשמית: “ברצוננו להביע את עמדתנו הנחרצת בגינוי השימוש בזיקוקים. אכן, אמש נורו שלושה זיקוקים מיציע אוהדי בני סכנין, ואנו מגנים זאת באופן ברור. עם זאת, אנו דוחים מכל וכל את התגובות הקיצוניות שנשמעו בעקבות האירוע. נזכיר כי יציעים רבים בארץ חוו שימוש נרחב הרבה יותר בזיקוקים, אך לא נשמעה כלפי מקרים אלה תגובה כה חריפה. מדובר בשפנות ובהסתה מכוונת נגד אוהדי סכנין”.

בסכנין גם באו בטענות על השיפוט: “באשר לניהול המשחק מבחינה שיפוטית – יש לשים סוף לשושלת ארוכה של משחקים מול מכבי תל-אביב, אשר פעם אחר פעם רוויים בהחלטות מקפחות ושנויות במחלוקת”.

תיעוד אוהדים מיידים אבנים

בסכנין טוענים ליידוי אבנים מצד אוהדי מכבי תל אביב לעבר רכבים של אוהדי ואנשים מועדון: “באשר להתנהלות קהל אוהדי מכבי תל-אביב – מצורף סרטון המתעד אוהדים אשר נטלו אבנים משולבות מהמקום ויידו אותן לעבר כלי רכב חונים. אוהדים אלה סירבו להישמע להוראות המאבטח, אשר סגר שער שאיננו מיועד להם והפנה אותם ליציאה הצפון-מזרחית. למרות זאת, פרצו את השער, החלו להתפרע וגרמו לנזק לרכבים. מצורפות גם תמונות המתעדות גרפיטי גזעני בחדרי השירותים של יציע אוהדי מכבי תל-אביב”.

זיקוקים ביציע אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)זיקוקים ביציע אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

על הטענות של אוהדי מכבי תל אביב לאלימות כלפיהם נכתב: “באשר לטענות אוהד מכבי תל-אביב בדבר אלימות כלפיו בכניסה לעיר – לא ידוע לנו על אירועים כאלה, לא ממשטרת משגב ולא מכל גורם אחר. יודגש כי כל העצורים באירוע הם אוהדי מכבי תל-אביב בלבד”.

עוד נכתב: “כמו כן, בטרם תחילת  המשחק נשמעו ברבים  קריאות “מוות לערבים” מיציע אוהדי מכבי תל-אביב, ובשעה 20:02 פנו נציגינו למשקיף, אשר אישר כי שמע את הקריאות במו אוזניו. עם זאת, אנו פונים לכלל האוהדים מכל הקבוצות לנהוג בהגינות, ברוח ערכי הספורט והכבוד ההדדי, נמשיך לעשות ככל שניתן על מנת לאפשר מפגשים ספורטיביים עם כל הקבוצות והקהלים”.

אוהדי מכבי ת”א: “גרסה ממש חלקית של האמת”

מנגד, מאוהדים שהיו באירוע שבני סכנין הפיצו, מספרים כי אותם אוהדים שצולמו למעשה רדפו אחרי 2 אנשים עם אופניים חשמליים שזרקו אבנים על אוהדי מכבי וברחו מהמקום. 

״יפה שהם התחילו את הווידאו שלא רואים את מה שהיה לפני כן, זה ממש אבל ממש ראיה חלקית של האמת״, אמרו האוהדים. עוד ציינו כי האוהדים של מכבי ת״א היו סגורים בחניה במשך שעה שלמה, עדות דומה נשמעה היום בתכנית שיחת היום, וזרקו עליהם אבנים על הרכבים.

בסוף החניה של הקבוצה האורחת יש שער קטן פתוח ומשם הם רצו לרדוף אחרי מי שבעצם זרקו עליהם אבנים. כעת מנסה סכנין, על פי הטענות של אוהדי מכבי ת״א, לצייר מצג שווא של האמת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
