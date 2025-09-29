"לא תוכלו להשתמש בשם שלנו במרוץ 2026"

המלחמה בישראל ממשיכה לתת את אותותיה ולהשפיע גם על עולם הספורט. אנחנו רואים את זה בכדורגל, בכדורסל, בטניס ושאר ענפי הספורט הקבוצתיים, ועכשיו גם בתחום הריצה.

חשפנו בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר” כי מותג ההלבשה ‘סאקוני’, ששימש בשנים האחרונות כאחד הספונסרים של מרתון Winner ירושלים, אותת למארגני המרוץ: “במרוץ של 2026 אתם לא תוכלו להשתמש בשם של החברה שלנו”.

מדובר לצערנו בעוד חרם מסתמן של חברה עולמית על הספורט הישראלי. מותג ההלבשה, שמתמחה בעיקר בנעלי ריצה, הוא מותג אמריקאי, אך מסתבר כי גם מותגים מהמדינה המיודדת ביותר עם ישראל עשויים לבחור להחרים את המדינה שלנו בימים אלו.

עדיין לא מדובר בהודעה רשמית שהודיעה החברה למארגני המרוץ, אלא באיתותים, כשישנה דרמה גדולה מאחורי הקלעים, שם מארגני במרוץ מנסים לפתור את זה, להשקיט את העניינים ולהגיע להסכמות.

הנציגים של חברת סאקוני בארץ סירבו להגיב לדברים כרגע.