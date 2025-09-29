"מתחיל להרגיש שלמכבי יש בעיה בעמדת החלוץ"

אחרי פתיחה מושלמת עד כה בליגה, מכבי תל אביב איבדה נקודות לראשונה העונה כשסיימה אמש (ראשון) ב-0:0 מאכזב עם בני סכנין בדוחא, כששגיב יחזקאל החמיץ פנדל בתוספת הזמן. אגדת העבר של הצהובים, פרשן ONE וחבר פודקאסט מכבי תל אביב ב-ONE כיום, אבי נמני, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

עברו כמה שעות מהמשחק של מכבי ת”א בסכנין, כשאתה רואה את השיח סביב המשחק ושגיב יחזקאל עם החמצת הפנדל. איך אתה רואה את זה?

”אני רואה את כל העליהום ברשתות, כל שחקן אחר יכול היה להחמיץ. לאזטיץ’ לקח על עצמו את האחריות ויחזקאל היה מאוד עייף, אני חושב ששחקן שהיה יותר רענן היה צריך לבעוט, כמו אנדרדה למשל. גם דור פרץ היה בתשישות”.

כמה זה משפיע שפתאום שחקן שהחליף את השוער נכנס לשער?

”זה תלוי רק בבועט. מי עומד בצד השני זה פחות רלוונטי, אני חושב שאם עומד שחקן אז בעיטה קצת עם עוצמה הייתה יכולה להספיק. אבל ההתעסקות בפנדל היא טעות מבחינת מכבי ת”א, כי צריך להתעסק בכל המשחק. מה שייחד את מכבי ת”א בתקופה האחרונה זו התשוקה והלחץ, אתמול ראינו קבוצה אדישה, אולי קצת עייפה. אפשר להבין את זה בגלל המעברים מאירופה”.

שגיב יחזקאל בועט מהנקודה הלבנה (עמרי שטיין)

ראינו שוב ביקורות ברשתות מצד אוהדי מכבי ת”א נגד לאזטיץ’.

”אתם צריכים להבין, זה לא שאני מליץ יושר ללאזטיץ’, אבל בסוף כשיש עובדות יש עובדות ואי אפשר להתעלם מהן. בעונה שעברה ביקרנו את לאזטיץ’ כי הוא באמת עשה המון טעויות. לדעתי השנה עם כל תחלופת השחקנים ותוך כדי אירופה, הוא תפקד מצוין וזו האמת. גם אתמול הוא עשה טעויות והוא צריך לבדוק את עצמו, כי אלה עלו למכבי ת”א בנקודות, אבל אי אפשר בגלל המשחק של אתמול למחוק את כל פתיחת העונה”.

קשה לציין שחקן מכבי ת”א שנראה טוב אתמול מול סכנין, ויש כאן אחריות של מאמן, אבל זה הרגיש שגם השחקנים לא לוקחים את המשחק באותו הטירוף. היו גם שחקנים שקיבלו צ’אנס ולא לקחו.

”זו נקודה חשובה. יש המון שחקנים שמתלוננים על הדקות שלהן, אך הם לא לקחו את ההזדמנות ויכולים לבוא בטענות אך ורק לעצמם. ואני לא מדבר על הזרים כמו וארלה או הייטור שצריכים לקבל עוד קצת זמן, אלא על שחקנים ישראלים. גם אנדרדה, שנכנס בחצי השני, לא היה מספיק טוב ולא עשה את ההבדל. אני לא חורץ את דינו ומאוד מחזיק ממנו, אבל אנדרדה צריך להבין שהביאו אותו כדי לייצר תוצאות ולהשפיע”.

ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

גם דור פרץ, מדמון, יחזקאל ושחר לא היו במשחק. אנדרדה נכנס כביכול כדי להציל את המשחק. הייתה ציפייה גם משחקנים כמו גרופר, שפתח על חשבון רוי רביבו, לתת את הערך המוסף.

”ככל שעובר הזמן, ואני מקווה שאנחנו מקדימים את המאוחר או טועים, אבל אני מתחיל להרגיש שיש למכבי ת”א בעמדת החלוץ. ניקולאסקו, גם עכשיו פצוע וגם לא נכנס לעניינים. מדמון, שמקבל את ההזדמנויות, לא לוקח אותן בינתיים. למרות שאני לא בטוח שלאזטיץ’ מייעד אותו ל-9, לכן אני רואה שפרץ ישחק שם יותר ואני לא כל כך אוהב את זה. המשחק של אתמול הוא כבר היסטוריה וצריך להפיק לקחים לקראת משחקים נוספים כאלה בליגת העל.

“מכבי ת”א צריכה להיות ממוקדת כל כולה ביום חמישי. אם היא תנצח את זאגרב, זה יהיה 4 נקודות מ-6. דינמו זאגרב קבוצה טובה, אך פחות מפאוק סלוניקי. אם מכבי ת”א תהיה בדיוק באותו ‘מוד’ שהיא הייתה מול פאוק – אגרסיבית, מסודרת מבחינה הגנתית ויעילה התקפית, היא חייבת להתעלות בו, כי זה משחק שמשנה מומנטום בכל מה שקשור לזירה האירופית”.