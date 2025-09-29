יום שני, 29.09.2025 שעה 15:13
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"עד שלא יהיה אסון לא יתעוררו, לסגור את דוחא"

גיא משפתי, אחיו של שוער מכבי ת"א רועי, תקף את סכנין לאחר האירועים במשחק באצטדיון דוחא: "לא מספיק מה שקרה במגרש, אוהדים יוצאים בליווי משטרתי"

|
רועי משפתי (עמרי שטיין)
רועי משפתי (עמרי שטיין)

גיא משפתי, שחקן הפועל חיפה בעבר ומכבי יבנה בהווה ואחיו של רועי משפתי, שוער מכבי תל אביב, לא נשאר אדיש למראות שנראו אמש (ראשון) באצטדיון דוחא, כאשר זיקוקים שנורו מהיציע כמעט ופגעו באחיו. 

“לסגור את דוחא” כתב גיא משפתי, כשהוא מוסיף אמוג’י נגעל. בסטורי נוסף שהעלה, כתב: “לא מספיק מה שקרה במגרש, אחרי המגרש (טעות במקור) אוהדי יוצאים מהעיר בליווי משטרתי. עד שלא יקרה אסון, בית הדין לא יתעורר”.

כזכור, המשחק בדוחא הופסק אמש מספר פעמים, לאחר ירי של זיקוקים מצד אוהדי בני סכנין, כאשר במחצית השנייה, העניינים הפכו למסוכנים הרבה יותר כאשר אלו ישבו ביציע שמאחורי שערו של רועי משפתי, וכמעט פגעו בשוער מכבי תל אביב. 

הסטורי של גיא משפתי (צילום מסך)הסטורי של גיא משפתי (צילום מסך)
הסטורי של גיא משפתי (צילום מסך)הסטורי של גיא משפתי (צילום מסך)
