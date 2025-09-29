למבורגיני מציגה: יאכטה באורך של שלושים מטרים

למבורגיני, מותג הרכב הספורטיבי האיטלקי המזוהה עם ביצועים קיצוניים ועיצוב אגרסיבי, החליטה בשנים האחרונות שהיא לא מסתפקת עוד בכבישים, ומכוונת גם לים. במהלך תערוכת היאכטות במונקו הציגה החברה יחד עם The Italian Sea Group את פרויקט ה-Tecnomar for Lamborghini 101FT, יאכטה באורך כמעט 30 מטרים שמביאה את השאגה המכנית המפורסמת של למבורגיני אל המים ומרשימה במראה, ברמת היוקרה ובביצועים יוצאי הדופן שלה.

שיתוף הפעולה בין שתי החברות אינו חדש. בשנת 2020 הן השיקו את דגם Tecnomar 63, מחווה לשנת ייסוד המותג למבורגיני (1963), שהפך מייד לאובייקט תשוקה בקרב מיליונרים חובבי ספורט ימי. כעת, ארבע שנים אחרי, מגיעה הגרסה החדשה והשאפתנית בהרבה – ה-101FT – שמוכיחה עד כמה שני המותגים מבינים זה את זה בשילוב עיצוב קיצוני וביצועים עם הנדסת ספנות מתקדמת.

מנכ״ל למבורגיני, סטפאן וינקלמן, הציג את הספינה במונקו וצוטט באומרו כי “ה-Tecnomar for Lamborghini 101FT מביאה את ה-DNA של למבורגיני אל הים, כשהביצועים, העיצוב והחדשנות מתמזגים יחד ליאכטה שמגדירה מחדש את עולם היוקרה הימי. עבור החברה מדובר בלא פחות מהרחבת מותג הסופר-ספורט ל״מכונית ספורט צפה״.

העיצוב של היאכטה החדשה שואב השראה ישירה מהדגם Fenomeno – רכב על ייחודי שהוצג באוגוסט האחרון במונטריי עם 1,080 כ״ס, עם 29 יחידות בלבד שיוצרו ממנו. גם מי שאינו מבין גדול בספנות יזהה בנמל את הקווים המזכירים למבורגיני – פנסים ייחודיים, פרופורציות חדות והצבע Giallo Crius הצהוב האייקוני של המותג שלא ניתן להתעלם ממנו.

הפנומנו. השראה מדהימה, לא פחות (מתוך האתר הרשמי)

הגשר של ה-101FT (מרכז הפיקוד והשליטה של היאכטה) הוא מחזה בפני עצמו. בהשראת דגם Temeraire, הוא הופך את עמדת ההיגוי למעין הגה אמפיבי. תחושת העלייה לקוקפיט מדמה התנעה של מכונית מירוץ על ארבעה גלגלים – רק שכאן מדובר בשליטה על מפלצת ימית באורך 30 מטרים עם 7,600 כוחות סוס.

גם בפנים נמשכת החוויה. העיצוב הפנימי מלא בקריצות ל-DNA של למבורגיני: צורות משושות, אלמנטים בצורת Y כמו בפנסים הקדמיים של הרכבים, ותפירות מושבים המחקות את דגמי הכביש. חלל הפנים מרווח ומציע מקום ל-8 או 9 נוסעים ושלוש קבינות לצוות. לא מדובר רק במהירות ועוצמה, אלא גם בנוחות ובחוויית בילוי, בדומה ל-Urus על הכביש.

מנהל העיצוב של למבורגיני, מיטיה בורקרט, סיכם את הפרויקט באומרו ש”המטרה הייתה ליצור מוצר שמגלם את מאפייני העיצוב של מכוניות הספורט של החברה, כאשר כל פרט – מהחוץ ועד הצבע והפנים – נשאב מעולמה של למבורגיני”.

מכונית על שהפכה ליאכטת על (מתוך האתר הרשמי)

מבחינה טכנית, ה-Tecnomar 101FT היא הכל חוץ מצנועה. היא מצוידת בשלושה מנועי MTU 16V 2000 M96L עם שלושה מדחפים שטחיים, המפיקים יחד 7,600 כ״ס. הנתונים מאפשרים מהירות מרבית של 45 קשר (כ-83 קמ״ש על המים) ומהירות שיוט של 35 קשר (כ-65 קמ״ש), נתונים מסחררים לכל הדעות ליאכטה באורך כזה ובמשקל של כמה עשרות טונות. בנוסף מותקנים שני גנרטורים בהספק 35 קילוואט כל אחד המבטיחים אמינות ויעילות בכל תנאי ההפלגה.

היאכטה החדשה מבטיחה ללקוחותיה – אותם מיליונרים שחולקים את אהבתם ללמבורגיני ול-The Italian Sea Group – חוויה של יוקרה ואדרנלין הן על היבשה והן בים. עבורם זו דרך להמשיך את ההתרגשות של רכב על גם כשהם מחוץ לכביש.

ולבסוף, יש גם את אלמנט הבלעדיות. היחידה הראשונה שהוצגה היא עדיין אב-טיפוס, והיאכטה הראשונה תצא לים רק בסוף 2027. ההמתנה הארוכה היא חלק בלתי נפרד מהפולחן של עולם היוקרה, וה-101FT מוכיחה שלמבורגיני יודעת לבשל את ההבטחות הגדולות שלה לאט – ולהגיש אותן עם הרבה עוצמה, עיצוב ואקסקלוסיביות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה