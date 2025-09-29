למרות מסע ההפחדה: ישראל לא בסכנת הדחה

למרות מסע ההפחדה שהחל כבר לפני עשרה ימים עם פרסומים וכותרות בישראל ואף ברחבי העולם שישראל בדרך להיות מודחת מאירופה, הדבר רחוק כרגע מהמציאות.

רבים פרסמו בכותרות ענק מפוצצות כי תהיה ישיבה מיוחדת של אופ”א בה ידונו על האפשרות להדיח את נבחרות ישראל והקבוצות שלה מהכדורגל האירופאי, וכבר קבעו כי מכבי תל אביב בקרוב תסיים את המסע האירופי שלה.

כפי שחשפנו בשבוע שעבר ואמרנו גם אתמול בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר” ב-ONE, בכיר באופ”א אמר שאין אמת בדבר ושאין שום כוונה לכנס ישיבה שתדון בהדחה אפשרית של ישראל, זאת למרות מסע ההפחדה שאנשים מנסים לעשות.