"לראשונה פחדתי על החיים שלי, הרגשתי לינץ'"

אירועים אלימים חמורים מאוד בין מחנות האוהדים התרחשו אמש (ראשון) לפני ואחרי המשחק בין בני סכנין למכבי תל אביב באצטדיון דוחא. עדי גביש, אוהדת מכבי תל אביב שנחכה במשחק ונחשפה לדברים, עלתה לדבר בתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE.

עדי, הבנו שהרכב שלך ניזוק אתמול.

”כן, במזל רק הרכב ולא פגיעה בחיי אדם. כבר מההתחלה בהלוך היה אפשר להרגיש אווירה עוינת, לא הייתה בכלל משטרה באזור מהרגע שנכנסו לסכנין. נסענו מכביש 6, אני לא יודעת מאיפה בדיוק נכנסו. אבל בתוך העיר סכנין לא הייתה משטרה או שום אבטחה, האבטחה היחידה הייתה רק מחוץ לאצטדיון. כבר בהתחלה הסתכלו עלינו וזרקו כמה קללות, ובסוף המשחק זה הגיע לזריקות אבנים וחפצים. היו מחוץ לאצטדיון שוטרים והייתה תחושה שלא אכפת להם ממה שקורה, השאירו אותנו בדוחא במשך שעה וגם בחניון, ורק אז שחררו אותנו”.

איפה זרקו עליכם אבנים?

”עליי זרקו אבנים בסמטה, 2 דקות מהאצטדיון בדרך הביתה שהשוטרים כיוונו אותנו לשם. בתוך סמטה חשוכה, בלי שוטרים, חיכו לנו שם כמה אוהדי סכנין. חלק מהם רצו במהירות לכיוון הרכב שלנו, היינו רכב מלא עם חמישה אנשים ולא הורדתי רגל מהגז כי די פחדתי. הם התחילו לדפוק לי על הרכב ומהצדדים חיכו עוד כמה עשרות אוהדים עם אבנים בידיים. גם על הרכב מלפניי זרקו אבנים, ברכב שלי נפגעה במזל רק הידית”.

מה הרגשת?

”פעם ראשונה שאני יכולה להגיד שפחדתי על החיים שלי, זה לא אמור לקרות. ראיתי אותם עם אבנים בידיים, רק מחכים לראות חולצות צהובות”.

את תחזרי לדוחא?

”לא חושבת שבקרוב, אני חושבת שצריך לסגור את האצטדיון הזה. אם קהל חוץ לא יגיע לדוחא, זה פרס להם”.

הרגשת שעושים עלייך לינץ’?

”כן, ממש ככה זה היה. הם היו 50 אוהדים ויותר עם אבנים בידיים”.

זה ציר שהמשטרה הפנתה אותם אליו, לפי מה שהבנתי ממך וגם שם לא ממש הייתה אבטחה.

“לא, ממש לא. לפי הווייז היינו אמורים לנסוע ישר, שוטרים חסמו שם את היציאה ואמרו לי לפנות שמאלה. לא הייתה אבטחה, הרגשתי קצת זלזול אפילו מהמשטרה. שאלתי שוטר לאן כדאי לי לנסוע, והוא אמר לי ‘לא יודע, תסעי לפי הווייז’”.

יצאתם מסכנין ואיך הרגשתם?

”הרגשנו שחרור מאוד גדול. בתוך סכנין נסעתי מאוד מהר רק כדי לצאת מהעיר. ברגע שהגענו לאזור של יהודים, עמדתי בצד כדי לראות את הנזק ברכב. אבל עד שלא יצאנו היינו מאוד בלחץ ובאמת פחדנו”.