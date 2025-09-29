"נהיה קבוצה יותר טובה, לפעמים הכל הולך הפוך"

הפועל עכו כבר הוליכה אתמול (ראשון) על מכבי פתח תקווה בחוץ, אך ספגה מהפך כואב במיוחד עם שערים בדקה ה-89 וה-94 ונכנעה 2:1 למלאבסים. מאמן הקבוצה הצפונית, ירון הוכנבוים, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

מה שלומך?

”חוץ מהכדורגל, הכל זהב”.

איך הגעת למצב כזה שמעמדך מעורער? מסיקה כמעט התעמת איתך פיזית, היה בלם שנפלתם איתו. זה לא הסגל שרצית.

”בוא נתחיל מהסוף. מעולם לא הייתה שום קללה ביני לבין מסיקה, הוא הוחלף במחצית ומחה על החילוף ואמר ‘אני לא חוזר לפה’. אמרתי לו בשיא האדישות שהוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, והוא עזב יום אחרי. אני מרגיש בחוג דרמה עם השאלה הזאת”.

היית עם עפולה במגעים. יש לך את הקטע שאתה מאמן קבוצה וכבר חושב צעד קדימה.

”עפולה לא פנו אליי וגם לא שלחתי אנשים לדבר איתם. עפולה בתקופה לא טובה ומה לעשות שעבדתי שם בעבר וגם הצלחתי שם, מאז לא חזרתי אגב, אבל השם שלי תמיד עולה כמועמד כי מאוד מעריכים אותי”.

לצחי נקש היו הרבה תקווה לעונה הזו והוא גם השקיע לא מעט.

”כפי שציינת, נפלנו עם הבלם הזר ואחרי זה הגיע בלם שבמשחק הראשון גם נפצע. כך התגלגלנו”.

צחי נקש (אחר)

אז אתה סבור שעם החיזוק שיגיע ועם כולם בריאים, תיקחו את זה למעלה?

”אנחנו נהיה קבוצה הרבה יותר טובה, אבל יש תקופה – למשל כמו עם קריית ים וכפר קאסם, אני מאוד מפרגן להם, שהכל הולך. היינו בימים האלה גם, אבל יש רגעים גם שפחות מתחבר והכל הולך הפוך. אתמול שיחקנו מצוין מול יריב מאוד איכותי”.

נראה שאתם מקבלים גולים מאוד מנטליים.

”מסכים, יש בעיה כזו ואני חושב שאנחנו במשבר. הייתה שיחה עם הבעלים ואמרתי את זה, דיברנו פתוח. הייתי במצבים גרועים מאלה בעבר וידעתי לנהל את המשברים, שמחלקם יצאנו”.

שחקני הפועל עכו (שחר גרוס)

לא איבדת את חדר ההלבשה?

”לא, אני רחוק מזה. השחקנים נלחמו. הכל היה בסדר, אני אפילו לא קרוב לאבד את חדר ההלבשה. השחקנים מאמינים בי ואני מאמין בהם. כשאתה מדבר על פיטורי מאמנים, ואני חושב שאני הכי ותיק בליגה, יש רגעים שבאמת צריך לפטר מאמן אם הוא לא מתחבר לקבוצה או השחקנים כבר מאבדים אותו. אך יש רגעים שזה לא נכון לפטר מאמן”.

אז הרגעת את צחי נקש בשיחה?

”לא הרגעתי, לא חושב שהרגעתי אותם. כל אחד אמר מה שהוא חושב והגענו למסקנה שיש קטע מנטלי לא טוב. בנינו קבוצה עם שני מנהיגים, מסיקה שהיה אחד מהם וביקש לעזוב, ולואי טאהא שנפצע ועדיין לא חזר. אתה צריך את האנשים האלה שירגיעו ויקרינו ביטחון, חסר לנו מנהיגים כאלה”.

יש לכם את בני יהודה השבוע.

”נלך כמובן למשחק שלהם הערב ונעקוב אחריהם”.