"המטרה להגיע להסכם, רוצים לפתוח עונה בזמן"

אחרי שנחשף ב-ONE כי שופטי הכדורסל הכריזו על סכסוך עבודה ושביתה, ניר אלון, יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות על שביתת שופטי הכדורסל, ודן ילון, שופט כדורסל, עלו לדבר על הנושא.

ניר, תן לנו עדכון איפה עומדים הדברים עם השופטים?

”מדובר על השופטים המקצועניים בארץ. בשנה שעברה הגענו להסכמות לשנה אחת, הבנו שיש מצוקה תקציבית, אבל השנה השופטים באמת נתנו הרבה מאוד שעות עבודה”.

כמה שופט כדורסל מקבל היום שכר בסיס ופר משחק?

”פחות מאלף נטו לכל משחק, אבל אני מדבר על כל המעטפת. השופט מנהל את כל האירוע, החשיפה עלתה, שופט צריך לעשות אימונים, להתכונן, לעמוד בביקורות ולעשות ביקורות לשופטים אחרים”.

מה שכר הבסיס?

“עם כל הדרישה הגדולה שמדובר עליה בסופו של דבר, הפערים הם עוד 15 אלף שקל לקבוצה לליגת העל לשנה. אנחנו רוצים לחשוף את הציבור להתלבטויות של השופטים, לשים עליהם מיקרופונים”.

אתה חושב שלא סופרים את שופטי הכדורסל בתנאים שהם מקבלים היום?

”ההצעה לאיגוד הכדורסל לשדרג את רמת השיפוט הייתה מצוינת, ברמה של החשיפה של השופט, חשיפה דיגיטלית ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת”.

איך הסכסוך יסתיים?

”המטרה זה להגיע להסכמות ולא לשבות, רוצים להתחיל את העונה בזמן. אתמול התקשרה אליי עו”ד לענייני עבודה. אני יכול להגיד לך גם כשחקן שנתנו הרבה מאוד כבוד לשופטים. מגיע להם שיתייחסו אליהם במלוא הרצינות”.

דן, שתף אותנו על הנושא מהזווית שלך.

”הכרזנו על סכסוך עבודה ולא על שביתה. אנחנו עדיין מקווים שנוכל להגיע להבנות. כולנו היינו עדים בעונה האחרונה בליגת העל לעונה היסטורית, חשיפה אדירה וכסף גדול שהושקע. גם החסויות עלו. לצד זה, חלק מהאנשים החלו מתקפות חמורות נגד השופטים ונגד איגוד השופטים, יש מגמה ברורה בעניין הזה. אנחנו חשבנו שלאור העובדה שהחוזה עם איגוד הכדורסל פג הקיץ, זו הזדמנות היסטורית שלנו השופטים להפוך את המוצר המרכזי לטוב יותר.

באנו עם כמה הצעות בכמה נושאים, כולל מציאה של מקורות תקציביים נוספים, אך לצערי כרגע אנחנו בפערים מאוד גדולים מול איגוד הכדורסל. גם בעניין העצמאות, גם ברמת החשיפה וגם ברמה הכספית”.

אתה חושב ששופט כדורסל מקופח היום בישראל?

“התגמול הכספי הוא אלמנט אחד. יש הרבה שחושבים ששופט כדורסל בא לשעתיים למשחק והולך, בפועל הסיטואציה היא לגמרי אחרת. יש את ההכנה למשחק, ראיית קליפים, פרי גיים וגם אחרי המשחק. כל משחק בליגת העל מנותח על ידי השופטים. יש לנו כנסים, השתלמויות ומבחנים. וגם כמעט כל שופטי ליגת העל הם מדריכים של השופטים הצעירים, אני הדרכתי בהתנדבות”.

מה אתה עושה ביום יום שלך?

”אני אחראי על פיתוח עסקי של כמה חברות הייטק”.

ואם לא היה לך את הג’וב הזה?

”לא הייתי יכול לחיות רק מלהיות שופט כדורסל. ישראל היא מדינה מהיקרות בעולם, אך הנושא המרכזי הוא לא זה. אנחנו חשבנו שאפשר דרך השופטים להרים את הכדורסל לרמות חדשות, ניר הזכיר את עניין המיקרופונים למשל”.

מה התכוונת בעניין העצמאות?

“בעונה האחרונה היו מתקפות לא פשוטות, זה ברור שזה ימשיך אלא אם נשים שם קיר מאוד ברור. איגוד הכדורסל מורכב מנציגים של הפועל, מכבי וכו’. אנחנו חושבים שצריך למצב את העצמאות שלנו, באנו עם ההצעה לדוגמה שבה מי שיבחר את גופי השיפוט תהיה ועדה ובה נציגים של ארגון השחקנים, ארגון המאמנים, נציגות השופטים, משרד הספורט ואיגוד הכדורסל. אני לא מבין מי יכול להתנגד לזה”.