יום שני, 29.09.2025 שעה 12:16
כדורגל ישראלי

בית"ר ירושלים, מכבי ת"א ובני סכנין יעמדו לדין

תובע ההתאחדות החליט על העמדה לדין לאור אירועי המחזור האחרון. הירושלמים והצהובים בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ולא רק, כל הפרטים בפנים

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

תובע ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד את בית"ר ירושלים לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות, וזאת בעניין האירועים במשחק שנגמר בניצחון 1:3 על בני ריינה. הדיון יתקיים ביום שלישי 30.9.25 בשעה 16:00.

בנוסף, תובע ההתאחדות החליט להעמיד גם את בני סכנין לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק ואת מכבי תל אביב בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה ע"י אוהדים. הדיון יתקיים ביום שלישי 30.9.25 בשעה 16:00.

תיאור האירועים מדו”ח המשקיף במשחק בין ריינה לבית”ר

1. דקה לאחר פתיחת המשחק נדלק זיקוק וכ-2-3 אבוקות ביציע המערבי שאוכלס באוהדי בית"ר ירושלים. אחת מהאבוקות נזרקה לאזור הספסל של בית"ר ירושלים ולא פגעה באף אחד.

2. דקה 16 נזרקה כוס מהיציע המערבי שאוכלס באוהדי ירושלים לכיוון ספסל בית”ר ופגעה בכר הדשא.

3. לאחר הבקעת שער השוויון של בית”ר ירושלים ולאחר השריקה לסיום המחצית הראשונה, בעת ירידת השחקנים מכר הדשא נזרקו מצתים לעבר ספסל בני ריינה מכיוון היציע המערבי שאוכלס באוהדי בית”ר ירושלים.

4. דקה 55 נזרקו שתי כוסות לעבר כר הדשא בסמוך לקו האורך מכיוון היציע המזרחי שאיכלס את אוהדי בני ריינה.

5. דקה 68 ודקה 72 נזרקו נזרקו כ-2-3 מצתים לעבר הספסל של בני ריינה מכיוון היציע המערבי שאיכלס את אוהדי בית”ר ירושלים.

6. דקה 90 לאחר הבקעת השער השלישי של בית”ר ירושלים נזרקו 2 כיסאות לעבר כר הדשא מכיוון היציע המערבי שאיכלס את אוהדי בית”ר ירושלים.

7. לאחר הבקעת השער השלישי של בית”ר ירושלים ועד השריקה לסיום נזרקו מקלות דגלונים לעבר כר הדשא מכיוון היציע המזרחי שאיכלס את אוהדי בני ריינה.

8. בדקה 38 נשמעו קריאות "שיישרף לכם הכפר", "מוחמד מת" מכיוון היציע המערבי שאיכלס את אוהדי ביתר ירושלים.

9. במהלך המשחק השופט הרביעי פנה מספר פעמים לאנשי ספסל בני ריינה בטענה לעיכוב בהחזרת הכדורים בחידושי המשחק, בנוסף גם משקיף המשחק פנה למתאם הקבוצה של בני ריינה כדי שיטפל מיידית בסוגיה זו. על פי הקבוצה דווח לשופט הרביעי שכ-5-6 כדורים שעפו ליציע המערבי לא חזרו למגרש ולכן היה חוסר בכדורי משחק.

אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)

תיאור האירועים מדו”ח המשקיף במשחק בין סכנין למכבי ת”א

1. עם ירידת הקבוצה הביתית מהחימום לפני המשחק (שעה 20:04 לערך), נשמעו קריאות "מוות לערבים" ו-"תנו לצה"ל לנצח, ל*יין את הערבים" מהיציע הצפוני, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה האורחת.

2. במהלך המשחק נשמעו מספר קריאות מהיציע הצפוני, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה האורחת:
א. דקה 1 "תנו לצה"ל לנצח, ל*יין את הערבים".
ב. דקה 2 "מוחמד מת".
ג. דקה 3 "מוחמד מת".
ד. דקה 43 "מוחמד מ*יין כבשים".
ה. דקה 45 "תנו לצה"ל לנצח, ל*יין את הערבים".
ו. לאחר סיום המשחק, מסר לי צוות השיפוט כי בדקה 96 נשמעו קריאות "מוות לערבים".

3. במהלך המשחק נורו 6 זיקוקים מהיציע הדרומי, אשר הכיל את אוהדי הקבוצה הביתית:
א. עם עליית הקבוצות למגרש נורה זיקוק בתוך היציע.
ב. בדקה ה-11 נורה זיקוק בתוך היציע. לאחר הזיקוק הנ"ל ניגש אלי שופט המשחק וביקש שהכרוז יבקש מהקהל להפסיק עם הזיקוקים, שכן זה מסכן את שלום השחקנים והמשחק. הכרוז חזר על הבקשה מספר פעמים, אך הדבר לא סייע.
ג. בדקה ה-32 נורה זיקוק בתוך היציע.
ד. בדקה ה-45+4 נורה זיקוק בתוך היציע.
ה. בדקה ה-46 (תחילת מחצית שנייה), נורה זיקוק נוסף, הפעם בצורה מסוכנת לכיוון שער הקבוצה האורחת, רועי משפתי. הזיקוק התפוצץ בסמוך אליו. בעקבות הזיקוק הנ"ל השופט הפסיק את המשחק ל-3 דקות.
ו. עם סיום המשחק נורה זיקוק נוסף, שוב פעם לכיוון שער הקבוצה האורחת, רועי משפתי. הזיקוק שוב התפוצץ בסמיכות רבה אליו בצורה מסוכנת.

4. בדקה ה-93 נשמעה מהיציע הדרומי, אשר הכיל את הקבוצה הביתית, שירת "כהנא מת".

5. לאחר סיום המשחק נשמעה מהיציע הדרומי, אשר הכיל את הקבוצה הביתית, שירת "כהנא מת".

זיקוקים ביציע אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)זיקוקים ביציע אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)
