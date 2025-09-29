הפועל ב"ש פייבוריטית מול מכבי חיפה ב-Winner

משחק גדול בליגת העל יתקיים הערב (שני, 20:30) כשמכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע. בנוסף, שלב הפליי אין של גביע ווינר סל ישוחק גם כן – ובו מכבי עירוני רמת גן תפגוש את מכבי רעננה ועירוני נס ציונה תתמודד מול הפועל גליל עליון.

הפועל ב”ש פייבוריטית במפגש מול מכבי חיפה. הדרומיים עם יחס של פי 1.85 לניצחון, כאשר הירוקים קיבלו מנגד יחס של פי 3.50 לצאת עם ידם על העליונה. חלוקת נקודות בסמי עופר תניב יחס זהה לניצחון של הצפוניים עם פי 3.50.

בסל, ר”ג עדיפה על רעננה עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מארבע נקודות. בהתאם, יחס זהה של פי 1.80 ניתן גם להפסד של רעננה בפחות מארבע נקודות או כל ניצחון של הקבוצה מהשרון. סיום המשחק בארבע הפרש בדיוק, יזכה את המנחשים ביחס של פי 9.00.

נס ציונה פייבורטית מול גליל עליון, עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מחמש נקודות. הפסד של הצפוניים בפחות מחמש נקודות או ניצחון שלהם, ייתן יחס דומה של פי 1.80. סיום המשחק בחמש הפרש בדיוק, יזכה את המנחשים ביחס של פי 9.00.