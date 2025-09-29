יום שני, 29.09.2025 שעה 12:16
כדורגל ישראלי

הפועל ב"ש פייבוריטית מול מכבי חיפה ב-Winner

הדרומיים עם יחס של פי 1.85 לניצחון בסמי עופר, הירוקים מנגד עם יחס של פי 3.50. מה היחס על תיקו? וגם: ר"ג מול רעננה ונס ציונה מול גליל עליון

|
איתן אזולאי וקינגס קאנגווה (עמרי שטייןם ומרטין גוטדאמק)
איתן אזולאי וקינגס קאנגווה (עמרי שטייןם ומרטין גוטדאמק)

משחק גדול בליגת העל יתקיים הערב (שני, 20:30) כשמכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע. בנוסף, שלב הפליי אין של גביע ווינר סל ישוחק גם כן – ובו מכבי עירוני רמת גן תפגוש את מכבי רעננה ועירוני נס ציונה תתמודד מול הפועל גליל עליון.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן

הפועל ב”ש פייבוריטית במפגש מול מכבי חיפה. הדרומיים עם יחס של פי 1.85 לניצחון, כאשר הירוקים קיבלו מנגד יחס של פי 3.50 לצאת עם ידם על העליונה. חלוקת נקודות בסמי עופר תניב יחס זהה לניצחון של הצפוניים עם פי 3.50.

בסל, ר”ג עדיפה על רעננה עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מארבע נקודות. בהתאם, יחס זהה של פי 1.80 ניתן גם להפסד של רעננה בפחות מארבע נקודות או כל ניצחון של הקבוצה מהשרון. סיום המשחק בארבע הפרש בדיוק, יזכה את המנחשים ביחס של פי 9.00.

נס ציונה פייבורטית מול גליל עליון, עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מחמש נקודות. הפסד של הצפוניים בפחות מחמש נקודות או ניצחון שלהם, ייתן יחס דומה של פי 1.80. סיום המשחק בחמש הפרש בדיוק, יזכה את המנחשים ביחס של פי 9.00.

