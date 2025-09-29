הפועל מרמורק התמקמה בצמרת הלאומית בנוער

בהפועל מרמורק קורה משהו נפלא. אומנם קבוצת הבוגרים מדשדשת בתחתית ליגה א' דרום, אך מחלקת הנוער שלה פורחת. בעונה החולפת, קבוצת הנוער סיימה בחלקו העליון של הטבלה (מקום רביעי), קבוצת נערים א' הניפה צלחת אליפות, כך גם קבוצת נערים ב' ואילו קבוצת נערים ג' של המועדון סיימה במקום השני והמכובד (בפער של נקודה מנורדיה ירושלים האלופה).

העונה? רוצים להמשיך לחלום במחלקת הנוער של הפועל מרמורק, כשבמוקד – לתקוע יתד בליגות נערים א' ו-ב' ארציות, לקטוף תואר בליגת נערים ג' ובנוער – השאיפה היא להגיע לליגת העל לנוער, לראשונה בתולדות המועדון, על חשבון הפועל ירושלים, הפועל רמת גן, הפועל כפר שלם וקבוצות אחרות, להן 'שם' וקבוצת בוגרים בליגה הלאומית.

בסוף השבוע נערך לו המחזור השלישי בליגה הלאומית לנוער, מחוז דרום, כאשר חניכיו של לירן שמש, אירחו במגרש הסינתטי "וייסגל מכבי רחובות" את סקציה נס ציונה, שעד לפני שלוש עונות שיחקה האחרונה בליגת העל לנוער. והנה, העונה, קבוצת הבוגרים שלה בליגה ג', חולמים לחזור לקדמת הבמה, אלא שהנוער, ביום רע, מובסים 4:0.

לאחר 18 דקות משחק, אורי אבני מבקיע השער הראשון בהתמודדות וקובע 0:1. על סף המחצית הראשונה, בדקה ה-45 להתמודדות, סהר ענתבי קובע 0:2 להפועל מרמורק. במחצית השנייה, הפועל מרמורק סיפקה עוד צמד שערים, בזכות אורי אבני (59'), עם שער שסגר מבחינתו צמד ושער נוסף בדקה ה-72, מצד המחליף, איתמר כהן. כך הרחובותים עלו למקום הראשון.

סהר ענתבי וחבריו חוגגים (יונתן גינזבורג)

השאיפה הכי גדולה במועדון היא להמשיך ולתת קרדיט לחבר'ה הצעירים בנוער לעלות לקבוצה הבוגרת, המשחקת כיום בליגה א', ולקבל דקות משחק משמעותיות. בין הבולטים שגדלו במחלקת הנוער ומשחקים בבוגרים אפשר למצוא אור וובו, אביב אוזון, יובל אוסקר, שחר שפייר, נור לבקוביץ, דניאל אזולאי ואביטי (עלמהונה דמילה).

בשיחה עם לירן שמש, מאמן קבוצת הנוער של הפועל מרמורק, ציין בפני ONE: "אנחנו בעיצומו של תהליך נהדר שעוברת מחלקת הנוער של הפועל מרמורק בכלל וקבוצת הנוער בפרט. קבענו לעצמנו העונה שתי מטרות עיקריות לאחר שבשנתיים האחרונות קיבענו את מעמדנו כקבוצת צמרת בליגה הלאומית".

לירן שמש וצוותו (יונתן גינזבורג)

"ברור שהעונה נכוון לצמרת הגבוהה ולהישאר שם עד הסוף, זה לא יהיה פשוט וקל לדעתי, הליגה חזקה ושוויונית יותר העונה והמטרה השנייה היא שיתוף שחקני הנוער בקבוצה הבוגרת. שישה עד שמונה שחקני בית תוצרת הנוער לקחו ולוקחים חלק משמעותי מאוד במשחקי הבוגרים".

"חייב לציין שהעונה בחרנו בקפידה אני והצוות הנהדר שלצידי, כל שחקן שהגיע אלינו הוא אישיות יוצאת דופן. שחקנים רעבים שרוצים ללמוד ולהתפתח וזאת זכות גדולה לאמן, אותם נאחל להם הצלחה גדולה השנה ובעתיד ומכאן גם אאחל שנה טובה ובשורות טובות למדינה היקרה שלנו".