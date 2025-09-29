"אף קבוצה לא מגיעה כפייבוריטית לסמי עופר"

אחרי פתיחה נהדרת של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, הפועל באר שבע ניצבת הערב (שני, 20:30) בפני המבחן הקשה ביותר שלה עד כה, כשתפגוש באצטדיון סמי עופר המלא את מכבי חיפה במטרה להמשיך את המומנטום ולהשיג עוד שלוש נקודות. האדומים פוגשים את הירוקים כשהם מגיעים מהמקום השלישי בטבלת ליגת העל ורוצים לעלות אל המקום הראשון, אך גם לעשות היסטוריה ולהילחם בסטטיסטיקה.

מדוע? ספרי ההיסטוריה מזכירים לבאר שבע שהפעם האחרונה שבה פתחה את הליגה עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים הייתה לפני 12 שנה, בעונת 2013/14. גם אז, האדומים מבירת הנגב הגיעו למשחק חוץ מול מכבי חיפה בידיעה שניצחון נוסף יהווה הצהרת כוונות ברורה להמשך העונה, אחרי ארבעה ניצחונות רצופים ופתיחה מושלמת, אך הפתיחה הייתה שייכת דווקא לירוקים, שהיו נחושים לעצור את רצף המשחקים שלהם ללא ניצחון.

בדקה ה-42 באר שבע קיבלה הזדמנות להתקרב לניצחון החמישי כשמאור בוזגלו כבר עבר את בויאן שאראנוב, אך דקל קינן עצר את הכדור בידו וספג כרטיס אדום ישיר. אליניב ברדה לקח אחריות ובעט את הפנדל, אך פגש את המשקוף וההזדמנות הגדולה ירדה לטמיון, גם כשהירוקים שיחקו עד סוף המשחק בעשרה שחקנים.

ברדה בועט למשקוף (משה חרמון)

אופיר דוידזאדה, שיפתח הערב, פתח גם אז בהרכב הקבוצה. "גם בעונה שעברה היו לנו כל מיני נקודות ציון ששברנו. אם אנחנו רוצים שההיסטוריה לא תחזור על עצמה, נהיה חייבים להיות מרוכזים, לא לקבל כרטיסים מיותרים ולעשות את הדברים בחוכמה כמו שצריך", אמרו בבאר שבע.

כך או כך, במועדון מגיעים דרוכים מאוד למשחק הערב ומתנערים מהניסיונות לצייר אותם כפייבוריטים לקראת המשחק. "אף קבוצה בליגת העל לא מגיעה פייבורטית לסמי עופר", אמרו בבירת הנגב, "מול 27 אלף צופים וקבוצה איכותית כמו מכבי חיפה זה משחק סופר קשה. הכל יכול לקרות, אנחנו צריכים לבוא מרוכזים כי אם ניפול בקטנות, נהיה בבעיה ואז יהיה קשה לחזור למשחק".

אצטדין סמי עופר מלא באוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מאמן הקבוצה רן קוז'וק הזהיר את השחקנים שלו מהתקפות המעבר שעשויות להיות הערב. במשחק האחרון נגד בני סכנין, הקישור האחורי לא היה מספיק טוב מאחר והאורחים הצליחו כמה פעמים לבלוט מול חזרה איטית, שגרמה להרבה שטחים שלא נוצלו למזלם של חניכיו של קוז’וק. הפעם, מול ההתקפה המהירה של מכבי חיפה וחלוץ כמו טריבונטה סטיוארט, בבאר שבע יודעים שיהיו חייבים להיזהר ולחזור לעמדות המוצא כמה שיותר מהר.

מבחינת קוז'וק, רוב ההרכב סגור, פרט לעמדת כנף שמאל, שם ההתלבטות הפכה להיות דבר שבשגרה. זאהי אחמד ואמיר גנאח מתחרים על המקום באגף, כשבמשחק נגד סכנין הטכניקה של גנאח הועדפה על פני העבודה הטקטית של אחמד. הקבוצה לא יצאה אתמול לבית מלון בצפון, שכן בהפועל באר שבע העדיפו לתת לשחקנים לישון בביתם והבוקר הם יעשו את הדרך לחיפה, שם יסיימו את ההכנות בבית המלון עד ליציאה למשחק.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

מבחינת הסגל, שוב נראה את ניב אליאסי, מיגל ויטור והלדר לופס לא מתלבשים בגלל פציעות. אופיר מרציאנו ואופיר דוידזאדה ימלאו את מקומם של אליאסי ולופס, כשבמועדון סומכים עליהם במשחק בפרופיל גבוה כמו שמצפה הערב. בנוסף אליהם, גם חמודי כנעאן הפצוע לא ייכלל בסגל למרות שהוא מראה סימנים של חזרה, כמו כן ייעדרו אלו שפצועים לטווח הארוך – סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב. מור סימנטוב לא ייכלל בסגל מסיבה מקצועית.