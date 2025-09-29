חודש מהיום: עתירת בני הרצליה מול העירייה

ב-29/10/2025, בדיוק חודש ימים מהיום (שני), יתקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב יפו, דיון בתיק מספר 33215-08-25 (עת"מ), בפני השופט, ד"ר קובי ורדי. העתירה שייכת לעמותת מכבי כדורגל השרון הרצליה, המנהלת את קבוצת הכדורגל בני הרצליה, הקיימת מזה שש שנים בכדורגל הישראלי ומשחקת תחת שרביטה של ההתאחדות לכדורגל.

את העמותה מייצגים בתיק עו"ד ניר רשף ועו"ד שמעון טננבלט. המשיבות בתיק הן עיריית הרצליה, המיוצגת בידי עו"ד אילנה בראף-שניר ועו"ד אייל רייך, בני הרצליה (ע"ר), המיוצגת בידי עו"ד אהוד אלוני, עופר לוי (מחזיק תיק הספורט וסגן ראש העיר בהרצליה), המיוצג בידי עו"ד אייל רייך, מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ) המיוצגת בידי עו"ד אילנה בראף-שניר והפועל הרצליה (העמותה).

בשורה התחתונה, תגובת המבקשת, האחרונה, הינה כי עמותת מכבי כדורגל השרון הרצליה טוענת שאין מקום לטענת חוסר יריבות שכן העירייה היא האחראית הבלעדית על חלוקת המגרשים. לטענתה לא התקבלה החלטה סופית בנושא ולכן אין שיהוי מצידה. בהיעדר מתקני אימון נפגעת הכנת הקבוצה למשחקי הגביע והליגה, ולפיכך היא מבקשת את התערבות בית המשפט.

קבוצת בני הרצליה (באדיבות המועדון)

נכון להיום, עיריית הרצליה לא מכירה בבני הרצליה, הקיימת, כאמור, מזה שש שנים רצופות ושיחקה עד לא מזמן בעיר, עד אשר הוחלט אחרת. בתחילת יולי פורסם ב-ONE מסמך עליו חתום עופר לוי, מחזיק תיק הספורט וסגן ראש עיריית הרצליה, בו, הוא בעצמו, מבקש שלא לפתוח קבוצות כדורגל חדשות בעיר, הרי שאין מקום במגרשים.

המסמך עורר זעם רב, הרי שלוי, בעצמו, היה חלק מקידום פתיחתה של קבוצת הכדורגל החדשה, עירוני הרצליה, עוד העונה – 2025/26, מה שקרה בפועל. כשהועברה פנייה לעופר לוי, מצד ONE, בדבר השאלה "מי זו עירוני הרצליה החדשה?", הוא לא הגיב, אלא נתן למי מטעמו להתייחס בנושא, כשגולת הכותרת הייתה "הקמת עירוני הרצליה היא לא תחרות, אלא חיזוק".

חיזוק? תלוי את מי שואלים, הרי שמשחקה הראשון אי פעם של עירוני הרצליה, תחת שרביטה של ההתאחדות לכדורגל, פוצץ, כפי שפורסם ב-ONE. דו"ח השופט הועבר למחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל, כשהתובע ביקש להרחיק את דור חי חמו, שחקן הרצליה, עד תום העונה, העניש המועדון בקנס כספי של 2,500 שקלים ולהפחית ממאזנה נקודה, בפועל.

יש לציין כי במסגרת המחזור השני בליגה ג' תל אביב, הייתה אמורה לארח בני הרצליה את עירוני הרצליה לדרבי ראשון מסוגו, דרבי עירוני-הרצלייני, אלא מה? המשחק נקבע במגרש הסינתטי "המושבה" פתח תקווה, על יד אצטדיון "שלמה ביטוח", נוכח כך שהעירייה לא מאפשרת לבני הרצליה לשחק בעיר. כך או כך המשחק בוטל, נוכח עניין הבדיקות הרפואיות באחרונה.