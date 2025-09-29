המשטרה עצרה אוהד סכנין החשוד בהשלכת חזיז

המשחק בין בני סכנין למכבי תל אביב אמש (ראשון) הסתיים בדרמה גדולה, ו-0:0 בסופו של דבר. אלא שאת הכדורגל עצמו סבבו אירועים פחות נעימים, כאשר אוהדי הצהובים טענו לאלימות מאוהדי הקבוצה מהמגזר, כאשר בתוך כך המשטרה עצרה אתמול עם שריקת הסיום חמישה אוהדי מכבי ת”א בחשד להשלכת אבנים.

בנוסף, משטרת ישראל עצרה גם אוהד סכנין החשוד בהשלכת החזיז במהלך המשחק אתמול נגד אלופת המדינה בדוחא. ככל הנראה בשעות הקרובות יהיו מעצרים נוספים בנושא, כלומר זה עשוי שלא להיגמר כאן.

מבחינת הקהל הצהוב, שטען כמובן לאלימות נגדו, עדות של מישהו שהיה שם הגיעה ל-ONE: “חיכו לכל רכב שעבר ברחוב איזה 60-70 אוהדי סכנין בשחור. כל רכב שהיה עם חולצה של מכבי קפצו עליו, והיה פקק”.

האבנים בדוחא (פרטי)

בסכנין כאמור, טענו מנגד כי “בסיום המשחק, אוהדי מכבי ת”א, כנראה שהמשטרה נתנה להם לצאת מהצד של יציע הכבוד, ושם חונים רכבים של אוהדי סכנין וגם של שחקנים. היה מטר של אבנים, לא אבנים קלות, אלא כבדות”, אמר דובר המועדון, מונדר חלאילה. יו”ר המועדון, אבו יונס, הוסיף: “אתם רואים במו עיניכם, אני לא צריך להגיד שום דבר. תמונה יותר חזקה מ-1,000 מילים”.