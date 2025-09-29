יום שני, 29.09.2025 שעה 12:13
כדורגל ישראלי

המשטרה עצרה אוהד סכנין החשוד בהשלכת חזיז

בצל הבלגן והטענות לאלימות מצד שני הקהלים, התבצע מעצר נוסף סביב המשחק של הקבוצה מהמגזר מול מכבי ת"א. ככל הנראה בקרוב יהיו מעצרים נוספים בנושא

|
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

המשחק בין בני סכנין למכבי תל אביב אמש (ראשון) הסתיים בדרמה גדולה, ו-0:0 בסופו של דבר. אלא שאת הכדורגל עצמו סבבו אירועים פחות נעימים, כאשר אוהדי הצהובים טענו לאלימות מאוהדי הקבוצה מהמגזר, כאשר בתוך כך המשטרה עצרה אתמול עם שריקת הסיום חמישה אוהדי מכבי ת”א בחשד להשלכת אבנים.

בנוסף, משטרת ישראל עצרה גם אוהד סכנין החשוד בהשלכת החזיז במהלך המשחק אתמול נגד אלופת המדינה בדוחא. ככל הנראה בשעות הקרובות יהיו מעצרים נוספים בנושא, כלומר זה עשוי שלא להיגמר כאן.

מבחינת הקהל הצהוב, שטען כמובן לאלימות נגדו, עדות של מישהו שהיה שם הגיעה ל-ONE: “חיכו לכל רכב שעבר ברחוב איזה 60-70 אוהדי סכנין בשחור. כל רכב שהיה עם חולצה של מכבי קפצו עליו, והיה פקק”.

האבנים בדוחא (פרטי)האבנים בדוחא (פרטי)

בסכנין כאמור, טענו מנגד כי “בסיום המשחק, אוהדי מכבי ת”א, כנראה שהמשטרה נתנה להם לצאת מהצד של יציע הכבוד, ושם חונים רכבים של אוהדי סכנין וגם של שחקנים. היה מטר של אבנים, לא אבנים קלות, אלא כבדות”, אמר דובר המועדון, מונדר חלאילה. יו”ר המועדון, אבו יונס, הוסיף: “אתם רואים במו עיניכם, אני לא צריך להגיד שום דבר. תמונה יותר חזקה מ-1,000 מילים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */