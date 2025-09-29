רועי אנקווה יועמד לדין: נצפה במשחק מגדל העמק

באוגוסט 2024 התפוצצה פרשה כשנחשף ב-ONE כי חשש שנכסי נס ציונה הוברחו לידיים פרטיות, כך כתב רשם העמותות בדו"ח מהחמורים בשנים האחרונות כנגד סקציה נס ציונה ובעליה, דאז, רועי אנקווה. מחר (שלישי), רגע לפני יום כיפור, יעלה לדין אותו רועי אנקווה, בעל תפקיד בהפועל מגדל העמק, מליגה א' צפון, נוכח אי קיום החלטת מוסד שיפוטי.

ב-04/09/2024, כפי שפורסם ב-ONE, קבע הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, כי רועי אנקווה, בעלי סקציה נס ציונה מן העבר, מושהה מכל פעילות, בין אם בהתאחדות או בין אם באגודה זו או אחרת עד למתן הכרעה בעניינו (דיון שזומן נוכח הגשת אישור כוזב על מתן משכורות), הכרעה שטרם ניתנה, כבר למעלה מ-365 ימים.

כנגד רועי אנקווה יש הליך תלוי ועומד על מה שעשה בסקציה נס ציונה. ההליך הושהה, לבקשת הנאשם (רועי אנקווה), שהודיע, בעצמו, שעד להכרעה בתיק הוא לא יכהן באף תפקיד בהתאחדות או בקבוצה כלשהי, אלא שבמשחק הכדורגל בין הפועל מגדל העמק למכבי נווה שאנן, כחלק ממשחק ליגה א' צפון, נצפה במתחם ובמשרדי מועדון הכדורגל הפועל מגדל העמק.

| מתוך דו"ח המשקיף

"כשעה וחצי לפני המשחק, נאמר לי מאחד מאנשי הצוות של הקבוצה, שרועי אנקווה הוא נציג העירייה במועדון. כשעה לפני תחילת המשחק, הגיע רועי אנקווה למתחם חדרי ההלבשה ונכח שם במשך כל המשחק ושוחח עם אנשי הצוות של מגדל העמק. הוא לא רשום בטופס ולא ברור מה תפקידו. רועי לא היה בתחום כר הדשא, אלא רק במתחם החנייה ומשרדי המועדון, הצמודים למתחם חדרי ההלבשה".