יום שני, 29.09.2025 שעה 12:15
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

רועי אנקווה יועמד לדין: נצפה במשחק מגדל העמק

בעלי נס ציונה בעבר, שהיה חלק מדו"ח חמור שהועבר כנגד הכתומים באוגוסט 24, נצפה במשחק ליגה א', ברקע השהייתו עד הכרעה בענייני העבר הקשורים בו

|
רועי אנקווה (ראובן שוורץ)
רועי אנקווה (ראובן שוורץ)

באוגוסט 2024 התפוצצה פרשה כשנחשף ב-ONE כי חשש שנכסי נס ציונה הוברחו לידיים פרטיות, כך כתב רשם העמותות בדו"ח מהחמורים בשנים האחרונות כנגד סקציה נס ציונה ובעליה, דאז, רועי אנקווה. מחר (שלישי), רגע לפני יום כיפור, יעלה לדין אותו רועי אנקווה, בעל תפקיד בהפועל מגדל העמק, מליגה א' צפון, נוכח אי קיום החלטת מוסד שיפוטי.

ב-04/09/2024, כפי שפורסם ב-ONE, קבע הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, כי רועי אנקווה, בעלי סקציה נס ציונה מן העבר, מושהה מכל פעילות, בין אם בהתאחדות או בין אם באגודה זו או אחרת עד למתן הכרעה בעניינו (דיון שזומן נוכח הגשת אישור כוזב על מתן משכורות), הכרעה שטרם ניתנה, כבר למעלה מ-365 ימים.

כנגד רועי אנקווה יש הליך תלוי ועומד על מה שעשה בסקציה נס ציונה. ההליך הושהה, לבקשת הנאשם (רועי אנקווה), שהודיע, בעצמו, שעד להכרעה בתיק הוא לא יכהן באף תפקיד בהתאחדות או בקבוצה כלשהי, אלא שבמשחק הכדורגל בין הפועל מגדל העמק למכבי נווה שאנן, כחלק ממשחק ליגה א' צפון, נצפה במתחם ובמשרדי מועדון הכדורגל הפועל מגדל העמק.

| מתוך דו"ח המשקיף

"כשעה וחצי לפני המשחק, נאמר לי מאחד מאנשי הצוות של הקבוצה, שרועי אנקווה הוא נציג העירייה במועדון. כשעה לפני תחילת המשחק, הגיע רועי אנקווה למתחם חדרי ההלבשה ונכח שם במשך כל המשחק ושוחח עם אנשי הצוות של מגדל העמק. הוא לא רשום בטופס ולא ברור מה תפקידו. רועי לא היה בתחום כר הדשא, אלא רק במתחם החנייה ומשרדי המועדון, הצמודים למתחם חדרי ההלבשה".

