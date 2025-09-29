"כל מה שביקשתי עשיתם הפוך, אני אקח אחריות?"

לא רגוע בהפועל עפולה בשעות שלאחר ההפסד הכואב הנוסף אמש (ראשון), 4:0 למ.ס כפר קאסם, שהיה ההפסד החמישי של הקבוצה מתוך שישה משחקים עד כה העונה בליגה הלאומית. בסיום המשחק נערכה שיחה קשה בין המאמן דניאל אומנסקי, לבין יו"ר הקבוצה מוטי אלוש ומי שמעורב בקבוצה מטעם העירייה, יהודה משה, שיחה שרומזת על העתיד לבוא.

בהנהלה באו בטעות למאמן ואף ציפו שייקח אחריות, אך השיחה הפכה לקולנית. "אני זה שאקח אחריות על סגל שלא בניתי? הזזתם את חנן ממן שיהיה קשור לעניין המקצועי ורציתם לקבל החלטות. כל מה שביקשתי עשיתם הפוך. אז אני צריך לקחת אחריות?", אמר להם.

על פי המסתמן, לאחר שאומנסקי לא ייקח אחריות, השניים צפויים להודיע לשחקנים באימון כי המאמן יסיים את תפקידו ולא ימשיך, כשמי שכבר קיבל פנייה לחזור הוא שחר ויזינגר, מי שאימן בקבוצה עד לפני שלוש עונות והוביל אותה לעונה הטובה ביותר שלה בשנים האחרונות, עם קמפיין יפה בגביע המדינה ואף כמעט העפלה לפלייאוף העליון, אך הוא צפוי להישאר בהפועל תל אביב.

שחר ויזינגר (חג'אג' רחאל)

אם לא די בצרות המקצועיות, עפולה לא שקטה גם במהלך האימונים. אחרי הגשת התלונה של בן אז'ובל, גם באימון המסכם שלפני המשחק לא היה רגוע: בין מאמן הכושר דור פיישל לבין אחראי המגרש ומי שנחשב למקורב למועדון, עומרי זריהן, החל עימות מילולי, עקב דרישתו של זריהן לא להתאמן בחלקים מהמגרש.

גם המגן שניר טליאס הושעה מאחד האימונים, כאר נראה שמישהו בעפולה צריך לקחת אחריות ולעשות סדר. המועמד המוביל כעת לאימון הקבוצה הוא מוטי איוניר, כאשר גם השמות של גיא לוי ומנחם קורצקי עלו.