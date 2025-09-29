יום שני, 29.09.2025 שעה 10:04
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

"ארסנל עם ניצחון של קבוצות שזוכות בתארים"

באנגליה פירגנו לתותחנים לאור ה-1:2 הדרמטי על ניוקאסל: "נמנעו ממלתעות התבוסה". ארטטה: "הגיע לנו לחלוטין". וגם: הנתון המדהים בשערים מקרנות

|
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

אחרי ה-1:1 עם מנצ’סטר סיטי, ארסנל חזרה לנצח אתמול (ראשון) ובדרמה אדירה, עם אותו הטריק הישן: שער בכדור קרן. גבריאל נגח פנימה בתוספת הזמן (96’) והשלים את המהפך עבור התותחנים, בדרך ל-1:2 על ניוקאסל במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג.

בתקשורת הבריטית תארו היטב את הניצחון של הלונדונים: “מהפך מאוחר מאוד מאוד, גבריאל בנשימה האחרונה”, כתבו ב’מירור’ והוסיפו: “וזה היה גול שהגיע מקרן, נתיב מוכר. ארסנל לקחה את הזדמנות הפז לצמצם את הפער מליברפול”.

ב’דיילי מייל’ היו יותר יצירתיים: “ארסנל לקחה את הניצחון ממלתעות התבוסה מול הקהל ההמום בסנט ג’יימס פארק”. על ההתמודדות בפסגה עם ליברפול המשיכו: “התותחנים כמו המייטי רדס וקבוצות רבות שזכו בתארים, הראו שיש להם את המאפיין להישאר במשחק עד שריקת הסיום”.

גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)

מיקל ארטטה הגיב לניצחון המאוחר בסיום: “אני מרגיש גאווה וחושב שהגיע לנו לחלוטין את שלוש הנקודות. עשינו את זה בצורה דרמטית, אבל הגיע לנו. זה היה אדיר ואנחנו רוצים להגיע לרמה הבאה”. מיקל מרינו, שכבש את שער השוויון: “הניצחון יעזור לנו מנטלית? לא, אנחנו יודעים כמה אנחנו טובים וזה לא משתנה מתוצאה לתוצאה”.

אגב, לגבי מחלוקת ה-VAR מהדקה ה-15, בארסנל יש תמימות דעים לגבי העובדה שפסילת כדור העונשין מ-11 המטרים אחרי ההכשלה על ויקטור גיוקרש, היא שגויה. ארטטה ושחקניו דיבר על כך בעיתונות המקומית, אך הסבירו כולם מנגד כי הם מעדיפים לחגוג את ה-1:2.

מיקל ארטטה ושחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

בתוך כך, הניצחון הלונדוני הביא איתו נתון מדהים: ארסנל שכבשה את השער ה-35 וה-36 מקרנות בפרמייר ליג מאז תחילת עונת 2023/24, השיגה כעת 15 שערים יותר מכל קבוצה אחרת בליגה בתקופה הזו (אל מול 21 שערים שכבשו צ'לסי וטוטנהאם, שנמצאות מתחתיה).

/* LAST / NEXT ROUNDs */