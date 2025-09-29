"ארסנל עם ניצחון של קבוצות שזוכות בתארים"

אחרי ה-1:1 עם מנצ’סטר סיטי, ארסנל חזרה לנצח אתמול (ראשון) ובדרמה אדירה, עם אותו הטריק הישן: שער בכדור קרן. גבריאל נגח פנימה בתוספת הזמן (96’) והשלים את המהפך עבור התותחנים, בדרך ל-1:2 על ניוקאסל במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג.

בתקשורת הבריטית תארו היטב את הניצחון של הלונדונים: “מהפך מאוחר מאוד מאוד, גבריאל בנשימה האחרונה”, כתבו ב’מירור’ והוסיפו: “וזה היה גול שהגיע מקרן, נתיב מוכר. ארסנל לקחה את הזדמנות הפז לצמצם את הפער מליברפול”.

ב’דיילי מייל’ היו יותר יצירתיים: “ארסנל לקחה את הניצחון ממלתעות התבוסה מול הקהל ההמום בסנט ג’יימס פארק”. על ההתמודדות בפסגה עם ליברפול המשיכו: “התותחנים כמו המייטי רדס וקבוצות רבות שזכו בתארים, הראו שיש להם את המאפיין להישאר במשחק עד שריקת הסיום”.

גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)

מיקל ארטטה הגיב לניצחון המאוחר בסיום: “אני מרגיש גאווה וחושב שהגיע לנו לחלוטין את שלוש הנקודות. עשינו את זה בצורה דרמטית, אבל הגיע לנו. זה היה אדיר ואנחנו רוצים להגיע לרמה הבאה”. מיקל מרינו, שכבש את שער השוויון: “הניצחון יעזור לנו מנטלית? לא, אנחנו יודעים כמה אנחנו טובים וזה לא משתנה מתוצאה לתוצאה”.

אגב, לגבי מחלוקת ה-VAR מהדקה ה-15, בארסנל יש תמימות דעים לגבי העובדה שפסילת כדור העונשין מ-11 המטרים אחרי ההכשלה על ויקטור גיוקרש, היא שגויה. ארטטה ושחקניו דיבר על כך בעיתונות המקומית, אך הסבירו כולם מנגד כי הם מעדיפים לחגוג את ה-1:2.

מיקל ארטטה ושחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

בתוך כך, הניצחון הלונדוני הביא איתו נתון מדהים: ארסנל שכבשה את השער ה-35 וה-36 מקרנות בפרמייר ליג מאז תחילת עונת 2023/24, השיגה כעת 15 שערים יותר מכל קבוצה אחרת בליגה בתקופה הזו (אל מול 21 שערים שכבשו צ'לסי וטוטנהאם, שנמצאות מתחתיה).