"מילאן יכולה לחלום, הסן סירו בסגנון של פעם"

המחזור החמישי בליגה האיטלקית סיפק לנו אמש (ראשון) משחק מרתק, ובו מילאן גברה 1:2 על נאפולי, תוצאה שהובילה לכך שהרוסונרי נצמדו לתכולים בפסגת הסרייה א’. החבורה של מסימיליאנו אלגרי עלתה ליתרון כפול משערים של אלכסיס סאלמאקרס וכריסטיאן פוליסיק, כשגם אדום לפרביס אסטופיניאן וגול מצמק של קווין דה בריינה בפנדל, לא עצרו אותה בדרך לניצחון.

בתקשורת האיטלקית התלהבו ממילאן, אך גם מההתמודדות הנהדרת עצמה: “מילאן יכולה לחלום”, נכתב ב’גאזטה’, שם הוסיפו: “הסן סירו עם ערב בסגנון של פעם, במשחק שהרגיש כמו קרב על התואר”. ב’טוטו ספורט’ התייחסו למאבק בין המאמנים: “אלגרי ריסן את אנטוניו קונטה”.

אלגרי עצמו דיבר בסיום המשחק: “אני שמח כי זה היה מבחן חשוב עבורנו”. על כך שרפאל לאאו לא פתח הסביר: “הוא עדיין מפגר מאחור מבחינת כושר, ויש לי חמישה שחקנים בחלק הקדמי על 2-3 מקומות”. המאמן המנצח החמיא ללוקה מודריץ’, שהשלים 90 דקות: “הוא נתן את כל כולו וזה היה משחק שונה כי היינו בחיסרון מספרי, הוא אינטילגנטי ומביא כל כך הרבה איכות”.

לוקה מודריץ' מברך את כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)

קונטה מנגד, לא היה מרוצה כמובן, והתעמת די בתקיפות מול השאלה לגבי דה בריינה שכעס על החילוף שלו: “אני מקווה שהוא היה נסער בחילוף בגלל התוצאה, אחרת הוא נפל על האדם הלא נכון”. מצד שני, האיש על הקווים של האזורי ניסה להרגיע: “זה הפסד ראשון שלנו וזה נורמלי. נכנעו למילאן בסן סירו, לא לקבוצת תחתית”.