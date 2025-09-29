יום שני, 29.09.2025 שעה 08:34
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

פציעת רודרי - באותה ברך בה קרע את הרצועה

הפציעה הקשה של הקשר הובילה בזמנו לקריסה של סיטי, אז האם שוב פפ יצטרך להסתדר בלעדיו? המאמן: "הוא אמר: 'יש לי כאבים עזים בברך, לא מסוגל לשחק'"

רודרי (IMAGO)
רודרי (IMAGO)

האם מנצ’סטר סיטי שוב תצטרך להסתדר ללא רודרי לתקופה ממושכת? הקשר לא שיחק בליגה מול ברנלי בעקבות כאבים עזים בברך ימין - אותה ברך בה קרע בעבר את הרצועה הצולבת הקדמית (ACL). הוא כלל לא נכלל בסגל למשחק שהסתיים ב-1:5 לסיטי.

לאחר המשחק הסביר גווארדיולה את הסיבה להיעדרותו של רודרי: "הוא אמר באימון ביום שלפני המשחק: ‘אני לא מסוגל לשחק. יש לי כאבים עזים בברך, אני לא יכול לשחק, אני לא יכול’. אמרתי לו: ‘אתה לא יכול לשחק - אתה לא משחק. מישהו אחר ישחק במקומך’".

כזכור, רודרי קרע את הרצועה הצולבת בברך ימין בספטמבר 2024 וגמר את העונה במה שהוביל לקריסה של סיטי. הוא חזר לשחק בקיץ במסגרת גביע העולם למועדונים, אך זמן קצר לאחר מכן נפצע במפשעה ונעדר במשך שישה שבועות. הופעת הבכורה שלו העונה הייתה ב-23 באוגוסט, בהפסד 2:0 לטוטנהאם.

רודרי (IMAGO)רודרי (IMAGO)

לאחר מכן הוא פתח בהרכב במשחקים מול ברייטון, מנצ’סטר יונייטד וארסנל בפרמייר ליג, ובנוסף נגד נאפולי בליגת האלופות – שלושה משחקים שהתקיימו כולם בתוך שבעה ימים בלבד.

כאמור, לאחר הניצחון על ברנלי, אישר גווארדיולה כי רודרי סבל שוב מכאבים באותה ברך פגועה. כשנשאל האם הקשר יהיה כשיר למשחק הקרוב מול מונאקו בליגת האלופות שייערך ביום רביעי, השיב המאמן: "אני עדיין לא יודע".

מי שפתח במקומו של רודרי מול ברנלי היה ניקו גונסאלס, ואילו ריקו לואיס מילא את התפקיד במשחק גביע הליגה מול האדרספילד ב-24 בספטמבר, בו ניצחה סיטי 0:2.

