התור של 2008: על הנער החדש בקישור ברצלונה

ילידי 2007 ביססו זה מכבר את מעמדם בסגל ברצלונה. לאמין ימאל הוא כוכב על, פאו קובארסי לא רחוק משם, מארק ברנאל נמצא גם הוא בדרך הנכונה אחרי שהחלים מפציעה בברכו. אז עכשיו הגיע גם תורו של יליד 2008 לעשות את הכותרות הראשונות. דרו פרננדס, שערך אתמול (ראשון) באופן מפתיע הופעת בכורה במדי הבלאוגרנה בניצחון 1:2 על ריאל סוסיאדד, הוא השחקן הצעיר ביותר ששיחק העונה בליגה הספרדית, בגיל 17 ו-259 ימים. מאידך, הוא צעיר בחצי שנה בלבד מלאמין ימאל שפרץ לתודעה בסערה לפני יותר משנתיים, כך שבסטנדרטים של ברצלונה לא מדובר במקרה חריג. אפשר אפילו לטעון בהומור שהקשר קצת התעכב בדרך.

45 דקות קיבל דרו, שהוחלף במחצית על ידי דני אולמו – והוא אכן שיחק בתפקיד אותו אוהב למלא אולמו, כלומר עושה משחק. פדרי ופרנקי דה יונג פעלו מאחוריו, רוני ברדג'י ומרקוס רשפורד שובצו באגפים בהרכב נסיוני של האנסי פליק שהעדיף להעניק מנוחה מסוימת לחלק מהשחקנים לקראת המפגש מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות ביום רביעי. המשחק הוכרע בסופו של דבר רק כאשר לאמין ימאל נכנס במקומו של ברדג'י ובישל מיד לרוברט לבנדובסקי, אבל דרו בהחלט הותיר רושם חיובי במחצית הראשונה. הוא לא ביצע פעולות מרהיבות באמת, אך השתלב היטב במערך, השלים את רובן המוחלט של מסירותיו, גרם למשחק לזרום וגם כידרר לפרקים להנאתו.

"דרו עושה עבודה טובה באימונים, ויש לו סיכוי טוב להצליח", אמר פליק לפני שריקת הפתיחה כאשר הסביר את החלטתו, ויש לו סיבה להיות מרוצה. הנער ממש לא קילקל את ההצגה, ומעכשיו ניתן לראות אותו כחלק מהרוטציה. אם ימשיך להתקדם בקצב הנוכחי, הוא עוד עשוי להפוך לגורם משמעותי. פציעתו של גאבי, שייעדר מספר חודשים אחרי ניתוח בברכו, מצריכה תגובה. גם פרמין לופס פצוע כרגע. התחרות על המקום קשה מאוד בכל מקרה, ויש להניח כי דרו לא ישחק על בסיס שבועי, אבל הוא גם לא מצפה לכך בשלב זה. כמה משחקים נוספים עד לתום 2025 יגרמו לו אושר ויכינו אותו להמשך.

האנזי פליק (IMAGO)

אז במי מדובר, בעצם? לשם התחלה, צריך להסביר את הכינוי המקורי. השם האמיתי הוא פדרו פרננדס, אבל יש בספרד הרבה כדורגלנים בשם פדרו. באקדמיה של ואל מיניור, בה גדל הנער, היה כבר פדרו נוסף, וכדי להבדיל ביניהם הוחלט להשתמש בקיצורים. זה הועיל מאוד כאשר הגיע הקשר ללה מאסיה ב-2022, כי שם כבר היה פדרו פרננדס אחר. אז הוא נותר דרו, וכך הוא אמור להישאר לאורך הקריירה כולה.

אתם לא מכירים את ואל מיניור, קבוצה קטנה מהעיירה ניגראן הממוקמת מדרום ל-ויגו בחבל גליסיה, אבל בברצלונה יודעים עליה היטב. זה המועדון בו למדו טיאגו אלקנטרה ואחיו הצעיר ראפיניה, כאשר אביהם – אלוף העולם הברזילאי מאזיניו – שיחק בסלטה ויגו בשלהי שנות ה-90. הם לא הגיעו ללה מאסיה ישירות משם, אבל הקשר לבעלים חבייר לאגו נוצר בכל זאת. הוא התחזק מאוד בזכות חוסה אנטוניו קובלו, שהיה בשנות ה-80 שוער בסגל בארסה, גם אם לא שותף באף משחק. קובלו, כיום בן 62, הוא מאמן באקדמיה של ואל מיניור, ומעביר בקביעות את דעותיו לסקאוטים של הבלאוגרנה. על דרו הוא דיווח כבר מזמן, והילד היה במעקב במשך מספר שנים עד שהוגשה ההצעה להעבירו לבירת קטלוניה.

היו לדרו גם הצעות נוספות, ובראשן הרעיון להצטרף לסלטה השכנה כדי שלא יצטרך לעזוב את בית הוריו. אלא שהם הסכימו כי עתידו יהיה מבטיח יותר בבארסה, וכך הגיע הקשר ללה מאסיה. הוא בלט מיד בגלל מראהו האסיאתי המיוחד, כי אימו פיליפינית. הוא בלט עוד יותר בזכות הטיפול האלגנטי בכדור וראיית המשחק. בתחום זה, היה לו יתרון בהשוואה לרוב החניכים בשנתון שלו, והוא הוקפץ לפרקים כדי להתאמן עם נערים בוגרים יותר.

דרו פרננדס (IMAGO)

בעונה שעבר שותף דרו להופעות קצרות בליגת הנוער האירופית במדי הקבוצה עד גיל 19 וכבש פעמיים. מסלול הקידום השגרתי הוא להתבסס שם, ואז להתקדם לברצלונה ב' בליגה השלישית, אבל לפליק היו תוכניות אחרות לגמרי עבור הנער. הוא זימן אותו לסגל הבכיר במחנה טרום העונה, לקח אותו למסע למזרח אסיה, והעניק לו הופעת בכורה ל-15 דקות במשחק הראווה נגד ויסל קובה, הידועה כקבוצתו לשעבר של אנדרס אינייסטה. הזמן הזה הספיק לו כדי לכבוש שער בבעיטה חדה משפת הרחבה, לקבל שבחים מכל הכוכבים, ולהוכיח שהוא ראוי למעמד.

"החברים עזרו לי מאוד, כי בהתחלה לא ידעתי אם מותר לי להיות איתם, ועכשיו זה בסדר. אני שחקן טכני שאוהב ליהנות על המגרש. אני משתדל לעשות את מה שאני יודע, וכרגע המטרה היא להתקדם צעד אחרי צעד. זו רק ההתחלה", הוא אמר אז, והמתין בסבלנות. במשחקי הליגה מול מיורקה, לבאנטה, ראיו וייקאנו ואוביידו הוא היה על הספסל, ולא שותף. לפי היהגיון, הוא היה אמור לקבל מספר דקות בגארבג' טיים מתישהו, אבל אז העדיף פליק לתת לו צ'אנס גדול ולהביא חשיפה מקסימלית.

זה קרה אתמול במשחק לא קל, ודרו עבר את המבחן. אולי לא בציון 100, ועדיין מוקדם לדבר על השוואות לילידי 2007, אבל זו התחלה חיובית. ביום ראשון הקרוב, כאשר תתארח בארסה אצל סביליה, ייתכן שתהיה לכך המשכיות.