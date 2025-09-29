יום שני, 29.09.2025 שעה 08:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"אוטנגה נופל באמוציות, לא נשלם על כך מחיר"

מאמן בני סכנין, שרון מימר, על השחקן שהורחק בפעם השנייה: "יש לו אובר מוטיבציה ואם לא ישנה את זה הוא יהיה בבעיה". אבו עביד: "צריך מזל בכדורגל"

|
גליד אוטנגה מורחק (עמרי שטיין)
גליד אוטנגה מורחק (עמרי שטיין)

בבני סכנין לא יכולים היו לצפות לתסריט כזה כמו שהיה אתמול (ראשון) בדקות הסיום של המשחק מול מכבי תל אביב, שבסופו של דבר הקנה לקבוצה נקודה יקרה מאוד, אחרי ששיחקה במרבית המשחק עם עשרה שחקנים בשל הרחקתו של גליד אוטנגה וההרחקה הנוספת בתוספת הזמן של השוער מוחמד אבו ניל, מה שאילץ את הבלם, איאד אבו עביד, לעמוד בין הקורות בפנדל של היריבה.

בסופו של דבר, מבחינת סכנין – סוף טוב, הכל טוב. שגיב יחזקאל החטיא את הבעיטה מהנקודה הלבנה והגיבור של המשחק הפך להיות איאד אבו עביד, שאמר: “היה משחק מטורף, משחק לא קל מול מכבי תל אביב האלופה. נקלעתי לסיטואציה לא פשוטה. היה לי משחק כזה בליגת הנוער וגם שם לקחתי פנדל מול מכבי פתח תקווה, צריך מזל בכדורגל. אלו רגעים של מאיות שניות שאני צריך לקבל החלטה מה לעשות. בסוף יחזקאל פספס ואנחנו לקחנו נקודה. לא צריך לעשות הרבה מתברר. בסוף שוער זו לא העמדה שלי". 

גם מאמן הקבוצה, שרון מימר, היה מרוצה, ויש לו את כל הסיבות לכך. מימר מצליח לאט לאט לחבר את הקבוצה ולשלב את השחקנים החדשים: "בשביל הרגעים האלה אתמול באים לראות כדורגל, אנחנו כאן בהצגה. זאת נקודה מאוד חשובה שהוכיחה כמה פוטנציאל יש לשחקנים שלי. גם בבאר שבע במחצית הראשונה הבכנו אותם. ייקח זמן עוד להיפתח, אבל אנחנו בדרך הנכונה".

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

על הרחקת אוטנגה: "זאת אכזבה מבחינתי, במיוחד אחרי שהוא רק חזר מהרחקה. אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד מטעויות, דיברנו עם אוטנגה לא פעם אחת והראינו לו וידאו. הוא נופל באמוציות, יש לו אובר מוטיבציה ואם הוא לא ישנה את זה הוא יהיה ב’אובר בעיה’ כי אנחנו לא אוהבים לשלם מחיר על אובר מוטיבציה”. על אבו עביד, שנכנס כשוער מיד אחרי הרחקת אבו ניל, אמר מימר בהלצה: "יש לי התלבטות בשבוע הבא בין אבו עביד לעבד יאסין (השוער השני)".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */