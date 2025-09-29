"אוטנגה נופל באמוציות, לא נשלם על כך מחיר"

בבני סכנין לא יכולים היו לצפות לתסריט כזה כמו שהיה אתמול (ראשון) בדקות הסיום של המשחק מול מכבי תל אביב, שבסופו של דבר הקנה לקבוצה נקודה יקרה מאוד, אחרי ששיחקה במרבית המשחק עם עשרה שחקנים בשל הרחקתו של גליד אוטנגה וההרחקה הנוספת בתוספת הזמן של השוער מוחמד אבו ניל, מה שאילץ את הבלם, איאד אבו עביד, לעמוד בין הקורות בפנדל של היריבה.

בסופו של דבר, מבחינת סכנין – סוף טוב, הכל טוב. שגיב יחזקאל החטיא את הבעיטה מהנקודה הלבנה והגיבור של המשחק הפך להיות איאד אבו עביד, שאמר: “היה משחק מטורף, משחק לא קל מול מכבי תל אביב האלופה. נקלעתי לסיטואציה לא פשוטה. היה לי משחק כזה בליגת הנוער וגם שם לקחתי פנדל מול מכבי פתח תקווה, צריך מזל בכדורגל. אלו רגעים של מאיות שניות שאני צריך לקבל החלטה מה לעשות. בסוף יחזקאל פספס ואנחנו לקחנו נקודה. לא צריך לעשות הרבה מתברר. בסוף שוער זו לא העמדה שלי".

גם מאמן הקבוצה, שרון מימר, היה מרוצה, ויש לו את כל הסיבות לכך. מימר מצליח לאט לאט לחבר את הקבוצה ולשלב את השחקנים החדשים: "בשביל הרגעים האלה אתמול באים לראות כדורגל, אנחנו כאן בהצגה. זאת נקודה מאוד חשובה שהוכיחה כמה פוטנציאל יש לשחקנים שלי. גם בבאר שבע במחצית הראשונה הבכנו אותם. ייקח זמן עוד להיפתח, אבל אנחנו בדרך הנכונה".

שרון מימר (עמרי שטיין)

על הרחקת אוטנגה: "זאת אכזבה מבחינתי, במיוחד אחרי שהוא רק חזר מהרחקה. אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד מטעויות, דיברנו עם אוטנגה לא פעם אחת והראינו לו וידאו. הוא נופל באמוציות, יש לו אובר מוטיבציה ואם הוא לא ישנה את זה הוא יהיה ב’אובר בעיה’ כי אנחנו לא אוהבים לשלם מחיר על אובר מוטיבציה”. על אבו עביד, שנכנס כשוער מיד אחרי הרחקת אבו ניל, אמר מימר בהלצה: "יש לי התלבטות בשבוע הבא בין אבו עביד לעבד יאסין (השוער השני)".