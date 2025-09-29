יום שני, 29.09.2025 שעה 08:34
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37 ג'ירונה20

"לאמין ימאל האלוהי, לבנדובסקי היסטורי בדקה"

בקטלוניה לא נרגעו מהחזרה של כוכב בארסה ב-1:2 על סוסיאדד, החלוץ הגיע ל-700 שערים. פליק: "יש לנו הרבה שחקנים שיכולים לזכות בכדור הזהב". צפו

|
רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה חיכתה כל כך לחזרה של לאמין ימאל ואמש (ראשון) זה קרה: דקה אחרי שעלה מהספסל, מספר 10 בישל לרוברט לבנדובסקי בנגיעה הראשונה שלו בכדור והפולני כבש את שער הניצחון ב-1:2 על ריאל סוסיאדד. כניסתו של הכוכב, שהחלים מהפציעה עם נבחרת ספרד, שינה לגמרי את המשחק וסידר להאנזי פליק ניצחון רגע לפני המשחק מול פ.ס.ז’ בליגת האלופות.

“לאמין ימאל האלוהי הופך את לבנדובסקי להיסטורי בדקה אחת", כתבו בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני אחרי שהחלוץ הגיע ל-700 שערים בקריירה. ב’ספורט’ נכתב: “בארסה עלתה למקום הראשון אחרי ניצחון על סוסיאדד הודות לרמונטאדה ולאמין ימאל הגדול בחזרה שלה למונז’ואיק".

בסיום האנזי פליק נשאל האם הגיע ללאמין ימאל לזכות בכדור הזהב, בו זכה לבסוף אוסמן דמבלה. “הוא ינסה לזכות בזה בשנה הבאה ויש לנו הרבה שחקנים שיכולים לעשות את זה", אמר המאמן על הכוכב הצעיר, “זה נהדר לקבל אותו בחזרה. הוא שחקן שלוחץ בהגנה ותורם הרבה להתקפה, זה משמח אותי".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

פליק דיבר גם על פדרי שנבחר לשחקן המצטיין: “הוא שחקן מיוחד, שחקן גדול. אנחנו רואים אותו ממשיך להשתפר ולהיות מנהיג. הוא בכל מקום – הוא עושה הגנה, הוא מנהל את המשחק, נותן לך שליטה ויודע באיזו עמדה הוא צריך להיות. הוא ודה יונג אירגנו את הקבוצה בצורה טובה מאוד, ברור שהם מבינים מה הם צריכים לעשות על המגרש".

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

פליק התייחס גם למקום הראשון: “זה טוב, אבל זה זמני. זה עוזר לנו כי זה שם לחץ על ריאל מדריד והקבוצות שאחריה. אנחנו צריכים לשמור על זה". על דרו בן ה-17 שפתח בהרכב וערך בכורה רשמית, אמר המאמן: “הוא שחקן מוכשר מאוד ויודע מה לעשות בחלק הקדמי".

