לא צריך לקרות, קורה: הפנדל, יחזקאל ומשחק רע

מכבי תל אביב איבדה נקודות לראשונה העונה עם 0:0 מול בני סכנין במשחק שנערך באצטדיון דוחא, כל זאת כאשר היריבה הייתה עם 10 שחקנים מהדקה ה-16, ובדקה ה-99 איבדה את השוער שלה, מוחמד אבו ניל, בכרטיס אדום, כשאל השער נכנס איאד אבו עביד ואת הפנדל המכריע החמיץ שגיב יחזקאל, שבעט לקורה.

האלופה הצליחה לייצר רק 4 איומים למסגרת במשחק בו הייתה ביתרון מספרי ונבלמה פעמיים בקורה ועוד פעם אחת במשקוף, בערב שהיא תרצה לשכוח. זה היה משחק רע, החלש ביותר של הצהובים העונה בליגת העל, והם שוב נפלו באותה המלכודת בה הם נופלים, כך עושה רושם, בכל עונה. משחקים מול קבוצות של שרון מימר או חיים סילבס, ביתרון מספרי או בחסרון מספרי, זה לא משנה - איכשהו מכבי תל אביב תמיד מצליחה לאבד נקודות במשחקים נגדם.

רז אמיר, אבי נמני ושקד עמירם התכנסו בפודקאסט מכבי תל אביב כדי לסכם את המשחק בדוחא, דיברו על הפנדל של יחזקאל, אך גם על היכולת שלו ושל כל הקבוצה לפני, על האכזבה מכך שהקבוצה הציגה משחק מאוד לא חכם, התרומה המעטה מאוד של כריסטיאן בליץ' למשחק דווקא אחרי ההופעות האדירות שלו, אלעד מדמון ודור פרץ שהחליפו תפקידים ביניהם והלכו לאיבוד ביחד, ובסך הכל - ערב חלש מאוד של האלופה וערב כדורגל מאוד לא נעים לעין גם בגלל היריבה. האזנה נעימה.