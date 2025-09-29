תסכול במכבי ת"א: הגישה איכזבה יותר מהפנדל

תסכול גדול במכבי תל אביב אחרי ה-0:0 אמש (ראשון) מול בני סכנין באצטדיון דוחא, במה שהיה איבוד הנקודות הראשון של האלופה העונה. דווקא אחרי שהיריבה נותרה בעשרה שחקנים בדקה ה-16 של ההתמודדות, הצהובים לא הצליחו לנצל את היתרון המספרי והציגו הופעה חלשה במיוחד. “הגישה והאיטיות של כולם לאורך המשחק איכזבו יותר מהפנדל”, אמרו בקבוצה, שם חזרו על משפט שנאמר כבר מוקדם יותר העונה כאשר שיחקו מול עשרה שחקנים: “כאילו לא יודעים להתמודד מול 10. לא היה שחקן אחד שעשה מה שצריך”.

התסכול בקבוצה היה גדול מאוד מהיכולת של כולם, למעט רועי משפתי שידע לקחת כדור אחד מסוכן. מעבר לכך, כולם לא עשו את מה שציפו מהם. שגיב יחזקאל, שהחמיץ את הפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן כאשר מולו עמד איאד אבו עביד, לקח קשה מאוד את ההחמצה וירד בתחושות קשות מהדשא אל חדר ההלבשה. “בטוח שהיה לו קשה לישון הלילה”, אמרו בקבוצה. ליחזקאל הייתה הופעה לא טובה לאורך המשחק, אבל הוא בועט הפנדלים הראשון של הקבוצה ועד אתמול גם לא החמיץ.

לאזטיץ’ אכן שאל אותו פעמיים לפני הבעיטה אם הוא מרגיש שהוא יכול, וזה קרה כי הוא כבר היה במשך 99 דקות על הדשא לפני כן וכזכור גם פתח במשחק מול פאוק סלוניקי ביום רביעי האחרון. המאמן חשש אולי מעייפות שתשפיע על הבעיטה ולכן שאל את השחקן האם הוא יכול לבעוט, כל זאת כאשר קרווין אנדרדה ביקש לקחת את הבעיטה המכריעה כשעל הדשא היו גם דור פרץ ואושר דוידה שבעטו בעבר. אולם, ברגע שיחזקאל אמר ללאזטיץ’ שהוא יכול לבעוט, המאמן הלך איתו משום שהוא הבועט הראשון של הצהובים.

שגיב יחזקאל ניגש לכדור, אמר ללאזטיץ' שהוא יכול לבעוט (עמרי שטיין)

יחד עם זאת, בקבוצה הודו כי לא צריך להפיל את איבוד הנקודות על שגיב יחזקאל, שכן הפנדל היה המהלך האחרון, אבל לפניו הייתה קבוצה שלמה ששיחקה לא טוב, וגם אחריו במשך הדקות שעוד שוחקו מכבי לא הצליחה לבעוט כדור אחד לשער, שבו עמד בלם. בנוסף, מי שירד מאוכזב מאוד הוא החלוץ, אלעד מדמון. אמש הוא פתח בקישור של לאזטיץ’, כאשר דור פרץ המשיך בעמדת החלוץ, וזה היה נראה לא טוב. מכבי גם איבדה את היכולות של פרץ להגיע מקו שני, וגם מדמון הלך לאיבוד לגמרי. מדמון לא מצליח לבוא לידי ביטוי בעמדה הזו וגם כאשר שיחק כחלוץ העונה בליגה, התקשה. עם הפציעה של יון ניקולאסקו, מכבי ת”א צריכה למצוא פתרון כי היא תהיה חייבת בהמשך הדרך לקבל מספרים מהחלוצים שלה, מה שבינתיים לא קורה.

במכבי ת”א לא לקחו את המשחק מול פאוק סלוניקי ברביעי כתירוץ. “רצינו לשחק באירופה וזו לא הסיבה לאיך שנראינו נגד סכנין. היינו צריכים לשחק מהר יותר וחכם יותר, זה לא קשור לעייפות, מה עוד שפתחו חמישה שחקנים שלא פתחו ביוון, אז זו לא הסיבה. ברור שזה קשה יותר ומאתגר יותר להתמודד עם יותר משחקים, אבל את המשחק הזה היינו צריכים לנצח בכל מקרה”, אמרו.

בקבוצה התלוננו על כר הדשא עליו שיחקו וטענו כי אחת הסיבות לכך שהמשחק היה איטי מאוד הוא שהכדור נתקע ולא קיבל מהירות בשל מצב המשטח. עוד התלוננו על בזבוזי הזמן הרבים של סכנין מהרגע שבו הורחק להם שחקן. “זה בדיוק מה שציפינו שיהיה במשחק הזה. על הדשא אי אפשר לשחק, בזבוזי זמן של למעלה מ-50% מזמן המשחק, יורים זיקוקים לרחבה של משפתי, אוהדים שלנו מעידים שלפני ואחרי המשחק זרקו עליהם אבנים, מישהו צריך לתת את הדעת על זה שמשחקים בדוחא. זה לא יכול להיות”, אמרו בקבוצה.

שחקני מכבי תל אביב ובני סכנין, "בדיוק מה שציפינו שיהיה במשחק הזה" (עמרי שטיין)

הצהובים ימריאו כבר ביום שלישי לסרביה לקראת המשחק מול דינמו זאגרב במחזור השני של הליגה האירופית. הזרים יישארו במלון אחד כשעה מהאצטדיון, והשחקנים הצמים יהיו במלון בסמוך למגרש שבו ישחקו. הצום ייצא כשעתיים לפני שריקת הפתיחה, אז יהיה לשחקנים זמן לאכול ולדאוג לעצמם ליציאה מהצום כאשר לאזטיץ’ יצטרך להחליט מראש כיצד הוא הולך למשחק הזה ומי מהשחקנים הישראלים יפתחו. ההערכה היא כי לצד רועי משפתי, מבין הישראלים יהיו אלה רוי רביבו, דור פרץ ואולי עוד שני שחקנים נוספים כמו אושר דוידה ורז שלמה שיעלו בהרכב, אך לאזטיץ’ כמובן עדיין לא החליט בנושא ואלו רק הערכות בקרב השחקנים.