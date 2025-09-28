5 אוהדי מכבי ת"א נעצרו בחשד להשלכת אבנים

אירועים מכוערים ומיותרים על רקע המשחק בין מכבי תל אביב לבני סכנין. לאחר שאוהדי מכבי תל אביב טענו לאלימות מצידם של אוהדי סכנין, כעת, גם אוהדי הקבוצה המארחת טוענים לאלימות מצד הקהל הצהוב.

בתמונות שהגיעו לידי ONE, נראים רכבים, גם של שחקנים וגם של אוהדים, שניזוקו כתוצאה מזריקת אבנים, כאשר בסכנין טוענים כי היו אלו אוהדי מכבי תל אביב שפגעו ברכבים שלהם.

דובר המועדון, מונדר חלאילה: “בסיום המשחק, אוהדי מכבי תל אביב, כנראה שהמשטרה נתנה להם לצאת מהצד של יציע הכבוד, ושם חונים רכבים של אוהדי סכנין וגם של שחקנים. היה מטר של אבנים, לא אבנים קלות, אלא כבדות”. יו”ר המועדון, אבו יונס: “אתם רואים במו עיניכם, אני לא צריך להגיד שום דבר. תמונה יותר חזקה מ-1000 מילים”.

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי המחוז הצפוני עצרו חמישה חשודים אוהדי מכבי ת”א בהשלכת אבנים עם סיום משחק הכדורגל באצטדיון דוחא: “הערב, התקיים משחק כדורגל בין הקבוצות מכבי ת״א ובני סכנין באצטדיון דוחא. טרם פתיחת המשחק התקבל דיווח מאוהד הקבוצה האורחת על חפץ שהושלך לעבר רכבו בעת שעשה את דרכו למגרש ובמרחק רב ממנו.

בתוך כך, עם סיום המשחק ובזמן יציאת אוהדים מהאצטדיון, מספר אוהדים הפרו את הסדר והחלו ליידות אבנים לעבר רכבים. שוטרי המחוז הצפוני שנפרסו מבעוד מועד סביב האצטדיון, זיהו מספר חשודים בעת מעשיהם וביצעו מעצר של חמישה חשודים.

חקירות האירוע שקדם למשחק וכן האירוע שהתרחש בסיומו נמשכות ובהתאם לממצאים יוחלט לגבי המשך מעצרם של חמשת החשודים שנעצרו. משטרת ישראל תפעל נגד כל גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט ומחוצה להם, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות פסולה ומסוכנת”.

שמשת רכב מנוצפת (פרטי)

האבנים מחוץ ליציאה מיציע הכבוד בדוחא (פרטי)

רכב שנפגע בחניית יציע הכבוד בדוחא (פרטי)