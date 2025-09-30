הפועל ת"א, דובאי, ברצלונה וריאל ומי בפסגה?

עונת היורוליג תצא לדרך ביום שלישי הקרוב ותאמינו לכותב שורות אלו כשהוא אומר זאת: חיכינו, ציפינו, הסתכלנו על השעון יותר מדי פעמים ביום והתחלנו בחישובים כבר בשלבים מוקדמים הרבה יותר. הכל כדי לדייק עד כמה שאפשר את התחזיות, שברור הרי שבסופו של דבר יהיו מוטעות כי תמיד צריך לצפות לבלתי צפוי, אך ההתרגשות אמיתית ועל מלא והמסע לאתונה לעבר גביע הפיינל פור ייצא לדרך.

זאת, גם עם פורמט חדש, כלומר יותר קבוצות, יותר הפתעות, יותר מתח, הרבה יותר כיף כמו גם לילות חסרי שינה ובשורה התחתונה כדורסל פשוט אדיר. גם השנה ב-ONE עשינו את דירוגי העוצמה של העונה. המהדורה הראשונה כזו שאפשר לומר שהיא שמרנית ואולי קצת מפתיעה, ועם השאלה המרכזית בנוגע לטרנדים או שינויים תפיסתיים בעולם הכדורסל לגבי הדרכים שבהן המשחק משתנה.

חזרה לענייננו, אתם מכירים את העסק – דירוגי עוצמה ראשונים שוב במהלך העונה וכל הדרך עד לסוף העונה הסדירה, ולאחר שסקרנו את מקומות 11-20 הגיע הזמן לעשירייה הפותחת. אז איך זה עובד בעצם?

כדור היורוליג (IMAGO)

הדירוג במהדורה הראשונה מתבסס על שישה מדדים. חמישה מתוכם קיבלו ציונים מ-1 עד 10. בונוס ניסיון יורוליג הוא המדד השישי והחדש שמתבסס על עונות קודמות. לאחר שקלול המדדים ניתן ציון שעל פיו נקבע הדירוג.

בונוס ניסיון יורוליג ניתן באופן הבא: על השתתפות במפעל הבכיר של אירופה, אך ורק בעונה הסדירה, ניתנת 0.25 נקודה לשחקן. על הגעה לפלייאין 0.35, על הגעה לפלייאוף 0.5 נקודה לשחקן, הגעה למשחק 5 בפלייאוף 0.75 נקודה לשחקן, העפלה לפיינל פור נקודה 1 לשחקן, זכייה ביורוליג 1.25 נקודות לשחקן. מאמנים מקבלים ניקוד של 0.15 על פלייאין, 0.25 על העפלה לפלייאוף, 0.5 נקודה על הפעלה לפיינל פור, נקודה 1 על זכייה ביורוליג. מאמן שזכה ביורוליג כעוזר מקבל 0.5 נקודה.

10. ברצלונה

ווילי הרננגומס. הסנטר פותח עונה שלישית בברצלונה (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 5

חוזק ליבה: 8

המשכיות: 5

מהלכים בקיץ: 8.5

פוטנציאל התקפי: 8.5

פוטנציאל הגנתי: 8

בונוס ניסיון יורוליג: 11

ציון משוקלל: 49.00

הבלאוגרנה סוגרים את הרשימה של העשירייה הראשונה ובמילים אחרות הם כרגע שווים מקום במאבק על הפלייאין, ולא מן הנמנע שגם לשם הם יתקשו להגיע. בארסה איבדה כישרון עצום עם ג'בארי פארקר, נאלצה להשאיר שחקנים אותם היא לא רצתה, מנגד היא הצליחה גם להביא שני שחקנים ששווים המון ניסיון וכוח לצד קו אחורי שמרגיש חסר באופן יחסי לעומת זה שהיה בשנה שעברה.

ג'בארי פארקר (מימין). אבידה גדולה לברצלונה (IMAGO)

נזכיר שברצלונה איבדה את אלכס אברינס שפרש ואת ג'סטין אנדרסון גם כן, מצד שני לאפרוביטולה אמור לחזור מפציעה ארוכה, אך לא ברור כיצד יהיה וקווין פאנתר הוא קווין פאנתר, כך ששוב המון סימני שאלה. כמובן שבשנה שעברה ברצלונה הצליחה להיות תחרותית והיא הביאה שחקנים בקליבר לא רע בכלל, עם לא מעט ניסיון, אך בינתיים זה שווה נקודת פתיחה בעשירייה הראשונה ותו לא.

9. דובאי

יוריצה גולמאץ (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: לא שיחקה ביורוליג או ביורוקאפ

חוזק ליבה: 8.5

המשכיות: 6

מהלכים בקיץ: 8.25

פוטנציאל התקפי: 8.75

פוטנציאל הגנתי: 8.25

בונוס ניסיון יורוליג: 10.6

ציון משוקלל: 50.35

הקבוצה החדשה של התחרות, טוב, אחת מהן. בכל אופן, לקמפיין הנוכחי ולשנים הקרובות כמובן, קבוצתו של יוריצה גולמאץ, העמידה סגל מעניין במיוחד וכזה שיש בו ניסיון מחד עם אלופי יורוליג, בשילוב אתלטיות, ניסיון פיינל פור וקליעה ועומק בעמדות הפורוורד. אולי מדי לצד שמות מנוסים כמו גם חסרי ניסיון בקו האחורי ברמות האלו, אך פוטנציאל יש שם כמו גם ניסיון אירופי.

דוויס ברטאנס. הלייזר הלטבי יביא את האיכויות שלו ליורוליג במדי דובאי? (IMAGO)

סימני השאלה רלוונטיים יותר לגבי אלו שעדיין לא שיחקו בתחרות הבכירה של אירופה, כמו גם אלו שמגיעים עם רזומה מעניין. השורה התחתונה היא שישנם שחקנים מנוסים ולמודי קרבות לצד כאלו שלא. מדובר בקבוצה שסיימה בשנה שעברה במקום השלישי את הליגה האדריאטית והודחה בסדרת חצי הגמר מול פרטיזן של ז'ליקו אובראדוביץ', כך שעדיין לא ברור איזו דובאי תקבל עונת היורוליג הנוכחית. מה שכן ברור הוא הכישרון והניסיון ובינתיים בדירוג העוצמה הפותח של העונה הם שווים מקום תשיעי.

8. הפועל תל אביב

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

מקום בעונה שעברה: אלופת היורוקאפ

חוזק ליבה: 8.75

המשכיות: 6.5

מהלכים בקיץ: 9

פוטנציאל התקפי: 9.25

פוטנציאל הגנתי: 8

בונוס ניסיון יורוליג: 10.25

ציון משוקלל: 51.75

מכירים את הדבר הזה שכולם מסתכלים על אלופת היורוקאפ בעיניים חשדניות כאלו בפתיחות עונה, ומשוכנעים שמה שהיה טוב לזכייה ביורוקאפ לא יספיק ליורוליג? אז הפועל תל אביב בחרה לתת מענה בדיוק לזה ויצאה למסע רכש שבסיומו יש כל כך הרבה סימני שאלה בנוגע לסגל שירשם למשחקים, לשחקנים שלא ירשמו וכיצד כל הדבר הזה יעבוד.

וסיליה מיציץ'. אמור להיות חלק חשוב מאוד בעונה של הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

אך השורה התחתונה שם מעניינת – הניסיון, הכישרון, אלופת היורוליג והתובנה שיש עוד כמה קבוצות איתן היא תצטרך להיאבק כדי שתוכל להמשיך לשנה נוספת בליגה הכי טובה של אירופה, זו שבה הכדורסל הוא שירה בתנועה, זו שהופכת מעניינת עוד לפני הרמת הכדור הראשונה של העונה וממשיכה לעניין יותר ויותר ככל שהזמן עובר וחולף לו. ישנם סימני שאלה לגיטימיים בנוגע להפועל תל אביב, אבל יש שם כוח אש לא פחות מאדיר, תהיות הגנתיות בין היתר ושחקני קלאץ' לצד כאלו שצריכים להוכיח את קלאצ'יותם (נגיד שזו מילה).

7. מילאנו

ג'וש ניבו. מילאנו צריכה אותו בריא (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 11

חוזק ליבה: 9

המשכיות: 6.5

מהלכים בקיץ: 9.25

פוטנציאל התקפי: 9

פוטנציאל הגנתי: 8.75

בונוס ניסיון יורוליג: 11.50

ציון משוקלל: 54.00

לא ייאמן, תשפשפו את עיניכם, תצבטו את עצמכם, תפתחו רגע את החלונות תעשו משהו, שמישהו יעשה משהו מהר כי זה נראה קצת הזוי שבתחזיות פתיחת העונה מילאנו מדורגת במהדורה הראשונה של דירוג העוצמה במקום השביעי. ככה זה עם קבוצות של דניאלה באייסי, יש בסגל ניסיון, יש כישרון, יש דבק, ובערך יש הכל ונראה שמילאנו מוכנה לכאן ועכשיו, לפחות על הנייר.

אטורה מסינה. לאן המאמן האגדי יוביל את מילאנו? (IMAGO)

העומק קיים בחמש, האופציות והניסיון בהחלט קיימות גם באחד, גם בכנף ויש גם מרקו גודוריץ' אחד, כי שאבון שילדס הרי לא הספיק לבדו אז למה לא שני שחקני כנף אדירים פוטנציאליים (וכן, כולם מודעים היטב שגודוריץ' כבר הספיק לחזור פצוע, ותלוי כשירותו של השני). ההתחלה נראית טוב, אך היא מלווה בהמון סימני שאלה, המון כי דווין בוקר החמיץ משחקים בעונה שעברה וג'וש ניבו החמיץ את העונה שעברה, בקיצור יהיה מעניין. אך היה והדבר הזה יהיה בריא לכל אורך העונה ויתחבר כראוי, יש לאטורה מסינה חתיכת קבוצה.

6. ריאל מדריד

סרג'יו סקריולו. חזר לריאל מדריד אחרי 23 שנה (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 7

חוזק ליבה: 9.5

המשכיות: 5.5

מהלכים בקיץ: 10

פוטנציאל התקפי:9.5

פוטנציאל הגנתי: 9

בונוס ניסיון יורוליג: 10.75

ציון משוקלל: 54.25

הבלאנקוס נכנסו לתקופת חילופי הדורות שלהם כבר בעונה שעברה ומה שצפו גם קרה, כלומר עד לנקודה מסוימת כי הלבנים עשו פלייאוף וגם נתנו שם פייט לאולימפיאקוס בסדרה שנגמרה במשחק הרביעי. הקבוצה של סרג'יו סקאריולו, שחזר למדריד, ביצעה כמה שינויים מעניינים בסגל כשעל הדרך היא מנחיתה את אחד השמות החמים של הקיץ – תאו מלדון.

תאו מלדון. אחד השמות החמים של הקיץ נחת במדריד (IMAGO)

הדבר לא הסתיים שם והמדרידיסטס יחד עם סרחיו רודריגס ומרטינאס פוצ'יוס, הצליחו להביא גם את טריי ליילס וגם את צ'ומה אוקקה. תוסיפו למשוואה את השמות הקיימים של פאקונדו קאמפצו ושל מריו הזוניה, 'אדי' טבארס ועוד ועוד ועוד – ופתאום בלי להרגיש יש מצב שסרחיו יויי מרגיש שהוא יכול לנוח על זרי הדפנה בשקט ורחמנא ליצלן אולי גם לפרוש בסוף העונה (בחייך סרחיו עזוב אותך שטויות). מדובר בחתיכת סגל שרק הזמן כאן מהווה את הפקטור הכי רציני, בעונה לא סלחנית בעליל או שמא תהיה זו ריאל מדריד שלא תסלח.

5. אנאדולו אפס

וינסנט פוארייה. פציעת הברך שלו תגביל את אנדולו? (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 6

חוזק ליבה: 9

המשכיות: 5.5

מהלכים בקיץ: 10

פוטנציאל התקפי: 9

פוטנציאל הגנתי: 9.25

בונוס ניסיון יורוליג: 11.7

ציון משוקלל: 54.45

איסמעיל שנול התמנה למשרת ה-GM של אנאדולו אפס בשנה שעברה ולצד כמה שינויים שביצע בסגל בעונה שעברה, והשיפוצים שלו בשפצורים ולאחר מכן בפיינטיונינג, ופתאום ערב מחזור היורוליג (כן, למרות פציעת הברך של וינסנט פוארייה) אנאדולו אפס נראית כמו מכונה של ממש, כזו שיש לה יכולות בשני צידי המגרש, כזו שתוך כדי העונה תוכל להכאיב וכנראה גם תכאיב אם יתחברו הדברים.

שיין לארקין. הרבה על כתפיו (IMAGO)

הרי שהדבר יכול לקרות כבר מהמחזור הראשון, אך טביעת האצבע של ה-GM כבר מורגשת ואנאדולו מכוונת ופועלת להגיע חזרה לבמה ממנה נעדרה מאז הזכייה האחרונה ביורוליג בעונת 21/22. כן אנאדולו בחרה שלא להיכנס למלחמת ההצעות עם הפועל תל אביב על אלייז'ה בראיינט ודן אוטורו, אך משהו בסגל הזה של אנאדולו מרגיש שלם יותר, מאוזן יותר, מוכשר יותר ופשוט טוב יותר. כזה שכבר בנקודת הפתיחה לעונת היורוליג הנוכחית שווה מקום גבוה בחמישייה הראשונה.

4. מונאקו

ניקולה מירוטיץ'. הרכש הגדול של מונאקו (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 4

חוזק ליבה: 9.5

המשכיות: 7.5

מהלכים בקיץ: 9.25

פוטנציאל התקפי: 9.75

פוטנציאל הגנתי: 8.75

בונוס ניסיון יורוליג: 13.6

ציון משוקלל: 58.35

מונאקו חוותה חתיכת קיץ, מהכותרות שנגעו למייק ג'יימס דרך המסר הקריפטי של דניאל תייס באינסטגרם, וכלה בעזיבתו של ג'ורדן לויד והרצון אולי להיפרד משחקנים נוספים. הקבוצה מהנסיכות צירפה אולי את אחד השחקנים הכי מוכשרים לעמדה ארבע, כזה שהוא כה שלם שהוא תורם בכל אספקט של המגרש, וזה כמובן ניקולה מירוטיץ'.

מייק ג'יימס. בסוף, הוא נשאר במונאקו (רויטרס)

לצד השינויים המינוריים יחסית שבוצעו בסגל הקבוצה, מירוטיץ’ ינסה לעשות עם מייק ג'יימס צעד אחד יותר מזה שעשתה מונאקו בעונה שעברה יחד עם המאמן ואסיליס ספאנוליס, שכבר בשנתו הראשונה (ולא מלאה) על הספסל של הקבוצה סיפק גמר נהדר מול פנרבחצ'ה של שארונאס יאסיקביצ'יוס, חברו לקבוצה לשעבר עימו זכה ביורוליג ב-2009 במדי פנאתינייקוס. בכל אופן בחזרה להווה, מונאקו עדין מהווה שם נרדף ביורוליג לקבוצת דרג ראשון עד שיוכח אחרת.

3. פנאתינייקוס

ארגין עתמאן. עבד נכון הקיץ (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 3

חוזק ליבה: 9.5

המשכיות: 7.5

מהלכים בקיץ: 9.25

פוטנציאל התקפי: 9.75

פוטנציאל הגנתי: 9

בונוס ניסיון יורוליג: 16

ציון משוקלל: 61.00

פנאתינייקוס הגיעה לפיינל פור ומשהו שם בחצי הגמר חרק ולא שטף, משהו שם פשוט לא היה זה ושחזור חצי הגמר מהעונה שעברה נראה כמעט הפוך לחלוטין. פנרבחצ'ה, גם עם ידיים מעט רועדות, הייתה טובה יותר ומשוחררת יותר. כמיטב המסורת, ארגין עתאמן חיזק את הקבוצה בשחקנים שמסוגלים לספק תרומה ולא סתם תרומה כי אם ממשית, ונכבדת לפי הצורך וגם מתי שרק אפשר.

קנדריק נאן . יחגוג עוד הרבה בפנאתינייקוס העונה? (רויטרס)

באופן מפתיע הירוקים לבנים ביצעו מספר שינויים בסגל, אפשר לומר כיאה לקבוצה שכשלה בפיינל פור ורוצה לזכות שוב ביורוליג. נכון שגם אפשר לומר שהיה ניתן גם לשמור על אותם שחקנים שעזבו, ואז לחכות לצמיחה, אבל המסר של פאו היה ברור והדירוג כמו גם הניסיון והכישרון בהתאם. הקבוצה של דימיטריס ינאקופולוס משתייכת לקבוצת האיכות הראשונה של היורוליג או במילים אחרות מועמדת פיינל פור – קונטנדרית אם תרצו.

2. פנרבחצ'ה

שאראס ושחקני פנרבחצ'ה בטירוף. ישחזרו את התמונות האלו גם העונה? (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 2

חוזק ליבה: 9

המשכיות: 8

מהלכים בקיץ: 8.75

פוטנציאל התקפי: 9.5

פוטנציאל הגנתי: 9

בונוס ניסיון יורוליג: 17.85

ציון משוקלל: 62.35

אלופת היורוליג מהעונה שעברה, זו שהגדירה מחדש את כל נושא הרכז וחשיבותו שכן שארונאס יאסיקביצ'יוס הוליך את הטורקים לזכייה שנייה במפעל, כאשר קבוצתו חסרה בדיוק את זה. מהעונה שעברה פנר מגיעה דומה, אבל גם שונה ויש שיאמרו שניתן לטעון אפילו שונה מאוד בגלל חשיבותם של אלו שעזבו, שלושה שמות מוכרים כשאחד מהם היה ללא פחות מסמל – מרקו גודוריץ' שעזב את איסטנבול לטובת מילאנו.

ווייד בולדווין. רוצה לחגוג גם בסיום העונה הקרובה (IMAGO)

גודוריץ' היה ללא פחות מהדבק של הקבוצה ואפילו יותר מכך, הוא זה שהלכו אליו ברגעי הקלאץ' (בין היתר), הוא היה לאחד הדברים היציבים ביותר ביורוליג וכעת הוא במילאנו. הטורקים איבדו גם את נייג'ל הייז דייויס לליגה הטובה בעולם ואת דיישון פייר, שבעניינו למען האמת אפשר לומר כי הכתובת הייתה על הקיר ועדיין גם אם ההמשכיות יכולה הייתה להיות יותר טובה עבור אלופת היורוליג, היא עדיין הצליחה לבצע כמה גיוסים מרשימים, במיוחד כאלו שמביאים אותה לפתיחת העונה בנקודת פתיחה מרשימה מאוד וגם צפויה מאוד.

1. אולימפיאקוס

סשה וזנקוב. מסתכל על פסגת היורוליג (IMAGO)

מקום בעונה שעברה: 1

חוזק ליבה: 9.7

המשכיות: 8.5

מהלכים בקיץ: 9.5

פוטנציאל התקפי: 9.5

פוטנציאל הגנתי: 9.5

בונוס ניסיון יורוליג: 16.5

ציון משוקלל: 63.20

שנה חלפה ונראה שדבר לא השתנה מבחינתה של הקבוצה מפיראוס, כן היו מעט שינויים, כן ישנן פציעות וכן הקבוצה כמו לא מעט אחרות עדיין נמצאת בשוק עם קיץ שהיה די מבלבל מבחינתה וכלל סיבוב פרסה בעניינו של ניקולה מילוטינוב, לצד התחזקות בדונטה הול וזאת לאחר שמוסטפה פאל גם ספג פציעה קשה מאוד שתחייב היעדרות ארוכת טווח. מבחינת המשכיות, האדומים לבנים של יורגוס ברצוקאס ניצחו בגזרת שמירה על השלד.

דונטה הול. החיזוק שאולימפיאקוס הייתה צריכה? (IMAGO)

הפוטנציאל ההתקפי וההגנתי שם, מהלכי הקיץ היו טובים ושוב גם הם ימשכו אל תוך הסתיו. אולימפיאקוס עתירת כישרון ויכולות ונראה שהדבר היחיד שהקבוצה מפיראוס צריכה להימנע ממנו, הוא המקום הראשון בתום העונה הסדירה. בכל זאת הקללה הזו הפכה לעניין של ממש, מצד שני מי יודע אולי השנה היא תגיע לסיומה, כך או כך נקודת הפתיחה של אולימפיאקוס השנה היא בתור הקבוצה הכי חזקה של התחרות.