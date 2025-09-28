“הפחד שיפטרו אותי זה לא מה שמוביל אותי”

מכבי פתח תקווה לא הייתה רחוקה הערב (ראשון) מלרשום משחק שלישי מתוך ארבעת האחרונים שבו היא לא מנצחת, אך מהפך דרמטי בניצוחם של סמואל אווסו וגל מעתוק המחליף, שהצליח להביא את השינוי, סידר לנועם שוהם שלוש נקודות יקרות מול הפועל עכו וירון הוכנבוים, שממשיכים לשקוע.

“האנרגיות שהכנסנו מהספסל עשו את השינוי. זה היה המשחק הכי פחות טוב שלנו השנה, המחצית הראשונה הייתה מחצית שלא מתאימה לקבוצת כדורגל שמכבדת את עצמה. זו הייתה מחצית מופקרת שבה השחקנים עשו את מה שהם רוצים במגרש. זו לא הקבוצה שלי, התביישתי ולקחתי את האשמה עליי שהקבוצה שלי נראית ככה”, הסביר המאמן המאושר נועם שוהם, את המחצית הראשונה הפחות טובה.

“אמרתי להם שיש להם עשר דקות במחצית השנייה לשנות את כל הדינמיקה. ברגע שראיתי שזה לא קורה, עשיתי את החילופים. עד עכשיו ברוב השנה החילופים שעשינו לא עזרו, אבל היום הם הביאו לנו את הניצחון וזה התפקיד של שחקני הספסל כי בשביל זה יש לנו סגל גדול. ראית גם שעידן דהן שנכנס הוא שחקן מאוד איכותי למרות שהוא לא בכושר. אני מקווה שעידן ורד יצטרף אלינו וגם יוסיף לנו”, הוסיף.

עידן ורד (חג'אג' רחאל)

עוד אמר: “מההתקפה אני פחות מודאג. אנחנו נגיע למצבים שלנו: פעם נשים ופעם נחמיץ. משחק ההגנה שלנו וחילוצי הכדור לא מספיק טובים. עבדנו על זה הרבה בשבוע שעבר, אבל לצערי זה לא תורגם הערב במגרש”.

הקושי לנצח: “זה הולך קשה כי הליגה הזאת קשה. בשנה שעברה אחרי סיבוב אחד הפועל כפר שלם והפועל ר”ג היו לפני הפועל ת”א והפועל פ”ת אם אני לא טועה ואלו היו שתי קבוצות עם תקציב גבוה מול קבוצות עם רבע תקציב. זו ליגה של אנרגיות ומשמעת ובסוף כשמתקיפים צריך להיות ממושמעים טקטית כי זה מה שיהיה נגדנו: עקצו אותנו במתפרצות ובהתקפות מעבר. נחזיק בכדור ב-70% מהמשחק, נבעט 20 בעיטות לשער ובסוף יבעטו לנו שתיים או שלוש בעיטות לשער ונרד מנוצחים”.

הקושי בתפקיד שלו: “הפחד שיפטרו אותי או שלא יפטרו אותי זה לא מה שמוביל אותי. אני עושה את מה שאני חושב שאני עושה הכי טוב ואם כל מאמן שיעמוד על הקווים יחשוב מה הוא יעשה אם הוא יפסיד? זה לא מעניין אותי”.

“כדורגל זה דבר דינמי, יש יו”ר למכבי פ”ת ולפני המשחק הוא בא ואמר לי שזה לא משנה מה יגידו ומה יעשו. שהוא לא פיטר מאמנים לפני המחזור ה-15 ובטח שלא אותך, שאני מאמין שתהיה איתנו, תעלה אותנו ליגה ותמשיך איתנו. מספיק שהוא אומר את המילה של התמיכה. אנחנו מערכת שלמה שצריכה לתמוך ולעודד ולהרים האחד את השני. זאת הדרך היחידה להצליח, לעלות ליגה ולעבור משברים”.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

מנגד, ירון הוכנבוים כצפוי היה מאוכזב מאוד בסיום וניסה לנתח מה קרה בדקות האחרונות: “מיכאל (מרנשטיין, ת.ח) נפצע ולא הייתה אפשרות להחליף אותו וגם השחקנים במרכז השדה התעייפו. היום היינו בהרכב חסר מאוד מול קבוצה איכותית מאוד ויחד עם זאת עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות בשביל לנצח את המשחק.

“גם כשהובלנו 0:1 הגענו לשני מצבים טובים מאוד להבקעת שער. בסוף? דווקא שני שחקנים רעננים הם אלה שהתחילו את הטעויות בשני השערים שספגנו. באיזשהו מקום סבלנו מחוסר יכולת, אולי אפילו חוסר מיומנות”.

המצב של עכו: “דווקא המשחק הזה מראה לי כמה אנחנו מסוגלים ועוד בהרכב רעוע בלי אפשרות לבצע חילופים בסוף. זה לא קל, זה רגע קשה מאוד כי כשאתה בתוך המשחק ובסוף יוצא ללא נקודות בכלל זה מאוד מתסכל. נצטרך לקחת יום או יומיים להתאושש ולחשוב על המשחק הבא. איך שם אנחנו כן מצליחים לנצח את המשחק ולא רק ראויים לנצח אותו. היום היינו ראויים”.