כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
153-225באיירן מינכן1
133-115בורוסיה דורטמונד2
127-75לייפציג3
913-175איינטרכט פרנקפורט4
96-75שטוטגרט5
88-105באייר לברקוזן6
79-105פ.צ. קלן7
79-95פרייבורג8
78-85סט. פאולי9
711-95הופנהיים10
711-85אוניון ברלין11
57-75וולפסבורג12
58-25המבורג13
46-55מיינץ14
414-85ורדר ברמן15
312-85אוגסבורג16
310-45היידנהיים17
212-55בורוסיה מנשנגלדבאך18

שוער המבורג הדף פנדל וחילץ 0:0 מאוניון ברלין

דניאל פרץ ככל הנראה ימשיך לשבת על הספסל אחרי שהאואר פרננדס הצליח למנוע מקבוצתו לספוג בדרך לתיקו. 1:2 לשטוטגרט, 1:1 בין הופנהיים ופרייבורג

|
לוקה ווסקוביץ' חוגג עם דניאל האואר פרננדס את הצלת הפנדל שלו (IMAGO)
לוקה ווסקוביץ' חוגג עם דניאל האואר פרננדס את הצלת הפנדל שלו (IMAGO)

המחזור החמישי בליגה הגרמנית הסתיים הערב (ראשון) עם שלושה משחקים שנעלו אותו, כשבמוקד המבורג הצליחה לחלץ 0:0 בחוץ מאוניון ברלין בזכות השוער איתו דניאל פרץ מתחרה על העמדה בין הקורות כשהוא הדף פנדל. בהתמודדויות הנוספות, שטוטגרט גברה 1:2 על קלן, פרייבורג והופנהיים נפרדו ב-1:1.

אוניון ברלין – המבורג 0:0

כנראה שכל שחקני ואנשי האורחת היו שמחים בדקה ה-10, כשדניאל האואר פרננדס שוער המבורג, הצליח להדוף פנדל. כולם, חוץ מדניאל פרץ שהבין שככל הנראה הבכורה בליגה במדי הקבוצה החדשה תמשיך לחכות לאור היכולת הטובה של הקולגה שלו. ההחמצה כנראה שיבשה את תכניות המארחת מבירת גרמניה, שהתקשתה להגיע למצבים בעוד חבריו של פרץ יכולים להיות מאוכזבים מכך שהמשחק הסתיים בתיקו מאופס שכן היו טובים יותר. בתוספת הזמן פאביו ויירה מהמבורג הורחק.

קלן – שטוטגרט 2:1

האדומים יכולים לרשום לעצמם שלושה ימים מוצלחים, זאת אחרי שהצליחו להשיג ניצחון בכורה מרשים בליגה האירופית בחמישי האחרון, וכעת, גם לקחת שלוש נקודות במשחק חוץ שכלל מהפך מול העולה החדשה. יאקוב קמינסקי העלה את ה’תיישים’ ליתרון, אבל ארמדין דמירוביץ’ דאג לאזן את התוצאה מהנקודה הלבנה. לקראת הסיום, בדקה ה-81, ג’ושע וגנומן הצליח לקבוע את תוצאת הסיום כשהפך והעניק לאורחת ניצחון.

שחקני שטוטגרט מרוצים (IMAGO)שחקני שטוטגרט מרוצים (IMAGO)

פרייבורג – הופנהיים 1:1

משחק של תשעים דקות התנקז לעשר דקות בלבד בין הדקות ה-3 ל-13. לוקאש קובלר פתח את “החגיגה” כאמור בדקה השלישית, כשהצליח למצוא את הרשת כבר בהתקפה המסוכנת הראשונה של המארחת ולאחר בדיקת VAR השופט אישר את השער, אלא שהאורחת הצליחה להגיב עשר דקות מאוחר יותר, בזכות כדור רוחב של ולדימיר צופאל שמצא את פיסניק אסלאני, והאחרון קבע חלוקת נקודות.

ולדימיר צופאל מול דני שחרהאנט (IMAGO)ולדימיר צופאל מול דני שחרהאנט (IMAGO)
