"היד קלה על ההדק מול הקטנות, רוצים יחס שווה"

למרות ששיחקה בחיסרון מספרי כמעט לאורך כל המשחק, ועל אף הרחקתו של מוחמד אבו ניל, בני סכנין רשמה הערב (ראשון) 0:0 ביתי ויקר מול מכבי תל אביב. הצהובים החמיצו פנדל עמוק בתוספת הזמן שאיאד עבו אביד תפס את עמדת השוער, כששגיב יחזקאל החמיץ בדרך לחלוקת הנקודות.

מאמן הקבוצה מהמגזר, שרון מימר, אמר כשנשאל על הפנדל בסיום: “לפעמים יש אמוציות של משחק. שיהיה ברור לכולם, אני אף פעם לא מתלונן על טעויות שיפוט. לפעמים אני מרגיש שאני לא מקבל אותו יחס וכבוד כמו לקבוצה השנייה”.

על שביעות הרצון מקבוצתו הוסיף: “מהדקה ה-14 היינו ב-10 שחקנים מול קבוצה עוצמתית ואירופאית, ברמות הכי גבוהות שיש בארץ, ונטרלנו אותה בצורה מדהימה. הצלחנו גם לצאת למעברים ולהגיע לקצת מצבים”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

“תמיד היד קלה על ההדק מול קבוצות יותר קטנות, וקשה מול קבוצות גדולות. אנחנו רוצים לקבל את היחס שמגיע לנו, אנחנו מאותה הליגה. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מקבלים יחס שווה, לאו דווקא במשחק הזה אלא בכל משחק”, הסביר מימר.

לגבי היכולת שמציגה הקבוצה שלו: “מי שראה את סכנין עד עכשיו חוץ מהמשחק מול בית”ר ירושלים, באשדוד עשינו דקות טובות, מול הפועל חיפה ומכבי תל אביב היינו בחיסרון מספרי, ומול הפועל באר שבע הרבה פעמים הגענו לאיזורים המסוכנים. יש כאן שחקנים שרק הגיעו ומתחברים, אני מאוד מאמין בקבוצה ובטוח שהעתיד יהיה ורוד”.

אוהד אסולין מראה לגליד אוטנגה את הכרטיס האדום (עמרי שטיין)

על האדום השני ברצף שקיבל גליד אוטנגה: “לא משהו שצריך לקרות, שחקן צריך ללמוד וזה. הוא קיבל הזדמנות שנייה להראות שהוא למד מהטעות, אני לא ראיתי מה קרה. נראה ונחליט”.

איאד אבו עביד: ”זה לא משהו שיצא לי להיתקל לאורך כל הקריירה. בנוער היה לי מצב דומה ולקחתי את הפנדל. אני מכיר את שגיב יחזקאל הרבה זמן, אמרו לי לפני לאן לזנק, והיה לנו מזל”.

על כך שלא היה אמור להיות בסגל בגלל פציעה: “לא התאמנתי כל השבוע, אני עושה טיפולים עם הפיזיותרפיסט כי יש לי בעיה בכף הרגל שמלווה אותי כבר תקופה. לא הייתי אמור להיות בסגל, אבל יש דברים מלמעלה”.

עוד הוסיף הבלם: “שרון מימר דיבר איתי, ביקש שאביא את המנהיגות. יש לנו הרבה שחקנים צעירים, אני מעבר לעוד שחקן, אני הקפטן, נותן דוגמה”. על התוצאה המרשימה מול אלופת המדינה: “במיוחד פה בדוחא עם הקהל שלנו לא קל להוציא נקודות. בפן המנטלי המשמעות של הנקודה היא הרבה מעבר”.