גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

ראשל"צ גברה על נתניה במשחק על המקום התשיעי

בניסוי הכלים האחרון של שתי הקבוצות לפני פתיחת העונה בליגה בעוד שבועיים, הכתומים, בהובלתו של מרכוס וויליאמס (19 נק') ניצחו 83:93 את היהלומים

די ג'יי ברנס (אורן בן חקון)
די ג'יי ברנס (אורן בן חקון)

אליצור נתניה ומכבי ראשון לציון, שתי הקבוצות שנוצחו בשלב הפליי-אין של גביע ווינר סל, נפגשו הערב (ראשון) באנרבוקס שבחדרה למאבק על מקומות 10–9 בטורניר, בסיומו הכתומים יצאו עם ידיהם על העליונה עם 83:93 על חשבון היהלומים.

לאחר רבע ראשון צמוד שהסתיים ב-15:16 לנתניה, ראשון לציון פתחה מבערים וירדה ביתרון של 12 הפרש אל המחצית. ברבע השלישי היהלומים צימקו את ההפרש ל-8 נקודות, אך לבסוף הקבוצה מעיר היין הצליחה לשמור על ההובלה ולהבטיח את הניצחון והמקום התשיעי בטורניר.

קלעו למכבי ראשון לציון: מרכוס וויליאמס 19 נקודות, ג’יי ג’יי קפלן 15, קווה גרנט 14, קליל אחמד 13, אמין סטיבנס ודי ג’יי ברנס 10 כ”א, ליאור ברמן וג’וש פרוינד 6 כ”א.

קלעו לאליצור נתניה: אוטיס פרייז’ר 26 נקודות, קיילב בון 22, אור קורנליוס 15, שאק ביוקנן 11, דורי סהר 7 ובוריס בוגוסלבסקי 2.

נתניה פתחה את הטורניר בניצחון על הפועל גליל עליון 61:72 בכפר בלום, תוצאה שהבטיחה לה לכל הפחות את המקום בפליי-אין, ולבסוף אכן נאלצה לעבור בשלב זה, לאחר שנכנעה להפועל חולון 82:79 במשחק על ראשות בית ג'. במאבק על הכרטיס לרבע הגמר נכנעו הצהובים־שחורים לבני הרצליה 88:80 בחדרה.

ראשון לציון החלה את הקמפיין שלה בהפסד להפועל ירושלים 83:79 בחוץ, המשיכה לניצחון על הפועל באר שבע/דימונה 72:89 בבית וסיימה את שלב הבתים במאזן 2:1 אחרי שנכנעה למכבי רמת גן 83:75 בזיסמן – אך הפרש סלים עדיף מזה של האחרונה סידר לה את המקום השלישי בבית א' ושלח אותה לפליי-אין, שם הפסידה לעירוני קריית אתא 82:70 בחדרה.

