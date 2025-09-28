ראשל"צ גברה על נתניה במשחק על המקום התשיעי

אליצור נתניה ומכבי ראשון לציון, שתי הקבוצות שנוצחו בשלב הפליי-אין של גביע ווינר סל, נפגשו הערב (ראשון) באנרבוקס שבחדרה למאבק על מקומות 10–9 בטורניר, בסיומו הכתומים יצאו עם ידיהם על העליונה עם 83:93 על חשבון היהלומים.

לאחר רבע ראשון צמוד שהסתיים ב-15:16 לנתניה, ראשון לציון פתחה מבערים וירדה ביתרון של 12 הפרש אל המחצית. ברבע השלישי היהלומים צימקו את ההפרש ל-8 נקודות, אך לבסוף הקבוצה מעיר היין הצליחה לשמור על ההובלה ולהבטיח את הניצחון והמקום התשיעי בטורניר.

קלעו למכבי ראשון לציון: מרכוס וויליאמס 19 נקודות, ג’יי ג’יי קפלן 15, קווה גרנט 14, קליל אחמד 13, אמין סטיבנס ודי ג’יי ברנס 10 כ”א, ליאור ברמן וג’וש פרוינד 6 כ”א.

קלעו לאליצור נתניה: אוטיס פרייז’ר 26 נקודות, קיילב בון 22, אור קורנליוס 15, שאק ביוקנן 11, דורי סהר 7 ובוריס בוגוסלבסקי 2.

נתניה פתחה את הטורניר בניצחון על הפועל גליל עליון 61:72 בכפר בלום, תוצאה שהבטיחה לה לכל הפחות את המקום בפליי-אין, ולבסוף אכן נאלצה לעבור בשלב זה, לאחר שנכנעה להפועל חולון 82:79 במשחק על ראשות בית ג'. במאבק על הכרטיס לרבע הגמר נכנעו הצהובים־שחורים לבני הרצליה 88:80 בחדרה.

ראשון לציון החלה את הקמפיין שלה בהפסד להפועל ירושלים 83:79 בחוץ, המשיכה לניצחון על הפועל באר שבע/דימונה 72:89 בבית וסיימה את שלב הבתים במאזן 2:1 אחרי שנכנעה למכבי רמת גן 83:75 בזיסמן – אך הפרש סלים עדיף מזה של האחרונה סידר לה את המקום השלישי בבית א' ושלח אותה לפליי-אין, שם הפסידה לעירוני קריית אתא 82:70 בחדרה.