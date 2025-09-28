פרסים לינאי ואלונה ברקת בכנס מרכז "הפועל"

מרכז ״הפועל״ ערכה הערב (ראשון) את כנס האלופות ואלופים 2025, שנערך באולם אירועים ״עדן על המים״ בניר אליהו, בו ספורטאים שונים משלל ענפי ספורט אשר מתחרים תחת הפועל, קיבלו פרסים והערכה על הפעילות שלהם בספורט בשנה האחרונה.

אל האירוע הגיעו ספורטאים ממועדוני הספורט השונים של המרכז אשר הגיעו להישגים מרשימים בעונה החולפת, כשבין היתר הוקירו בטקס את הישגי הפועל באר שבע שזכתה בגביע המדינה לעונת 2024/2025, בני פלפלה כפר קאסם שזכתה בליגת האלופות לכדורגל חופים, הפועל תל אביב בכדורסל שזכתה ביורוקאפ, ועוד מועדונים רבים מענפי הספורט השונים שזכו באליפויות ובגביעים בעונה החולפת.

בין אנשי הספורט שהגיעו לחלוק ולקבל כבוד, הגיעו בעלי הפועל באר שבע בכדורגל אלונה ברקת, בעלי הפועל תל אביב בכדורסל עופר ינאי, השייטות תמר שטיינברג ודניאלה פלג יחד עם המאמן ושייט העבר שחר צוברי, ועוד אנשי ספורט רבים שלוקחים חלק במרכז הפועל.

אלונה ברקת עם הפרס להפועל באר שבע (לילך וויס-רוזנברג)

עופר ינאי שיתף לפני הטקס בקשר של הפועל לספורטאים הישראלים: “הסיסמה ההיסטורית של הספורט של הפועל, זה שזה ספורט לאלפים ולא לאלופים. אז האתגר הגדול זה לראות שאתה מצליח להביא את הספורט שייגע בכמה שיותר לבבות, ולדעתי הזכייה שלנו ביורוקאפ בשנה שעברה, רגע לפני ליל הסדר, אז נגענו בהמון לבבות.

מצד שני, צריך גם לשמור את הספורטאים שלנו ברמה הגבוהה ביותר מקצועית, הספורטאים שלנו ראויים לכל ההערצה, זה לא קל להיות ספורטאי ישראלי והם הזרוע הדיפלומטית הכי אפקטיבית של מדינת ישראל. אז מאוד שמח מההצלחה של הספורטאים שלנו, ומקווה שהשנה נמשיך ונצליח, שנעמוד במטרות שלנו כספורטאים ושכולם יהיו בריאים, ויצליחו”.

הפרסים שחולקו בכנס (לילך וויס-רוזנברג)

כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)

גם המאמן הלאומי של נבחרת הנשים בגלישת רוח שחר צוברי, סיפר על הליווי ועל הערב המרגש: “האירוע הזה הוא של הפועל, והוא בא להראות ולהוציא החוצה את ההישגים שהיו בשנה האחרונה לספורטאים שלנו. זה בעצם להוקיר תודה ולתת אות הערכה לספורטאים המצטיינים השנה, ולדעתי גם אם תשאלו את הספורטאים, זה נותן להם תחושת שייכות, בטחון, והרבה כבוד, וזה חשוב מאוד שערבים כאלה קורים, בשבילם.

זה מאוד מרגש לראות ספורטאים שלי יוצאים עם פרסים על הישגים שלהם, בסופו של דבר הדרך בספורט היא אוסף של ניצחונות שאתה צובר בדרך וזה עוד סוג של ניצחון קטן, וזה כיף ומרגש גם לי וגם להם, גם איגוד השייט והוועד האולימפי שתומכים בנו, וגם הפועל שמראים חלק מזה בערב כאן, אז נותן עוד מוטיבציה ורצון להמשיך לייצג את המוסדות האלה, ובמיוחד את המדינה, בכבוד”.

כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)

הזוכות בפרסים בכנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)

לאחר שחר, גם אחת השייטות אותן הוא מאמן, אלופת אירופה בשנה החולפת דניאלה פלג, סיפרה על הצד של הספורטאית כאשר היא נתמכת על ידי ארגון כמו הפועל: “הפועל זה גוף שתומך בנו לאורך כל השנה, וזה כיף לדעת שיש גוף כזה גדול שעומד מאחורייך, עוזר במה שצריך. אני מרגישה את זה בכל דבר שאני עושה, באימונים, בנסיעות או בתחרויות, זה תמיד רגיש שיש מישהו שרואה אותך ותומך, יודע מה אתה כספורטאי צריך כדי להצליח, והם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי בתור ספורטאית”.