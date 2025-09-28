יום ראשון, 28.09.2025 שעה 22:52
כדורגל ישראלי

פרסים לינאי ואלונה ברקת בכנס מרכז "הפועל"

בעלי הפועל ת"א בכדורסל והפועל ב"ש בכדורגל קיבלו הוקרה בשם המועדונים על הישגיהם, כמו עוד ספורטאים שונים משלל ענפים: "הם ראויים לכל ההערצה"

|
עופר ינאי עם הפרס להפועל תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)
עופר ינאי עם הפרס להפועל תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)

מרכז ״הפועל״ ערכה הערב (ראשון) את כנס האלופות ואלופים 2025, שנערך באולם אירועים ״עדן על המים״ בניר אליהו, בו ספורטאים שונים משלל ענפי ספורט אשר מתחרים תחת הפועל, קיבלו פרסים והערכה על הפעילות שלהם בספורט בשנה האחרונה.

אל האירוע הגיעו ספורטאים ממועדוני הספורט השונים של המרכז אשר הגיעו להישגים מרשימים בעונה החולפת, כשבין היתר הוקירו בטקס את הישגי הפועל באר שבע שזכתה בגביע המדינה לעונת 2024/2025, בני פלפלה כפר קאסם שזכתה בליגת האלופות לכדורגל חופים, הפועל תל אביב בכדורסל שזכתה ביורוקאפ, ועוד מועדונים רבים מענפי הספורט השונים שזכו באליפויות ובגביעים בעונה החולפת.

בין אנשי הספורט שהגיעו לחלוק ולקבל כבוד, הגיעו בעלי הפועל באר שבע בכדורגל אלונה ברקת, בעלי הפועל תל אביב בכדורסל עופר ינאי, השייטות תמר שטיינברג ודניאלה פלג יחד עם המאמן ושייט העבר שחר צוברי, ועוד אנשי ספורט רבים שלוקחים חלק במרכז הפועל.

אלונה ברקת עם הפרס להפועל באר שבע (לילך וויס-רוזנברג)אלונה ברקת עם הפרס להפועל באר שבע (לילך וויס-רוזנברג)

עופר ינאי שיתף לפני הטקס בקשר של הפועל לספורטאים הישראלים: “הסיסמה ההיסטורית של הספורט של הפועל, זה שזה ספורט לאלפים ולא לאלופים. אז האתגר הגדול זה לראות שאתה מצליח להביא את הספורט שייגע בכמה שיותר לבבות, ולדעתי הזכייה שלנו ביורוקאפ בשנה שעברה, רגע לפני ליל הסדר, אז נגענו בהמון לבבות.

מצד שני, צריך גם לשמור את הספורטאים שלנו ברמה הגבוהה ביותר מקצועית, הספורטאים שלנו ראויים לכל ההערצה, זה לא קל להיות ספורטאי ישראלי והם הזרוע הדיפלומטית הכי אפקטיבית של מדינת ישראל. אז מאוד שמח מההצלחה של הספורטאים שלנו, ומקווה שהשנה נמשיך ונצליח, שנעמוד במטרות שלנו כספורטאים ושכולם יהיו בריאים, ויצליחו”.

הפרסים שחולקו בכנס (לילך וויס-רוזנברג)הפרסים שחולקו בכנס (לילך וויס-רוזנברג)
כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)

גם המאמן הלאומי של נבחרת הנשים בגלישת רוח שחר צוברי, סיפר על הליווי ועל הערב המרגש: “האירוע הזה הוא של הפועל, והוא בא להראות ולהוציא החוצה את ההישגים שהיו בשנה האחרונה לספורטאים שלנו. זה בעצם להוקיר תודה ולתת אות הערכה לספורטאים המצטיינים השנה, ולדעתי גם אם תשאלו את הספורטאים, זה נותן להם תחושת שייכות, בטחון, והרבה כבוד, וזה חשוב מאוד שערבים כאלה קורים, בשבילם.

זה מאוד מרגש לראות ספורטאים שלי יוצאים עם פרסים על הישגים שלהם, בסופו של דבר הדרך בספורט היא אוסף של ניצחונות שאתה צובר בדרך וזה עוד סוג של ניצחון קטן, וזה כיף ומרגש גם לי וגם להם, גם איגוד השייט והוועד האולימפי שתומכים בנו, וגם הפועל שמראים חלק מזה בערב כאן, אז נותן עוד מוטיבציה ורצון להמשיך לייצג את המוסדות האלה, ובמיוחד את המדינה, בכבוד”.

כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)כנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)
הזוכות בפרסים בכנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)הזוכות בפרסים בכנס מרכז "הפועל" (לילך וויס-רוזנברג)

לאחר שחר, גם אחת השייטות אותן הוא מאמן, אלופת אירופה בשנה החולפת דניאלה פלג, סיפרה על הצד של הספורטאית כאשר היא נתמכת על ידי ארגון כמו הפועל: “הפועל זה גוף שתומך בנו לאורך כל השנה, וזה כיף לדעת שיש גוף כזה גדול שעומד מאחורייך, עוזר במה שצריך. אני מרגישה את זה בכל דבר שאני עושה, באימונים, בנסיעות או בתחרויות, זה תמיד רגיש שיש מישהו שרואה אותך ותומך, יודע מה אתה כספורטאי צריך כדי להצליח, והם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי בתור ספורטאית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */