יום ראשון, 28.09.2025 שעה 22:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
129-107אספניול6
119-87חטאפה7
1010-117סביליה8
108-77אתלטיק בילבאו9
97-96בטיס10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
75-56אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"לאמין ימאל החזיר את האלופה לכס המלכות"

הכוכב שב מהפציעה והעלה את ברצלונה לפסגה עם בישול ב-1:2 על סוסיאדד. בקטלוניה חגגו: "מבריק בצורה מעליבה", "לואיס אנריקה - שים לב שהוא חזר"

|
לאמין ימאל מאושר (IMAGO)
לאמין ימאל מאושר (IMAGO)

ברצלונה פגשה הערב (ראשון) את ריאל סוסיאדד וידעה שניצחון יקנה לה עלייה לפסגה, זאת לאור החמישייה שקיבלה ריאל מדריד מאתלטיקו מדריד אתמול. החבורה של האנזי פליק ידעה להשלים את המשימה עם 1:2 על הבאסקים אחרי מהפך במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית, בדרך כאמור לכבוש את המקום הראשון.

התגובות בתקשורת הקטלונית לא איחרו להגיע, עם שבחים רבים ללאמין ימאל ששב מהפציעה היישר לבישול נהדר לרוברט לבנדובסקי: “ימאל החזיר את האלופה לכס המלכות”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. “לקח לו דקה בלבד להביא להשלמת הקאמבק”, עוד הוסיפו. ב’ספורט’ המשיכו להחמיא בצורה קולעת לכוכב בן ה-18 של הבלאוגרנה: “לאמין ימאל צריך מעט מאוד כדי לעשות כל כך הרבה”.

בתקשורת של מדריד הפנו זרקור לפאריס סן ז’רמן, היריבה הבאה של בארסה בליגת האלופות: “לואיס אנריקה שים לב, לאמין ימאל חזר”. ב’אס’ הגדילו לומר על המהלך האישי של ימאל שהוביל לשער המכריע בהתמודדות: “הופעה מבריקה בצורה מעליבה”.

המוליכה החדשה: ברצלונה מנצחת את סוסיאדד

העיתונות המקומית התייחסה לא רק ללאמין ימאל. פליק פתח עם הרכב שונה מאוד מבדרך כלל, גם לאור הפציעות של שחקנים מרכזיים בסגל שלו וגם כחלק ממתן המנוחה וחלוקת הדקות לפני המפגש מול אלופת אירופה בצ’מפיונס. על רוני ברדג’י למשל שהתחיל ב-11 נכתב: “היה נועז, אך התקשה לפרוץ את ההגנה של סוסיאדד”. על דרו הצעיר רשמו: “התחיל טוב, אבל עם שמירה צמודה עליו הוא התקשה להסתובב ולחלק מסירות שהן לא לרוחב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */