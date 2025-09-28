מאז עונת 1993/94: הרצף השלילי של מכבי נמשך

מכבי תל אביב קיוותה להמשיך הערב (ראשון) בפתיחת העונה הנהדרת שלה במשחק לא פשוט באצטדיון דוחא, אך למרות ששיחקה דקות רבות מול עשרה שחקנים ובסוף אף קיבלה פנדל מול איאד אבו עביד בשער, היא נכשלה במשימה וסיימה ב-0:0.

לאחר ארבעה ניצחונות מהפתיחה, הצהובים נעצרו בניסיון לפתוח בצורה מושלמת אחרי חמישה משחקים. את ההישג הזה הקבוצה לא עשתה 32 שנים, מאז עונת 1993/94.

אז מכבי תל אביב עשתה את זה עם 11 ניצחונות רצופים ו-13 ב-14 המשחקים הראשונים, אך מאז פעם אחר פעם נעצרה עד המחזור החמישי ולא התקרבה לאותו הרצף.

אם העונה הייתה זו סכנין במחזור החמישי, בעונה שעברה הייתה זו עירוני טבריה שעצרה אותה באותו המחזור עם 1:1 מפתיע בבלומפילד. בעונה לפני זה נעצרה מול בני ריינה במחזור השלישי. בשלוש העונות האחרונות השיגה האלופה ארבעה ניצחונות בחמשת משחקי הפתיחה, כשכל פעם נעצרה על ידי קבוצה אחרת.

הפעם מכבי תל אביב פתחה את העונה בסערה עם רביעיות לרשת של מכבי נתניה, עירוני טבריה והפועל פתח תקווה. היא המשיכה לניצחון בתוך תוספת הזמן מול הפועל ירושלים, והייתה יכולה לעשות דבר דומה היום, אלא שכאמור זה לא קרה.