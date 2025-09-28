יום ראשון, 28.09.2025 שעה 22:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
129-107אספניול6
119-87חטאפה7
1010-117סביליה8
108-77אתלטיק בילבאו9
97-96בטיס10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
75-56אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

לאמין ימאל חזר ותוך דקה בישל לבארסה יתרון

ילד הפלא נעדר לאחרונה בגלל פציעה, עלה בדקה ה-58 וכבר בדקה ה-59 מצא בכדור גדול את לבנדובסקי על מנת לעלות את הקטלונים ל-1:2 על סוסיאדד. צפו

|
רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

קשה לומר שברצלונה תלויה בלאמין ימאל, כי היא אכן מנצחת גם בלעדיו, אבל כמה שהקבוצה נראית טוב יותר בלעדיו. הקטלונים אירחו את ריאל סוסיאדד היום (ראשון, שידור חי בערוץ ONE) והתקשו עם 1:1 במחצית. אז ילד הפלא של הכדורגל העולמי, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה, עלה בדקה ה-58, ותוך דקה עשה את שלו.

לאמין ימאל עלה כאמור בשוויון בין הצדדים, ותוך כדקה הוא קיבל כדור בצד ימין ובמהלך אופייני שלו חלף על פני השומר, הרים כדור ובישל לרוברט לבנדובסקי את ה-1:2 בדקה ה-59, מה שהתברר בסוף גם כבישול המנצח וכזה שחתם את תוצאת המשחק. צפו בלאמין ימאל עולה ותוך דקה נותן יתרון לברצלונה על סוסיאדד בנגן.

צפו: לאמין ימאל חזר ובישל תוך שתי דקות

אגב, לפני המשחק הספרדי הציג לעיני אצטדיון מונז’ואיק גדוש את פרס השחקן הצעיר שקיבל בטקס של כדור הזהב, והראה אותו לכולם. לא מופרך בכלל שבעוד שנה בדיוק הוא יציג לקאמפ נואו את פרס כדור הזהב ולא את פרס השחקן הצעיר.

לאמין ימאל עם פרס צעיר השנה (IMAGO)לאמין ימאל עם פרס צעיר השנה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
