לאמין ימאל חזר ותוך דקה בישל לבארסה יתרון

קשה לומר שברצלונה תלויה בלאמין ימאל, כי היא אכן מנצחת גם בלעדיו, אבל כמה שהקבוצה נראית טוב יותר בלעדיו. הקטלונים אירחו את ריאל סוסיאדד היום (ראשון, שידור חי בערוץ ONE) והתקשו עם 1:1 במחצית. אז ילד הפלא של הכדורגל העולמי, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה, עלה בדקה ה-58, ותוך דקה עשה את שלו.

לאמין ימאל עלה כאמור בשוויון בין הצדדים, ותוך כדקה הוא קיבל כדור בצד ימין ובמהלך אופייני שלו חלף על פני השומר, הרים כדור ובישל לרוברט לבנדובסקי את ה-1:2 בדקה ה-59, מה שהתברר בסוף גם כבישול המנצח וכזה שחתם את תוצאת המשחק. צפו בלאמין ימאל עולה ותוך דקה נותן יתרון לברצלונה על סוסיאדד בנגן.

צפו: לאמין ימאל חזר ובישל תוך שתי דקות

אגב, לפני המשחק הספרדי הציג לעיני אצטדיון מונז’ואיק גדוש את פרס השחקן הצעיר שקיבל בטקס של כדור הזהב, והראה אותו לכולם. לא מופרך בכלל שבעוד שנה בדיוק הוא יציג לקאמפ נואו את פרס כדור הזהב ולא את פרס השחקן הצעיר.