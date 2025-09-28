יום ראשון, 28.09.2025 שעה 21:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

אוהדי מכבי ת"א טוענים לאלימות מאוהדי סכנין

חמור: לפי עדות של אוהד, כ-60-70 אוהדים מקומיים בשחור חיכו לכל רכב שבו לבשו צהוב. "עשרות קפצו על רכבים וממטירים אבנים. זה פיגוע, לא פחות"

|
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

לא פעם ולא פעמיים שמענו על מקרים של אלימות של קהל במשחקים נגד בני סכנין. הפעם, אוהדי מכבי תל אביב טוענים שהם עברו דבר דומה לפני המשחק שלהם נגד הצפוניים היום (ראשון), בדרך לדוחא למשחק במסגרת המחזור החמישי בליגת העל.

אוהד כתב ב-X (לשעבר טוויטר): “בכניסה לסכנין, בדרך למשחק כדורגל, עשרות של ערבים קופצים על רכבים של אוהדי מכבי וממטירים עליהם אבנים. זה לא ניסיון לינץ’, זה פיגוע לכל דבר ועניין. זה לא ‘עוד אירוע חריג’, זו מציאות מסוכנת שחוזרת על עצמה בכל עונה מחדש, ואי אפשר להמשיך לעצום עיניים. מנהלת הליגה לא יכולה לשבת מנגד ולעצום עיניים נגד המשחקים בשטח עוין שנקרא סכנין”.

עוד כתב בפוסט: “כל עוד משחקים מתקיימים בתנאים כאלה, מדובר בהפקרת אוהדים ובזילות מוחלטת של חיי אדם. במדינת ישראל אסור שמי שבא לעודד את הקבוצה שלו יחזור עם פחד על החיים. מנהלת הליגה, המשטרה, המדינה, כולם חייבים לתת תשובות ולעמוד על זה. כי מה שהיה שם זה פיגוע, ולא פחות”.

עדות של מישהו שהיה שם הגיעה ל-ONE: “חיכו לכל רכב שעבר ברחוב איזה 60-70 אוהדי סכנין בשחור. כל רכב שהיה עם חולצה של מכבי קפצו עליו, והיה פקק”.

