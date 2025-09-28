יום ראשון, 28.09.2025 שעה 20:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בגליל עליון מודאגים, פציעה קשה ללי בנס ציונה

הצפוניים לא רגועים והחלפת חלק מהזרים על הפרק, אך יש אופטימיות מהחזרה של אדם ואביבי, אלברט מתאמן. עוד בליגה: דלקת בברך לכוכב הגדול של הכתומים

|
גוני יזרעאלי (רדאד ג'בארה)
גוני יזרעאלי (רדאד ג'בארה)

בהפועל גליל עליון יצאו מודאגים מאוד מהיכולת החלשה של הקבוצה בתבוסה הביתית לעירוני רעננה ביום שישי עם 85:56. בכלל, הקבוצה הפסידה עד כה בכל משחקיה בגביע ווינר. "כרגע אנחנו נראים כמו הקבוצה החלשה בליגה", אמרו במועדון. "נהיה חייבים שינויים".

במועדון מודים שכל האפשרויות על השולחן, כולל החלפת חלק מהזרים. "הפציעות של נועם אביבי ורז אדם השפיעו", אמר גורם בהנהלת הקבוצה. "אבל בהחלט נראה שנצטרך להתחזק כדי להישאר בליגה”. אדם צפוי לחזור במהלך השבוע הקרוב.

אביבי אמור לחזור עוד כשבועיים, כך שבקבוצה בונים על כך שהשניים יעמדו לזכות המאמן, גוני יזרעאלי, למחזור הראשון של הליגה, ב-12.10, מול הפועל העמק. בריילי אלברט, ששייך למכבי ת''א, מתאמן עם הקבוצה, לאחר שנבחן בנתניה אך לא הוחתם. יש לציין כי אלברט עדיין לא קיבל את האזרחות הישראלית וכל עוד זה לא קורה, החתמתו בגליל לא על הפרק. 

רז אדם (רועי כפיר)רז אדם (רועי כפיר)

נס ציונה: דמיון לי נפצע ועלול להיעדר זמן רב

הגארד של עירוני נס ציונה, דמיון לי, שחתם הקיץ באחת ההחתמות הגדולות והמפתיעות שהיו בכדורסל הישראלי, סובל מדלקת בברכו ועלול להיעדר תקופה ארוכה מהמגרשים. במועדון כבר מחפשים לו מחליף. 

לי (32, 1.98), הגיע ללב המושבה לאחר 8 עונות ב-NBA, במהלכן זכה באליפות עם גולדן סטייט (21/22). בעונה שעברה שיחק בפיניקס. בשבוע שעבר החל להתלונן על רגישות בברכו והתגלתה דלקת לא פשוטה בברך, שעלולה להשבית אותו בין חודש וחצי לחודשיים.

דמיון לי (IMAGO)דמיון לי (IMAGO)
