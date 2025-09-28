בגליל עליון מודאגים, פציעה קשה ללי בנס ציונה

בהפועל גליל עליון יצאו מודאגים מאוד מהיכולת החלשה של הקבוצה בתבוסה הביתית לעירוני רעננה ביום שישי עם 85:56. בכלל, הקבוצה הפסידה עד כה בכל משחקיה בגביע ווינר. "כרגע אנחנו נראים כמו הקבוצה החלשה בליגה", אמרו במועדון. "נהיה חייבים שינויים".

במועדון מודים שכל האפשרויות על השולחן, כולל החלפת חלק מהזרים. "הפציעות של נועם אביבי ורז אדם השפיעו", אמר גורם בהנהלת הקבוצה. "אבל בהחלט נראה שנצטרך להתחזק כדי להישאר בליגה”. אדם צפוי לחזור במהלך השבוע הקרוב.

אביבי אמור לחזור עוד כשבועיים, כך שבקבוצה בונים על כך שהשניים יעמדו לזכות המאמן, גוני יזרעאלי, למחזור הראשון של הליגה, ב-12.10, מול הפועל העמק. בריילי אלברט, ששייך למכבי ת''א, מתאמן עם הקבוצה, לאחר שנבחן בנתניה אך לא הוחתם. יש לציין כי אלברט עדיין לא קיבל את האזרחות הישראלית וכל עוד זה לא קורה, החתמתו בגליל לא על הפרק.

רז אדם (רועי כפיר)

נס ציונה: דמיון לי נפצע ועלול להיעדר זמן רב

הגארד של עירוני נס ציונה, דמיון לי, שחתם הקיץ באחת ההחתמות הגדולות והמפתיעות שהיו בכדורסל הישראלי, סובל מדלקת בברכו ועלול להיעדר תקופה ארוכה מהמגרשים. במועדון כבר מחפשים לו מחליף.

לי (32, 1.98), הגיע ללב המושבה לאחר 8 עונות ב-NBA, במהלכן זכה באליפות עם גולדן סטייט (21/22). בעונה שעברה שיחק בפיניקס. בשבוע שעבר החל להתלונן על רגישות בברכו והתגלתה דלקת לא פשוטה בברך, שעלולה להשבית אותו בין חודש וחצי לחודשיים.