פיב"א תבחן: שינוי ייחודי לישראל בחוק הצ'אלנג'

הכנס השנתי של מאמני ליגת ווינר סל ואיגוד השופטים נערך הבוקר (ראשון) בכפר המכביה ברמת גן. נציגי כל הקבוצות השתתפו בשיח פתוח ובדיון חוקה מסקרן עם השופט הבינלאומי ספי שמש, בו השתתפו גם יו"ר איגוד השופטים אסי שלם, מנהל האגף המקצועי של איגוד השופטים משה ביטון וחבר הוועדה המקצועית ו-ועדת ההדרכה של איגוד השופטים, שופט העבר ומדריך פיב"א ארז גוריון, והמאמנים הראשיים עודד קטש, יונתן אלון, דני פרנקו, יהוא אורלנד, שמוליק ברנר, עמית שרף, שרון אברהמי, גוני יזרעאלי, רמי הדר, אלדד בנטוב, עידן אבשלום, שרון דרוקר, שי סגלוביץ' ועוזר המאמן ברק לדרר.

בדיון הוצגו מספר מקרים מהעונה החולפת בליגת ווינר סל וממשחקי העונה בגביע ווינר סל ובסופרקאפ הסופר החברתי, בה הסבירו נציגי איגוד השופטים את השריקות שנלקחו וענו לשאלות המאמנים. כן הוסבר על ידי השופטים שיינתן דגש העונה על התנהגות ספסלים, הישארות מאמנים בתחום הטכני ואינטרקציה מוגזמת בין שחקנים על הפרקט.

במהלך הכנס הוצג חידוש ייחודי לכדורסל הישראלי שייבחן בהמשך על ידי פיב"א: שינוי בחוק המוניטור, אותו יזם איגוד השופטים בישראל. החל מעונת המשחקים 2025/26 בליגות המקצועניות בישראל, אם מאמן ביקש צ'אלנג' והוא התברר כמוצלח – יוקנה לו צ'אלנג' נוסף, בו ניתן יהיה להשתמש ברבע הרביעי או בהארכה. יש לציין כי הזכות לצ'אלנג' נוסף היא חד פעמית וגם אם הצ'אלנג' השני היה מוצלח, לא תהיה אפשרות להשתמש בצ'אלנג' שלישי. כמו כן, אם הצ'אלנג' נלקח בשתי הדקות האחרונות של המשחק והיה מוצלח, לא יהיה ניתן להשתמש בו שוב עד סוף הרבע הרביעי, אלא רק בהארכה – ככל שתהיה כזו. העדכון ייכנס לתוקף החל ממחזור הפתיחה של הליגה.

הכנס השנתי של מאמני ליגת ווינר סל ואיגוד השופטים (ליגת ווינר סל, עודד קרני)

יו”ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: “אנו בליגת ווינר סל מברכים על השינוי בחוק הצ’אלנג’ ושמחים כי ליגת העל שלנו נבחרה לשמש כ"פיילוט" עבור כלל הליגות הנמצאות תחת פיב"א בעולם. זהו צעד חשוב שיחזק את אמון הקבוצות, המאמנים והאוהדים בניהול המשחק. אני מבקש להודות לאיגוד השופטים על החשיבה והנכונות להוביל מהלכים מקצועיים למען קידום ליגת העל והכדורסל כולו”.

יו"ר איגוד השופטים, עו"ד אסי שלם: “שיתוף הפעולה בין הקבוצות, המאמנים ואיגוד השופטים מחויב המציאות. משחקי הכדורסל בישראל הם חלק מתרבות ספורט, שזוכה לאהבה של מאות אלפי חובבי ספורט ומחייבת את כולם להעניק להם הנאה, אפילו למספר שעות. תפקידם של המאמנים, השחקנים והשופטים מוכר לכל, יחד עם זאת שילוב הידיים ביניהם, הבנת הצרכים של כל אחד מהם ויצירת כללי עבודה מוגדרים וברורים, הם הבסיס לאמון משותף, אשר יאפשר את ניהולם של המשחקים באופן תקין.

המאמנים ואיגוד השופטים בכנס (ליגת ווינר סל, עודד קרני)

איגוד השופטים ימשיך להיות קשוב לצרכי הקבוצות והשחקנים, יקבל כל הערה והארה וייבחן אותה, וכמובן יפעל ככל הניתן להעניק שירות מקצועי. ברור לכל, כי טעויות הינן מנת חלקם של כלל המעורבים במשחק, לרבות של השופטים – יש לקבלן בהבנה, כאשר מטרתנו היא למזער אותן ככל הניתן. אני מבקש להודות לכל המאמנים שתרמו להצלחת הכנס וכן לליגת ווינר סל, השותפה הטבעית של איגוד השופטים, על שיתוף הפעולה ומערכת היחסים שיש בה להועיל לענף כולו”.