שופטי הכדורסל הכריזו על סכסוך עבודה ושביתה

שופטי הכדורסל הכריזו על סכסוך עבודה והודעה על שביתה אותה הם מתכוונים לבצע בקרוב, זאת לנוכח חוסר ההסכמה עם איגוד הכדורסל. שופטי הכדורסל טוענים שהם ישביתו את משחקי הכדורסל בישראל החל מה-12 באוקטובר, בעוד כשבועיים.

השופטים באיגוד הכדורסל מנהלים משא ומתן בתקופה האחרונה כאשר הם דורשים תוספת של 15% לשכר הבסיס שלהם, ועל השכר שהם מקבלים על כל משחק כדורסל בו הם שופטים לחוד, ובשלב הזה באיגוד לא מוכנים לכך ולא מסכימים לזה בעקבות המצב הכלכלי הלא פשוט בו הם נמצאים.

השופטים הכריזו למשרד התמ”ת ולממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד על העניינים, והם מציינים שזה נובע ממבוי סתום במשא ומתן לחידושו של הסכם קיבוצי. השופטים גם מציינים שהניסיונות ליישב את סכסוך העבודה לא צלחו, ובעקבות הם הם מתכוונים לבצע שביתה, כאמור החל מה-12.10.

ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

ההודעה הרשמית

“שופטי הכדורסל בליגות המקצועניות מכריזים על סכסוך עבודה באמצעות חטיבת הספורט של הסתדרות המעו"ף. ליגות הכדורסל המקצועניות בישראל נמצאות בתנופה אדירה שמתבטאת בתקציבי שיא של הקבוצות ובעליה דרמטית בחשיפה התקשורתית”.

“לאור העובדה כי הקיץ פג הסכם העבודה בין השופטים לאיגוד הכדורסל, שופטי הליגות המקצועניות הגישו לאיגוד הכדורסל הצעה היסטורית שתאפשר לשפר דרמטית את המוצר של הליגות המקצועניות, בין היתר באמצעות חשיפה דיגיטלית מודרנית ומשמעותית של ניתוחי משחקים, של טעויות והחלטות נכונות ושל שיקול הדעת של השופטים באירועי מפתח בצורה שתהפוך את המוצר המשודר לעוד יותר אטרקטיבי ומושך קהל וכסף”.

“בנוסף, ההצעה כוללת את חיזוק העצמאות של השיפוט והשופטים לאור אירועי העונה האחרונה והרחבה והגדלה של הענישה בגין התבטאויות משתלחות כלפי שופטים וממלאי תפקידים באיגוד השופטים”.

יונתן אלון ועומר אסתרון (שחר גרוס)

“לצד התוכנית המהפכנית השופטים הציגו צורך בשינוי גם בתנאי העסקתם, כך שישקפו את המציאות המתהווה בכדורסל הישראלי: תקציבי הקבוצות שהולכים וגדלים, חסויות וזכויות שידור מתרחבות, ועלייה מתמדת בדרישות מהשופטים. השופטים הציגו לאיגוד רעיונות חדשניים ליצירת מקורות הכנסה (מלבד הגדלת הוצאות השיפוט של הקבוצות), ובכל מקרה מדובר בתוספת עלות שיפוט מזערית לכל קבוצה בראייה שנתית”.

“על אף עשרות שעות עבודה מאומצות והכנת ניירות עבודה רבים, האיגוד סירב עד לאחרונה ליישם את התוכנית המהפכנית ולהקצות לה משאבים. רק לאחר לחץ כבד של השופטים חלה תזוזה קלה בעמדת האיגוד, שאינה מספקת ואינה מאפשרת חתימה על הסכם".

“השופטים גילו אחריות ושפטו עד כה את משחקי טרום העונה וגביע ווינר ללא הסכם בתוקף. עם זאת, בהיעדר מענה מקיף לצרכים המרכזיים שהוצגו, אין מנוס מהכרזת סכסוך העבודה ושקילת צעדים ארגוניים ועיצומים, עד כדי השבתה כוללת של המשחקים”?

“השופטים בשיתוף חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף, קוראים לאיגוד הכדורסל להבין את גודל השעה, לשוב לשולחן המשא ומתן בראש פתוח, כדי לאפשר דיון ענייני ואחראי והשגת הסכם היסטורי שיקפיץ את השיפוט ואת הענף כולו לעידן החדש”.