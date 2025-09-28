יום ראשון, 28.09.2025 שעה 19:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

שחר בהרכב מכבי ת"א, גרופר במקום רביבו

רוטציה אצל האלופה לקראת סכנין ב-20:15: לאזטיץ' ביצע מספר שינויים, כשהייטור יקבל הזדמנות. מדמון יפתח בחוד, פרץ בקישור. מנגד, סלמן ושמיר ב-11

|
עידו שחר מרוצה (רדאד ג'בארה)
עידו שחר מרוצה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תנסה הערב (ראשון) להשלים הישג אותו לה השיגה עשרות שנים: פתיחה מושלמת לאחר חמישה מחזורים. ב-20:15 היא תפגוש את בני סכנין, וההרכבים כבר פורסמו.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, דני גרופר, כריסטיאן בליץ’, עידו שחר, דור פרץ, הליו וארלה, שגיב יחזקאל ואלעד מדמון.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ, אוטנגה גליד, עדן שמיר, מתיו אנים, גובייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מיראניאן.

אחמד סלמן (עמרי שטיין)אחמד סלמן (עמרי שטיין)

הצהובים פתחו את העונה עם שלוש רביעיות, ומגיעים לאחר ניצחון דחוק ומאוחר מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. ברביעי פתחו את דרכם בליגה האירופית עם משחק מרשים מול פאוק סלוניקי, אך לא הצליחו לכבוש וסיימו ב-0:0. הם מגיעים ללא רוי רביבו המורחק.

מנגד, בני סכנין נתקלה בפתיחה לא פשוטה והשיגה שלוש נקודות בלבד בארבעה מחזורים, זאת בזכות ניצחון מול אשדוד במחזור השני. כעת, לאחר ההפסדים להפועל חיפה והפועל ב”ש בשני המחזורים האחרונים, הם ינסו להתאושש ולהפתיע.

